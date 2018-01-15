На мировой арене Де Брюин блистала еще не так давно – на Олимпиаде в Сиднее взяла три золота (50 м и 100 м вольным стилем, 100 м баттерфляем), в Афинах добавила в личную копилку ее одно (50 м, вольный стиль), пять раз становилась чемпионкой мира, собрала еще много разных наград (в том числе, олимпийские серебро и бронзу) и считалась звездой не менее яркой, чем Питер ван ден Хугенбанд. Правда, в 2007-м Де Брюин завершила карьеру.

Сейчас ей – 43 года, и Инге нашла себя в новом качестве. Видимо, устав от одиночества, знаменитая пловчиха приняла решение сняться в популярном шоу, смысл которого сводится к поиску второй половинки… Причем съемки проходят на тропическом острове, компанию героине составляют сразу несколько мужчин, и все они в кадре появляются исключительно голыми! Данный момент чемпионку ничуть не смутил. Как и критика в ее адрес со стороны многих болельщиков.

И да, давайте признаем – Де Брюин все еще в отличной форме!