Президент Союз конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что организация будет отстаивать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне право российских конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова на участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Напомним, во вторник Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) вынес решение о временном отстранении Олимпийского комитета России. При этом отдельные российские спортсмены смогут стартовать в индивидуальных или командных соревнованиях Олимпиады-2018 в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России), их список будет определять специальная панель МОК. В релизе МОК указывалось, что российские спортсмены с допинг-инцидентами в прошлом не могут быть допущены до рассмотрения панелью МОК.

- Мы уже слышали о том, что не будет никаких препятствий отправке российских спортсменов на Олимпиаду. Это хорошее решение. Со своей стороны готовы подтвердить, что мы будем отстаивать в Спортивном арбитражном суде право Павла Кулижникова и Дениса Юскова на участие в этих Олимпийских играх. Наши адвокаты уже занимаются подготовкой иска, - сказал Кравцов.

Кулижников и Юсков ранее имели допинг-инциденты в карьере. Юсков ранее сдал положительную допинг-пробу на марихуану. Кулижников ранее имел допинг-случай в юниорском возрасте и отбыл свою дисквалификацию.