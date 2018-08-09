В бассейне Глазго российская команда только в плавании завоевала 26 наград! При этом из них 10 – высшего достоинства.

ОТ ЭЙНДХОВЕНА ДО ГЛАЗГО

Когда Россия последний раз выигрывала медальный зачет чемпионата Европы? Вы помните, нет? Для справки – ровно 10 лет назад. В голландском Эйндховене, в 2008-м. Тогда наград было чуть-чуть поменьше – «всего» 19 (8-7-4). Тогда еще блистали Юрий Прилуков и Аркадий Вятчанин, Евгений Коротышкин и Николай Скворцов. Тогда свое первое золото на высшем уровне завоевали совсем юные Юлия Ефимова и Анастасия Фесикова (на тот момент - еще Зуева). Тогда казалось, что дальше будет лучше! Но нет – олимпийских побед так и не приходило, и даже на Европе результаты стали падать. Не всегда это отражало реальное положение дел. Порой мешали травмы лидеров, дисквалификации, различные скандалы… И все-таки факт – на предыдущем аналогичном турнире, в олимпийском 2016 году, также прошедшем, кстати, в Великобритании (в Лондоне), российские пловцы поднялись на подиум… дважды! Точнее, всего один пловец – Геннадий Тарасевич взял серебро на 100-метровке на спине и бронзу – в этой же дисциплине на дистанции вдвое короче.

И как все резко изменилось в Глазго!

ЭФФЕКТНАЯ ТОЧКА

Наверное, так было правильно. В чем-то – особенно красиво. Последний вид программы – женская эстафета комплексом 4х100 метров – закончилась убедительной победой именно нашей сборной! Которая и выиграла общий зачет.

- Мы поставили яркую точку! – смеялись-улыбались спортсменки. И это – чистая правда!

Наша команда плыла лишь по второй дорожке, но все равно считалась фаворитом. Заплыв в полуфинале мы провели вторым составом. Теперь же вышли все сильнейшие. Дрим-тим! Ефимова и Фесикова уже брали золото на 100-метрове в своих видах (брасс и спина). Анастасия Чимрова завоевала серебро (баттерфляй). Кролистка Мария Каменева на этой же дистанции чуть-чуть не дотянулась до награды, став четвертой.

И кто что сделает с этим квартетом?

Все стало понятно уже после второго этапа. Ефимова, привезя ближайшим соперницам почти 3 секунды, сняла все вопросы о чемпионках. В дальнейшем Чимрова и Каменева лишь увеличивали этот пугающий отрыв – Мария только на последних метрах слегка сбавила темп (и девушки едва не обновили собственный рекорд Европы). Есть 10-е золото! На одно больше, чем у хозяев турнира – британцев.

Именно так и надо было завершать турнир.

ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ ЗА ДЕНЬ

Хотя последний день чемпионата по плаванию принес не только это золото.

Для начала Дарья Устинова стала завоевала серебро на 200-метровке баттерфляем. Ефимова пополнила коллекцию трофеев, «уничтожив» соперниц на 50 м брассом (в итоге в активе Юлии в Глазго – целых 4 золота, плюс 1 серебро – в комплексной микст-эстафете). А мужская команда в комбинированой эстафете совсем немного уступила британцам в борьбе за победу. Что, кстати, немного расстроило. Мы ведь и здесь ждали золото! И Климент Колесников, задав чудовищный темп, всем подарил надежду – оно вполне возможно! Жаль, рекордсмен планеты в брассе Адам Питти «съел» все отставание от россиян в очной схватке с Антоном Чупковым, и дальше отыграться наши ребята не смогли.

А ведь еще и Владимир Морозов остался с «деревяшкой» на 50 м вольным стилем (что его огорчило). И Анна Егорова была четвертой в заплыве кролем на 400 м (что занесла себе в плюс – в конце концов, побит рекорд России!).

Чемпионат завершился, как и прошел – принеся радость российским болельщикам. А ведь до Токио – всего два года. Что будет там?