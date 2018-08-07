Сборная России упрочила лидерство в медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Только в бассейне Глазго нашил пловцы во вторник завоевали сразу пять наград! Включая две золотых.

Это, к примеру, больше, чем на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов, вместе взятых (там было лишь по две медали в сумме). И почти столько же, сколько на ЧЕ-2014 (6 наград). И зажигают ведь не только лидеры!

Мы знали, что за золото поборется Юлия Ефимова – на 200 м брассом. Она, во-первых, изначально считалась фаворитом. Плюс показала лучшее время в полуфинале.

Мы понимали, что есть шансы у Михаила Довгалюка. Который уже взял в Глазго парочку медалей в эстафетах. И пробился в финал на 200 м вольным стилем с третьим результатом.

Осознавали, что и Анастасия Фесикова после серебра на 50 м на спине попробует взять реванш Джорджии Дэвис на дистанции вдвое длиннее.

Но много ли ждали, к примеру, от Олега Костина? Или от нашей четверки в женской кролевой эстафете на 200 м?

Однако Костин взял бронзу! Первую для себя награду на соревнованиях такого уровня. Да, украинец Андрей Говоров, как и британец Бенджамин Прауд (выступавший, к тому же, в домашнем бассейне – при бешенной поддержке родных трибун) изначально считались тут фаворитами. Они и стали лучшими на 50-метровке баттерфляем. А россиянин замкнул тройку призеров! В свои 26 лет нижегородец сделал то, на что особо не рассчитывали перед началом турнира. Принес сборной России медаль.

А девушки-кролистки?

– Мы выложились на все 100 процентов. Ни к кому нет претензий. Но знаете… Всегда, по факту, хочешь большего! – улыбались спортсменки.

В итоге – серебро. Вслед за британками. Очередной успех! В том виде, где российские пловчихи особых достижений не имели. Не то, что в последние 5-10 лет. Никогда!

Чуть ранее Довгалюк подтвердил свои медальные претензии, оставшись третьим на 200 м вольным стилем. Тут англичанин Данкан Скотт, как и литовец Данас Рапсис, опять же не оставили шансов соперникам. Из наших плыл еще Михаил Вековищев – тоже стоявший на подиумах после успешных эстафет. Но в личном турнире он остался шестым. А Довгалюк получил бронзу!

Зато Ефимова с Фесиковой завоевали золото! Обе – уверенно. С запасом. Да – без рекордов. Но это кого-то волнует?

Что ни день – то маленький праздник. Для нашей сборной по плаванию. И для ее болельщиков. Дождемся окончания недели. Посчитаем медали. Скорее всего, этот турнир станет самым успешном для российской команды в истории.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Страна З С Б Всего 1. Россия 20 12 10 42 2. Великобритания 12 10 11 33 3. Италия 8 11 17 36 4. Франция 7 7 4 18 5. Голландия 7 6 8 21

Примечание. Указан общий зачет объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта (не только по плаванию).