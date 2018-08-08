ПЕРФЕКЦИОНИСТ РЫЛОВ

Глядя на то, как россияне выступают на чемпионате Европы в Глазго, сложно поверить, что еще недавно мы говорили о кризисе в нашем плавании. К предпоследнему дню соревнований на счету России было 20 медалей (7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых) и было понятно, что это еще далеко не конец.

На сегодняшний день было запланировано шесть медальных заплывов и в трех у наших спортсменов были отличные шансы, чтобы завоевать награды. Этот ЧЕ приучил нас к тому, что наши планы в Глазго обычно сбываются. Поэтому от Кирилла Пригоды, Евгения Рылова и нашей смешанной эстафетной четверки мы ждали максимальных результатов.

Серебряный призер ЧЕ-2017 в Копенгагене на дистанции 50 метров брассом Пригода как и год назад боролся с итальянцем Фабио Скоццоли и британцем Адамом Пити, который в Глазго просто неудержим. Перед финалом на 50 метров брассом на его счету уже было два золота, поэтому ждать от него пощады не приходилось. Пити никого не помиловал, выиграв с рекордом чемпионатов Европы, Скоццоли приплыл вторым, а Пригода, увы, остался четвертым, уступив Питеру Джону Стивенсу из Словении.

Это было обидно. А тут еще и Мария Каменева не смогла навязать борьбу в финале на 100 метров вольным стилем. Россиянка осталась шестой, а победила здесь вполне ожидаемо и без вопросов шведка Сара Шестрем. Фемке Хемскерк из Голландии проиграла ей 0,3 секунды. Француженка Шарлотт Бонне из Франции на этой дистанции стала третьей.

Но главным финалом для России в этот вечер был мужской заплыв на 200 метров на спине. Евгений Рылов должен был без вопросов разрывать всех, а Григорий Тарасевич вписаться в борьбу за медали. Выполнить удалось только первую половину плана. Зато как! Рылов захватил лидерство с первых метров, создал комфортный отрыв уже после первой сотни метров и финишировал, обновив рекорд Европы. Но при этом все равно остался недоволен.

- Не могу сказать, что полностью доволен сегодняшним заплывом. Последний полтинник у меня не получился. Я закислился, поэтому на последнем бассейне не получилось нормально выстрелить. А то, что преимущество было большим, это ничего не значило. На чемпионатах России случались и не такие вещи, когда люди лидировали на 175 метрах, а потом проигрывали.

КАМБЭК В ЭСТАФЕТЕ

Перфекционизм Рылова после столь убедительной победы вызывает восхищение, но еще больше радует то, что он принес России восьмое золото на этом чемпионате Европы. Тарасевич, к сожалению, боролся только на первых двух бассейнах и к финишу пришел лишь шестым.

Завершала день смешанная эстафета кролем 4 по 100 метров, где мы также рассчитывали на максимальный результат. Российская четверка Данила Изотов, Владислав Гринев, Розалия Насретдинова и Арина Опенышева вышла в финал с лучшим временем, но перед решающим заплывом наши тренеры произвели две замены. Место Изотова на первом этапе занял Климент Колесников, уже выигравший в Глазго три золота и серебро, а на третьем Насретдинову сменила Каменева.

Очевидно, что ставка была сделана на быстрый старт в исполнении Колесникова. И Климент не подвел – дал 0,36 секунды преимущества Гриневу. После мужской части эстафеты россияне продолжали сохранять лидерство, а вот дальше начались проблемы. После этапа Каменевой наша четверка оказалась за чертой призеров, ситуацию пришлось спасать Опенышевой. В итоге на последнем полтиннике ей удалось опередить итальянку Федерику Пеллегрини и втащить нашу команду на третье место. Есть шестая бронза России на этом ЧЕ! Лидерство в общем зачете теперь от нас никуда не денется. Победили французы, у голландцев – второе место.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ В ПЛАВАНИИ

Страна Золото Серебро Бронза Всего

1. Россия 8 8 6 22

2. Великобритания 7 5 5 17

3. Франция 4 0 2 6

4. Италия 3 5 9 17

5. Венгрия 3 2 1 6

СТАТИСТИКА

Плавание. Чемпионат Европы. Глазго (Шотландия)

Мужчины

Финал. 50 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания) – 26,09 (рекорд Европы)

2. Фабио Скоццоли (Италия) – 26,79

3. Питер Джон Стивенс (Словения) – 27,06

4. Кирилл Пригода (Россия) – 27,18

Финал. 200 м, спина

1. Евгений Рылов (Россия) – 1.53,36 (рекорд Европы)

2. Радослав Кавечки (Польша) – 1.56,07

3. Маттео Фурлан (Италия) – 1.56,29…

6. Григорий Тарасевич (Россия) – 1.57,37

Женщины

Финал. 100 м, вольный стиль

1. Сара Шестрем (Швеция) – 52,93

2. Фемке Хемскерк (Голландия) – 53,23

3. Шарлотт Бонне (Франция) – 53,35…

6. Мария Каменева (Россия) – 54,07

Смешанная эстафета

4х100 м, вольный стиль

1. Франция – 3.22,07 (рекорд Европы)

2. Голландия – 3.23,97

3. Россия – 3.24,50