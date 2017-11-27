Александр Красных, взявший «золото» на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем на прошедшем чемпионате России по плаванию в Казани, читает Карнеги и Пикуля, пишет стихи, слушает AC/DC и «Кино», ставит Есенина выше Маяковского, рассуждает об удовольствии, которое ему приносит плавание и не видит логики в допинговых скандалах.

«НЕДОВОЛЬСТВО СОБОЙ ВСЕГДА ПРИСУТСТВУЕТ»

– Ты говорил, что тебе комфортнее быть тени. Как ощущаешь себя в роли самого яркого пловца Татарстана и одного из самых ярких в сборной?

– Я не обращаю на это внимания, не придаю значения. Оно есть и есть.

– На ЧР ты вновь уверенно выиграл на своих дистанциях. Конкуренции всё еще нет?

– На 200 метрах конкуренция появляется. 400 всё-таки более сложная дистанция. Очень рад, что мой товарищ по команде Слава Андрусенко очень хорошо проплыл, на мой взгляд. Я даже испугался в один момент. Напряжённый был заплыв на 400 метров вольным стилем. Думаю, со временем конкуренция будет более ожесточённой, здоровой, и результаты нашей сборной попрут.

– Насколько спокойно и уверенно ты чувствовал себя перед началом чемпионата и заплывами?

– Абсолютно спокойно. Ни мандража, как обычно это бывает. Ни страхов непонятных. Ничего не было. Родные стены конечно же помогли. Да и это Чемпионат России. Какой-никакой опыт выступлений на таких соревнованиях и рангом выше есть. На удивление, абсолютно ровно в эмоциональном плане.

– Ты просто не волновался или был абсолютно уверен в том, что будешь первым?

– Просто спокойствие перед стартом. Не было дикой уверенности в том, что я обязательно выиграю.

– Сколько нужно проплывать на тренировках, чтобы чувствовать спокойствие?

– Это всегда «плавающее» время. В зависимости от этапа подготовки, нагруженности, еще каких-либо факторов. Невозможно сказать, что те определённые секунды – это то, к чему нужно стремиться хотя бы на тренировке.

– Спортсмен должен быть доволен собой или должен постоянно себя критиковать, даже ненавидеть, чтобы становиться лучше?

– А как это – быть постоянно довольным собой? Это значит остановиться в развитии. Когда человека что-то устраивает, он же не добивается больше ничего. У него всё есть. Зачем ему что-то еще? Просто привычка – это как-то глупо ставить в качестве мотиватора.

Недовольство собой всегда присутствует. Всегда что-то не то. Даже сейчас я провёл два сбора, и практически на каждой тренировке был крайне недоволен тем, что делаю. Можно по пальцам одной руки пересчитать тренировки, которым я был действительно доволен. Остальное прошло ужасно, мимо и впустую.

«КОГДА ПЛАВАЮ – РАССКАЗЫВАЮ В ГОЛОВЕ СТИХИ»

– Случается, что в игровых видах спорта игроки меняют позиции. Что должно произойти, чтобы ты переквалифицировался на другие дистанции?

– У меня достаточно узкий спектр дистанций. Если брать относительно игровых видов спорта, то у них идёт та же самая игра, выкладка. У нас разные дистанции, стили. Это абсолютно разная подготовка под каждую дистанцию. У нас резко перейти с вольного стиля на брасс – это практически невозможно. В юношеском возрасте еще куда ни шло. Дальше, когда начинаешь тренировать свою дистанцию всё лучше, то озираться на остальное уже нет смысла. Есть спортсмены, у которых достаточно большое разнообразие личных дистанций, которые умеют быстро плавать. Но я не из таких.

– От чего зависит эта привязанность к дистанции? Психология или особенности организма?

– У нас тренировки подведены к определённым дистанциям. Это и функциональная, и физическая возможность организма. Даже эмоциональная. И техника плавания абсолютно другая в иных стилях, на других дистанциях. Я, сколько бы не вставал на спринт, ничего не могу с собой поделать. Не могу быстро плыть. Встал на «полтораху» – для меня это слишком много. Если брать другие стили, то это как другой вид спорта даже. Абсолютно другие упражнения, другая работа.

