Что случилось?

18 мая один из самых титулованных американских пловцов в истории Райан Лохте опубликовал эту, казалось бы, безобидную фотографию у себя в твиттере. Она тут же вызвала интерес со стороны USADA, которое начало расследование. Лохте в последствии провоцирующее фото удалил, но было уже поздно. В ходе расследования он был вынужден сотрудничать, признал, что делал себе инъекцию разрешённого вещества, но в объеме более 100 мл в течение 12 часов. За это ему вынесли дисквалификацию в 14 месяцев, которую спортсмен оспаривать не будет. Это означает, что он пропустит следующий чемпионат мира, но ещё может принять участие в Олимпийских играх в Токио. Правда, на тот момент ему будет уже 36 лет и нужно будет ещё пройти непростой отбор в американскую сборную.

And here’s the (quickly deleted) post that probably ended a career. Safe to assume that Ryan Lochte hadn’t been following Samir Nasri’s attempts to rediscover his best form. pic.twitter.com/vEk6F0sqlC — Matt Slater (@mjshrimper) 23 июля 2018 г.

Но если вещество было разрешённым, почему его наказали? Дело в том, что любые внутривенные инъекции, даже если идёт речь о витаминах, в объёме свыше 100 мл в течение 12 часов запрещены, если у вас нет терапевтического исключения. Если речь идёт о введении запрещённого вещества, то для него ТИ потребуется в любом объёме. У Лохте такого документа под рукой не оказалось, а потому он признан однозначно виновным в нарушении антидопинговых правил. Из этой глупости и легкомыслия следует сразу несколько важных выводов.

В борьбе с допингом все средства хороши

Антидопинговые организации во всём мире уже давно не ограничиваются только сбором и анализом допинг-проб. В качестве доказательства вины спортсмена могут служить свидетельские показания анонимных информаторов, результаты обысков, анализ паспортов крови, и как теперь мы видим мониторинг публикаций в социальных сетях. Последние давно уже перестали быть личным пространством, а потому любая необдуманная публикация может привести к серьёзным последствиям вплоть до уголовного наказания.

USADA вполне могла бы закрыть на это глаза и пожалеть легенду американского спорта, но там не принято жалеть ни своих, ни чужих. Нарушил правила, провинился - отвечай по полной программе и не важно причиной тому злой умысел или природная глупость. Хотя, не исключено, что у Лохте нашлись "доброжелатели" из числа партнёров по команде, которые в нужный момент сообщили куда следует.

Презумпция идиотизма работает не только в России

Многие российские журналисты, пишущие о допинге, уже давно заметили, что в отношении российских спортсменов должна действовать презумпция идиотизма. Суть её в том, что наши спортсмены, тренеры и официальные лица при разгорании допингового скандала выбирают наименее разумную модель поведения, которая приводит к самым разрушительным последствиям. Здесь можно вспомнить и публикации фотографий с чемпионата Мордовии по ходьбе с участием дисквалифицированных спортсменов, а затем неловкие попытки замести следы, четыре года дисквалификации за три пропущенных допинг-теста для лыжницы Полины Ковалёвой и неожиданное обнаружение дисквалифицированного тренера Виктора Чёгина на сборе команды ходоков.

Нас учат, что спортсмены употребляют допинг и обманывают только в России, также как и попадаются на глупостях, а в цивилизованных странах все сплошь профессионалы, досконально знающие кодекс ВАДА и не допускающие попадания в организм ничего запрещённого. Пример Лохте, спортсмена, как опытного и именитого, так и в высшей степени профессионального показывает, что и на Западе хватает глупостей. Кто его заставлял публиковать это фото? Неужели за столько лет в профессиональном спорте он не знает, что разрешено и что запрещено и раньше спокойно баловался всякими капельницами? Может у парня от этих капельниц начались проблемы с головой, причём уже давно? Все же не забыли историю в олимпийском Рио, когда последствия своего пьяного дебоша он пытался свалить на похитивших его грабителей и чуть на ровном месте не получил реальный срок?

Но главный вывод в этой истории в том, что антидопинговая система по-прежнему далека от идеала. Раскрыли бы это нарушение Лохте, не размести он фото в соцсети? Сколько раз он делал подобные вещи за почти 20 лет своих выступлений? А может быть, в капельницах были не только разрешённые вещества? Какие ещё подобные нарушения остаются нераскрытыми? И для их скрытия даже не приходится менять мочу и делать дырки в стенах. Но ВАДА проще закрыть глаза на собственное несовершенство и валить всё на русских. Война стерпит всё.