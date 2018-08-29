Трижды призер Олимпиады, пятикратная чемпионка мира в брассе, да и просто красавица Юлия Ефимова дала интервью обозревателю «Советского спорта».

Одним из главных событий в мире спорта в августе стал объединенный чемпионат Европы, который состоялся в Глазго и Берлине. Там, в Шотландии, проходили соревнования по водным видам спорта. Юлия Ефимова снова всех отправила в нокаут – пять медалей!

Загибайте пальцы: золото на 50, 100 и 200 м брассом, а также в комбинированной эстафете 4х100 м, плюс серебро в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м. Помните, была на телевидении такая акция «Золотой пьедестал», в которой каждый месяц определяли лучших спортсменов? Я уверен, мисс август стала бы Ефимова.

«ОДНО КАСАНИЕ – И РЕКОРД МИРА»

И вот мы общаемся по видео через телефон. Я – в Сочи, она – в Москве. Юля расположилась за столиком в каком-то азиатском ресторане. Даже в этом мысленно настраивает себя на Олимпиаду-2020 в Токио.

– Какой-то странный формат Евро. Зачем все виды спорта валить в одну кучу?

– Думаю, все нормально. Пловцы все равно были отдельно, как и раньше. Я даже не знала, что чемпионат Европы объединили. Только когда прилетела в Шотландию, увидела гимнастов, велосипедистов. Но они жили в других отелях. Соревнования проходили в милой обстановке.

– Какая из золотых медалей больше всего впечатлила?

– Наверное, эстафета, – смеется Юля. – Это командная работа. И я для себя очень хорошо выступила. Первая женщина, которая выплыла из 1:04 (1:03.95). Пусть и эстафете, но раньше так вообще никто не плавал. Пробила результат в последний день.

– А разве полтинник – это лотерея? Вы взяли золото с отрывом в 0,53 секунды от британки Имоген Кларк. Это же пропасть!

– Нет, все равно лотерея.

– Футболисты так тоже говорят, когда бьют пенальти. Но я думаю, это не правда.

– А в плавании все-таки так. Понятное дело, ты тренируешься, чтобы эта лотерея была более удачной. Я вот проплыла, показала неплохой результат. Но если бы попала в касание, сделала бы его чуть лучше – установила бы рекорд мира. Просто самая малость.

Или наоборот, будь касание еще хуже, время оказалось бы не 29,81, а за 30 секунд – возможно, осталась бы без золота. Тут от мелочей очень многое зависит.

«У РОССИИ СИЛЬНАЯ КОМАНДА»

– Россия вынесла всех в плавании в Глазго. Очень хорош Климент Колесников, завоевавший шесть медалей, из них три золота. Это что же, мы теперь доминируем в Европе?

– Это не так просто сложилось. У нас в самом деле сильная команда. Есть спортсмены высокого уровня – пять-шесть человек. Одни и те же завоевывают медали. Остальные подтягиваются к лидерам. Это ведь чемпионат Европы, тут надо учиться молодым ребятам. Нужно уметь с самого утра, во время отбора, плыть очень быстро. Это на чемпионате России можно в носу ковыряться, как делают все, включая меня – но попадать в вечерние полуфиналы.

А вот на чемпионате мира это не срабатывает – там Америка, Австралия, Китай. Может, ты не поборешься за призовую тройку. Но пробьешься в финал, что тоже интересно. А когда ты вылетаешь утром, это уже плохо. Потому что не умеешь выжимать из себя все на стадии отбора. Думаю, это наша главная проблема.

У нас подросло очень хорошее поколение, которое показывает стабильно высокие результаты. Из них можно составлять команду, способную бороться с другими…

Ефимова задумывается и выдает: – Countries.

– Странами. А что, в голове переключаетесь уже на английский?

– Да, иногда, – смеется Юля. – А еще бывает, говорю на английском, и проскакивают русские словечки. Или просто видишь слово и не можешь вспомнить.

– Вот что значит много тренироваться в Лос-Анджелесе. А в Глазго вы себя комфортно чувствовали? У шотландцев свой диалект.

– Я ожидала, что будет хуже. Помню, на Олимпиаде-2012 в Лондоне вообще ничего не понимала. Но в Глазго не такой акцент. Понимала все, особенно после сборов в Испании и Италии. Как это здорово и легко, когда с тобой все общаются на том языке, который знаешь ты!

«ЛИЛЛИ КИНГ БЕЗ МЕНЯ СКУЧНО!»

– Как вы будете дальше готовиться? На осеннем чемпионате России не выступаете…

– Но поеду абсолютно по всем этапам Кубка мира. Насчет первенства мира на короткой воде пока не знаю. Планирую, но посмотрим, как пройдет вся эта серия, устану ли. Надеюсь, обойдется без травм.

Вообще там хорошо посоревноваться. Короткая вода – не лучшая моя сторона, но туда приедут американцы. Будет Лилли Кинг, другие девушки. Здорово, когда можно почувствовать давление.