– В игровых видах спортсмены выходят на пик ближе к 30 годам, когда уже есть опыт, а мастерство и физика еще не ушли. Пловцы сильно зависят от опыта?

– Опыт, как в игровых, так и в циклических видах спорта играет большую роль. Да и не только в спорте, а вообще во всех сферах жизни. Списывать всё на возможности организма не нужно. Если взять мою историю, то в Казани (ЧМ по водным видам спорта 2015 – прим. редакции) мне не хватило опыта, на Олимпиаде не хватило опыта показать достойный результат. Хотя при этом был в отличной физической форме, отлично подготовленный.

По поводу возраста – всё скорее стихийно в плане развития. У кого как. Кто-то и в 35 может олимпийское золото в плавании взять, а кто-то один раз в 18 лет и всё.

– Как сказывается и на что влияет опыт в циклических видах спорта?

– У нас опыт сказывается на том, что происходит до бассейна, до воды, до выхода на старт. Как проходит время, когда себя к этому подходишь, сидишь ждёшь заплыва. Как ты подходишь к тренировкам. Это эмоциональная тренировка.

При прохождении дистанции – это тоже есть. Кто-то по неопытности начинает сразу долбить и не раскладывается. На дистанциях, которые плаваю я, стратегия просто необходима. Невозможно начать максимально и потом терпеть. Это немыслимо.

– В чём заключается кайф циклических видов спорта для самих спортсменов? Игровые виды спорта более-мене понятны. Где удовольствие, если всё время занимаешься одним и тем же?

– Удовольствие от результата. В таких циклических видах спорта есть время. Это объективные виды спорта. Я приплыл, коснулся, посмотрел время – если оно улучшилось, то я доволен результатом, собой, доволен тем, что я сделал. В психологии заложено у человека, что хочется довольствоваться тем, что ты делаешь. Довольствоваться своей работой. Если не получаешь кайф от работы, то нет смысла этим заниматься.

Да, у нас не игровой вид спорта. У нас не так весело, наверное. Моё предположение, что и у «игровиков» кайф идёт не от игры, а от результата – подняться в турнирной таблице повыше, поднять свою стоимость. Отсюда идёт и финансовое удовлетворение каждого человека.

– А что насчёт самого процесса? Эта кажущаяся монотонность.

– Я, кстати, ни разу не задумывался над тем, что это монотонно просто. Наверное, мои тренировки построены так, что они не дают задуматься об этом. Это со стороны видно, что вот плавает одно и то же. Но это со стороны. На самом деле, тренировка расписана от и до. Всегда разные задания. Где-то «пятнашка» ускорения, где-то та же самая «полтораха» или «трёха» монотонные. Тем не менее, на той же самой «трёхе» абсолютно разные ощущения, разное восприятия с каждым метром. Нет ощущения, что это просто монотонная работа. Здесь идёт то, что я иду, я стараюсь, работаю на свой результат. Работаю на то, чтобы стать лучше.

– Ты думаешь о чём-то, когда плывёшь длинные дистанции? Или ты весь сконцентрирован на тренировке?

– Да. Я и стихи рассказываю у себя в голове, что знаю. И песенки напеваю. Начинаю моделировать какие-то ситуации, которые были в моей жизни. Это, наверное, каждый так делает, когда после общения с каким-то человеком приходит умная мысль, которую нужно было сказать. Как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Примерно раскидываешь планы на ближайшее будущее, даже на ту же самую тренировку. На более дальнее, вспоминаешь о своих проблемах. Это такое состояние, когда ты сидишь слушаешь музыку, но при этом задумался о своём. Не слушаешь песню, так же и не ощущаешь, что ты плывёшь.

«ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ ДОЛЖНЫ ПРОВЕРЯТЬ СРАЗУ, А НЕ СПУСТЯ ТРИ ГОДА»

– Ты высказывался о допинговых скандалах, которые были вокруг Олимпиады в Рио. Сейчас сборную России могут отстранить от зимней Олимпиады. Что думаешь об этом?

