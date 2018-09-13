В рамках шоу «Игра в тело», которое веду со звездой телевидения Дарьей Мироновой, я встретился с пятикратной чемпионкой мира по плаванию Юлией Ефимовой. Вот так, оказался между двух блондинок, которые долго жили в Лос-Анджелесе!

– Юля, тебя называют самой красивой спортсменкой мира…

– Кто так называет?

– Я так называю! А ты считаешь свою фигуру идеальной?

– Я – нет. И даже не думала об этом. Но в ютубе выстрелил ролик с таким заголовком, когда я просто давала мастер-класс для венгерских детей. И мне сразу все начали об этом писать, говорить. Ну ладно, хорошо… У каждого человека есть комплексы. При этом я не чувствую себя страшной.

– И часто выставляешь фото в купальнике в свой пламенный инстаграм.

– Ну еще бы! Я по работе так много времени провожу в купальнике, что легко выхожу в нем на пляж. Максимум – еще иногда шорты надену.

– А комментарии в инстаграме тебя задевают?

– Чаще всего – нет. Скорее смешат. Разные люди бывают. Ты ведь не можешь нравиться абсолютно всем. Даже если ты сто раз идеальный, все равно будешь кого-то бесить. Не понимаю только, зачем мне это пишут? Если мне что-то не нравится, я просто иду мимо.

Хотя вот недавно был комментарий, что меня чуть ли не убить хотят.

– В смысле?

– Я посмотрела, там какая-то фейковая страница. Было неприятно, но потом я решила воспринять это как глупую шутку.

– А вот в Америке позвонили бы в полицию.

– Нет, я звонить не стала.

– Тебе нравилось жить в Калифорнии?

– Да, я там прожила много лет в сознательном возрасте. Больше даже, чем в Таганроге. Для меня этот штат стал вторым домом. Там осталось много друзей, куча вещей, была квартира в аренде неподалеку от океана – в Марина дель Рей.

– Где проще купить квартиру – в Москве или Лос-Анджелесе?

– Ни то, ни другое! – смеется Ефимова. – Но в Калифорнии есть разные районы, там можно найти дешевле. Трудность в том, что там нужно платить очень большой налог. Такую же сумму, за которую ты будешь арендовать жилье.

– Какой была самая веселая твоя вечеринка?

– У нас было много всего в Вегасе. И на концерты туда приезжала, и на девичники, и просто так мы ездили. Редко бывает, когда собираются все друзья. Но если это случается, то огонь! Однажды я вообще на четыре дня в Лос-Анджелес махнула из Москвы. И потом 12 часов обратно. Зато эти четыре дня получились очень веселыми. Когда из аэропорта мчишься сразу на рок-концерт. И все время проходит в каком-то калейдоскопе.

– Что тебя удивило в американской жизни?

– Ты там можешь ходить, улыбаться, со всеми разговаривать. А в России это воспринимают не всегда. Так, мне с самого детства говорили: «Смех без причины – признак дурачины». Или: «Ну чо ты лыбишься? Это ненормально!»

Помню, когда случился скандал в 2012 году, я приехала в Россию. Мне сказали: «Тебе надо пропивать психотропные таблетки. Ты же счастливая! Перед соревнованиями нельзя такой быть! Ты должна сфокусироваться на цели, поймать настрой».

Я смотрю на них, и только одна мысль: «Офигеть». Наоборот ведь нужно! А у нас – эти сборы, нагнетание, все ходят как солдаты. Еще каждый день льет дождь, вокруг депрессия. Тебе говорят: «Ты уже американизировалась». Но когда прилетаешь в Калифорнию, тебя все видят, как нормальную девчонку.

! Продолжение интервью Юлии Ефимовой – завтра на сайте «Советского спорта».