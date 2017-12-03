Российский спортсмен показал результат 1 минута 41,33 секунды. Второе и третье места заняли голландцы Коен Фервей (1.41,95) и Томас Крол (1.42,27).

Конькобежный спорт
Кубок мира
Третий этап
Калгари (Канада)
Мужчины. 1500 м

1. Денис Юсков (Россия) – 1.41,33
2. Коен Фервей (Голландия) – 1.41,95
3. Томас Крол (Голландия) – 1.42,27

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