– На самом деле, это всё надоело уже. Относительно лыжников – это просто бесчеловечно. Как спортсмены высокого уровня они проходили допинг-тесты на протяжении длительного времени большое количество раз. И до, и после. Я не работал и не общался ни с кем, кто работал в лаборатории. Но на мой взгляд, олимпийские медали должны проверять сразу, а не спустя три года. Почему, в таком случае, у них сразу не нашли? Что за интересные вещи?

Я этого просто не понимаю. В конечном итоге это осточертело. Логики здесь никакой нету. Это просто попытка оказывать давление.

– А то, что российская сторона никак особо не опровергает это – это как понимать?

– По поводу этого ничего не знаю, никогда не задавался этим вопросом. Наверное, менталитет у нас такой. Если за рубежом все судятся и судятся, по любому поводу, то у нас с этим терпимее. Если бы у нас суды так работали – с ума бы все посходили.

– Ты говорил, что считаешь себя патриотом.

– Конечно.

– Что для тебя значит быть патриотом? Что ты вкладываешь в этом? Кто такой патриот?

– Любить Родину – банальное определение. Я люблю свою страну. Если не брать политику, ничего, то страна Россия – мой край. Ну как это описать? Это же невозможно. Вот ты маму любишь?

– Да.

– А как это можно описать? Сложно, да. Вот и у меня по отношению к стране то же самое. Это моя страна, она мне многое даёт. Я тоже должен ей многое дать.

– Если ты любишь свою страну, то имеешь право её критиковать?

– Нужно различать страну и государство, поскольку это абсолютно разные понятия. Страна – это территория. Государство – это правительственная система. Тут уже вопрос сам собой отпадает.

«ЧТЕНИЕ – ЭТО КАЙФ»

– Что даёт тебе высшее образование Поволжской академии спорта? Или это формальность

– В первую очередь, опыт спортивного образования как такового. Если дальше ты хочешь оставаться в спортивной сфере, то нужно хоть что-то из себя представлять. Насколько я знаю, если ты работаешь в этой сфере, то у тебя должно быть физкультурное образование или какие-то курсы. Это как-то касалось меня. Поскольку я пока собрался оставаться в структуре спорта, то это образование просто необходимо. Ты начинаешь осознавать с научной стороны то, что даёт тренер. То, о чём он говорит. Начинаешь понимать, что к чему приведёт, а от чего может стать хуже. Ты понимаешь тренера и можешь вести с ним конструктивный диалог, а не эмоциональный.

– Один год ты отучился на геофаке КФУ. Как тебя туда занесло?

– Семейное. У меня батя геолог. Мама в геофизике работает. Два деда там работали, бабуля. Семейная связь с нефтью. Соответственно, молодой горячий. Все мы после школы думаем, что горы можем свернуть. Но, поскольку, обучение в КФУ было достаточно сложно совместить с тренировками, подготовке к Чемпионату мира в Казани, пришлось сначала взять академический год, а впоследствии уже перевестись в академию, где мне хотя бы предоставили индивидуальный график обучения.

– Есть ведь еще самообразование, а ты любишь много читать. Что читаешь сейчас?

– Вообще, Карнеги сейчас пока. Параллельно художку беру Пикуля. Пока вот так. Может быть, дальше по психологии пойду. Это интересно. Карнеги такой «лайтовый» вариант, достаточно лёгкий, но тем не менее, он упорядочивает многие знания, которые накопились с опытом.

– Как подходишь к процессу выбора книг?

– Советы друзей, знакомых, людей, к чьему мнению я прислушиваюсь. Соответственно, и личный интерес. Если не будет интереса, то читать под указкой бесполезно. Вернёмся к тому, что работа должна приносить удовольствие. Прочтение книг, особенно не художественной литературы, а научной публицистики – это тоже работа. Работа над собой, над своим интеллектом.

– Чтение книг занимает большую часть досуга?

– Наверное, да. Когда уходишь в книгу – это надолго. Особенно, если она тебя поглощает. Ты начинаешь одну за одной листать. Не замечается ни время, ни что происходит вокруг. Даже поесть забываешь. Думаешь, что сейчас дочитаешь, а дальше следующая страница. Это кайф. Я научился получать от этого удовольствие.

– Ты быстро читаешь?