– Кинг реально улучшает ваши результаты на следующий день?

– Так было на одних соревнованиях «Маре Нострум» в июне. Я проплыла, показав лучшее время сезона. А назавтра мне друзья из Америки присылают ссылку: «Смотри, Лилли тебя перебила, у них были соревнования».

Потом я опять проплыла, и через недели три Кинг еще раз улучшила мое время. Так было несколько раз, и заочная борьба между нами идет. Это очень весело.



Лилли Кинг и Юлия Ефимова на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Фото Gettyimages.ru

– Вы нигде с Лилли в общих чатах не пересекались? Ведь между вами нет вражды, так?

– Нет-нет, мы не подружки, – смеется Юля. – Может, с ее стороны что-то есть такое… С моей стороны – нет. И в последний раз между нами все было нормально. Мы общались. Кинг сказала, что очень любит со мной соревноваться. Прям обожает!

– Ну еще бы!

– Да, я ведь плыву агрессивно, и делаю результаты Лилли намного быстрее. Смотрела тут чемпионат Америки – видела, как ей без меня скучновато. Ей меня не хватало!

К слову, я выступала на одних соревнованиях в США, но Кинг туда не приехала. При этом другие девочки мне составили компанию, там была очень сильная борьба.

«СИМПАТИЧНЫЙ МАЛЬЧИК КАВАНИ»

– У вас с Кинг дуэль как у Месси с Роналду. Я видел летом на одном сайте любопытный опрос: «Что круче – Юлия Ефимова или чемпионат мира по футболу?»

– И как голосовали люди?

– Больше трети – за вас.

– Здорово, я не знала об этом! Вообще внимательно смотрела чемпионат мира. Первый раз в жизни увлеклась футболом. У меня папа очень не любит этот вид спорта. Поэтому я даже не пыталась смотреть, а была уверена, что тоже это не люблю!

Но домашний турнир как-то зацепил. Большое соревнование, крутые профи. Да еще мне объяснили правила…

– Что радует в первую очередь? Внешность парней?

– Внешностью мужчин после плавания меня тяжело удивить, – смеется Юля. – Но были очень интересные матчи. Как они управляются с мячом, все эти трюки! Бегают, нападают, защищаются. Это все интересно.

– Понятно! Но почему вы на первое место в своем рейтинге поставили уругвайца Эдинсона Кавани?

– Не знаю. Просто думаю: симпатичный мальчик! Забил два гола португальцам, а потом получил травму.

– Кто выиграет чемпионат России по футболу?

– Не думаю, что меня футбол настолько поглотил! И времени свободного не хватит. Но если возникнет возможность, сходила бы на какой-нибудь матч.

«НАС ЕЩЕ ЖДЕТ БОЛЬШАЯ ВОЛНА»

– Ваша фраза: «Не уверена, что нас пустят в Токио в 2020 году». А я думал, вся эта история с Родченковым ушла в прошлое.

– Мне кажется, нас ждет еще одна большая волна. Сейчас такие новости поступают… Особо за этой темой не слежу. Но поверьте, есть резонанс, даже вокруг этих моих слов. Думаю, ближе к Олимпиаде нам еще выдадут что-то «веселое».

– Когда вы последний раз были в Токио?

– Год назад на этапе Кубка мира.

– Олимпиада в Пекине-2008 была очень сильной по организации. А что выдаст Япония?

– Надеюсь, и она не подкачает. Но думаю, Игры получатся более сдержанными. Китайцы и японцы очень разные. Хотя будет интересно: технологии, XXIIвек.

– Ваши бомбические фото рвут все, а инстаграм (@pryanya93) стал уже главным в спортивной России. Как вы его ведете? Какая концепция?

– Меня часто заставляют его вести! И еще есть спонсоры, которые говорят, что я обязана выкладывать что-то определенное – даже не с их продуктом, а просто пару раз в неделю ставить фото, чтобы инстаграм был живым.

Но у нас такие СМИ, что обязательно к чему-то придерутся. Что-нибудь такое напишут! Меня это не остановит. И я люблю подливать масла в огонь! – смеется Юля. – Это меня прям заводит. И каждый раз, когда мне присылают очередной рейтинг, как описали мое фото из инстаграма в разных пабликах и газетах, это делает мой день! Сначала расстраивалась: да что ж опять такое? А потом поняла, что от этого никуда не деться. Такое уж у меня медийное лицо.

Отношусь к этому по приколу. Забавляюсь, когда мне скучно на сборах. Значит, купальник мой нравится? Давайте поиграем! Вот вам еще фотография! Взрыв в прессе получается еще больше. А мне от этого смешно и весело!

– Инстаграм, по сути, сломал карьеру Райану Лохте. Как вам сила соцсетей?

– Это его проблемы, и тут больше нечего сказать. Но я так скажу Райану – если ты известен, цепляться будут всегда!