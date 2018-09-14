В рамках шоу «Игра в тело», которое веду со звездой телевидения Дарьей Мироновой, я встретился с пятикратной чемпионкой мира по плаванию Юлией Ефимовой. Вот так, оказался между двух блондинок, которые долго жили в Лос-Анджелесе!

– Какие мужчины вам нравятся?

– Раньше я думала, мне нужен кто-то высокий, голубоглазый, умный. Но теперь поняла – я должна что-то почувствовать изнутри. С человеком должно быть комфортно.

– Даже если он – слесарь?

– Какая разница? Конечно, лучше какой-нибудь олигарх.

– Или принц.

– Не, они слишком заняты. Да, вспомнила – еще важно, чтобы у человека было хорошее чувство юмора.

– Расскажите о самом необычном случае, когда с вами знакомился парень.

– Они чаще боятся. Или думают: «Вот, звезда, не ответит, даже не буду пробовать». Но помню, как-то давно мне написали в инстаграм и назвали меня «пельмениной». Мне стало интересно: почему так? Я только поэтому ответила, чтобы узнать.

Оказалось, там мальчик часто оставался один дома. И для него это было самое вкусное, желанное. Это ему воспоминаниями навеяло.

Разное бывает. Иногда моему менеджеру звонят и спрашивают: «Вы не могли бы дать номер Юли?»

– «Или устроить нам свидание».

– Да, в этом плане.

– Бывает, между прочим, такое свидание за деньги.

– Кстати, мне предлагали такое в России. Один миллион рублей за ужин. И эти деньги можно отдать на благотворительность.

– Вы пошли?

– Нет. Времени не было. Ну и страшно. Хотя мне обещали, что там даже охрана будет. Но это меня и пугает!

– Боитесь маньяков?

– Однажды от такого убегали в Таганроге. Очень был похож на Чикатило. Видимо, больной. Мы идем – видим, как дети от него бегут, кричат. Мы чуть постарше, по 14 лет.

И тут он останавливается, смотрит на нас. Начинает подмигивать одним глазом. Его передергивает. Мы его аккуратно обходим. Но тут он начинает за нами идти. Потом – бежать. Мы, спортсменки, бежим во всю прыть. А этот маньяк, главное, не отстает!

– Как спаслись?

– Добежали до улицы с трамваями. И тогда он отстал.

– Таких ребят в Америке отстреливают?

– Ну, один раз я попала на разборку афроамериканцев. Не знаю, под чем они там были. Я ждала автобуса. И вдруг одна женщина достала нож и начала орать, что хочет зарезать именно меня. Какая-то ссора там возникла.

Я остолбенела. Но слава богу, мимо проезжала полиция. Хотели меня забрать как свидетеля. Но я сделала вид, что не говорю по-английски: «Ничего не знать, не понимать!» Это ведь время, долго в участке нужно сидеть. И что-нибудь скажешь, не дай бог, потом тебе начнут мстить.

Мужчина настаивал: «Ты же видела нож! Скажи правду!» Но я поехала оттуда подальше.

– В каком самом необычном месте к вам пришел допинг-комиссар? Он ведь приходит вообще ко всем спортсменам. Вы ведь отмечаете свое местонахождение в системе Адамс.

– Вот на днях пришел человек брать допинг-пробу. Позвонил в дверь, я открыла. Сразу поняла, кто это. У меня стоит в анкете: «Я буду с шести до семи утра там-то». И если кто-то поскребется в это окно, я моментально вскакиваю.

Чаще всего приходят домой или в бассейн. А однажды приехали к квартире, когда мы сидели в кафе. Но не в положенное время. Звонят мне: «Приезжайте, ждем у дверей». Я им отвечаю: «Извините, не обязана. Я правила знаю». И они прикатили к нам в ресторан на семейный обед. Хорошо, что кровь не брали в такой обстановке.

– Когда вы плаваете, то думаете о чем-то постороннем?

– Да. А что еще делать на дорожке во время разминки? Мечтаю очень часто, когда плывешь на спине, и солнце светит. Класс! Но когда идет серьезная работа, ты думаешь уже о технике, как правильно все сделать.

– Можно с плеером плавать.

– Да, я так делаю иногда.

– Какая музыка подходит для этого лучше всего?

– Мне разная нравится. Я вот в машине очень люблю слушать музыку на максимальной громкости. И это от настроения не зависит. Если оно плохое, я ставлю Земфиру, например. А когда хорошее – это рок, дэнс, что-то современное. И ты танцуешь за рулем, и люди из других машин тебе в окно смотрят с удивлением.

! Окончание интервью Юлии Ефимовой – скоро на сайте «Советского спорта».