– Смотря что. Художку я стараюсь быстренько прочитать, зацикливаюсь только на основных моментах, которые там есть, чтобы составить общую картину. В научной публицистике идёт вчитывание в каждое слово. Делаешь записи. Что-то вывожу для себя, что-то отмечаю, чтобы было над чем подумать, к чему вернуться. И не копаться потом в книге, что это где-то было, а где не знаю, а было всё сразу перед глазами. Вспомнил что-то интересное, или появилось что-то необходимое. Идёт именно разбор таких книг. Поскольку, у людей, которые писали и готовили эту книгу, были большие объёмы информации, которые они имели ввиду, хочется запомнить и понять всё. Поскольку книги – это, скорее всего, выжимки.

– Что для тебя лучше, выше, важнее – проза или поэзия?

– Поэзия – это красиво. Поэзия – это мастерство слова, это знание языка. Русский язык богат, конечно. Подобрать рифму к какому-нибудь слову не слишком тяжело. Я и сам пишу, когда нахлынет. Простенько, скудненько, но тем не менее, что-то получается именно в рифму.

Если о конкретно поэзии. Известные поэты в эти строки, которые они производят, вкладывают большой смысл, над которым сидишь и долго думаешь. Они вкладывают туда свои эмоции, ощущения и всё это умещают в достаточно короткий и эмоциональный мини-рассказ. Это круто.

– Но есть вещи, о которых невозможно сказать кратко и ёмко.

– Есть, конечно. Меня поражает именно мастерство слова. Какой словарный запас у этих людей. Как они этим словарным запасом пользуются. Это всё впечатляет и очень круто. Тем более, когда стих красивый. Взять того же Есенина. Это красивые стихи о Родине, о природе. Мне такое очень нравится. Не политическое что-то, как у Маяковского. Не такое ярое и заводящее, а такое мягкое, плавное и красивое.

– Ты не говорил о своих музыкальных предпочтениях, вкусах. Какие они?

– В музыке мне зачастую нравится голосистость, голос. Недавно попал на группу «Несчастный случай». У солиста очень сильный, мощный и красивый голос. Мне это очень нравится. Недавно набрёл на группу «Слот». У солистки такой экстремальный вокал. Есть приятные песни. Мне нравится именно мелодичность голоса. У группы «Ундервут» красивые и мелодичные песни, приятные, где нет ничего долбящего.

– То есть, привязанности к определённому жанру нет?

– Нет, но по больше части, конечно, рок. Если взять супер-классику – «AC/DC, «Rammstein» мне очень нравится. Всегда хотел попасть на концерт «Rammstein». Говорят, просто феерическое шоу. Так же и на «AC/DC». Всё-таки ребятки уже в возрасте, и в наших странах СНГ их нет. Они сюда не приезжают, и зачерпнуть этот кусок эпохи, конечно, хотелось бы. «Би-2» люблю, и «Наутилусов» слушаю, и «Земфира» попадает, и «Кино».

– Бытует мнение, что спортсмены немножко…

– Слабо образованные? Ой, там много определений.

– Своим примером, той же любовью к чтению, ты опровергаешь эти тезисы. У твоего окружения из спортивной сферы есть похожие интересы?

– Каждый человек вращается в кругу, в котором ему комфортно. Соответственно, в моём окружении нет тугих ребят. Понятно, откуда берётся этот стереотип, который развит уже на протяжении длительного времени. Народ запоминает лишь самое плохое о ком-то. Создаётся обязательно стереотипное мышление. Люди не делают общую оценку. Да, действительно может и появился один, который двух слов связать не может, но при этом он олимпийский чемпион. И такое бывает.

А есть образованные люди, которые занимаются спортом, но у них не одно и не два высших образований, которые потом встают на государственные должности. При этом, не просто по знакомству, а по уровню интеллектуального развития достигают этого и потом проводят достаточно неплохую политику. Люди, которые занимаются тем же самым бизнесом, который у них процветает. Очень много можно привести примеров таких спортсменов. У нас такое общество, которое запоминает всё самое негативное. И это не только в спорте, но также и в других сферах нашей жизнедеятельности. Вон бабки у подъезда сидят. Ой, этот наркоман, это общительная девочка и так далее.