Юсков победил на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Калгари
На проходящем в Калгари этапе Кубка мира российский конькобежец Денис Юсков победил на дистанции 1500 метров.
Российский спортсмен показал результат 1 минута 41,33 секунды. Второе и третье места заняли голландцы Коен Фервей (1.41,95) и Томас Крол (1.42,27).
Конькобежный спорт
Кубок мира
Третий этап
Калгари (Канада)
Мужчины. 1500 м
1. Денис Юсков (Россия) – 1.41,33
2. Коен Фервей (Голландия) – 1.41,95
3. Томас Крол (Голландия) – 1.42,27