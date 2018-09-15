В рамках шоу «Игра в тело», которое веду со звездой телевидения Дарьей Мироновой, я встретился с пятикратной чемпионкой мира по плаванию Юлией Ефимовой. Вот так, оказался между двух блондинок, которые долго жили в Лос-Анджелесе!

– Однажды вы сказали: «Меня бросил парень – я выпила пива и побила рекорд мира». Как может кто-то бросить красавицу Юлю Ефимову?

– Просто человек очень эмоциональный. Прям очень. Нам же по 19 лет было. Мы все время ругались, как итальянская семья.

Он увидел, как после победных соревнований кто-то меня обнял – и сделал выводы. На следующий день он извинялся. Когда я вернулась домой, были цветы…

Но тогда, перед заплывом, мне пришло то сообщение. И знаешь, что тогда больше всего взбесило? Когда у тебя отношения, то партнер для тебя – еще и друг, ты перед ним открыта. Так вот, близкий человек знает, что для тебя это очень важный момент. И тут он такое вытворяет.

Это жутко расстроило. Да что ж такое? Так нельзя делать! Я долго не могла уснуть. Пришлось выпить пива…

– Какой сорт?

– Это было в Барселоне. Я до этого вообще не пила пиво никаким образом. Оно же горькое, невкусное. Но тут в мини-баре стояло. И было уже пять утра, а мне в восемь вставать. Хоть как-то надо было вырубиться. Жаль, не было красного вина.

Я проснулась совершенно разбитой, мне было плохо. Но вышла на старт – и побила рекорд мира. Без разминки, в утреннем заплыве. Главное, перед стартом говорила папе: «Не хочу, не буду, я жутко устала!» А он: «Юля, тебе главное попасть в полуфинал, займи хотя бы 16-е место!»

– Многие великие спортсменки идут в Госдуму, становятся скучными чиновницами. Вы себя видите в такой роли?

– Нет, вряд ли. Мне кажется, я буду там сидеть и просто хихикать среди людей в серых пиджаках. Мне даже однажды на съемках сказали: «Юля, хватит хохотать, мешаешь нам работать!» Не смогу там быть серьезной. Уверена, что не буду сидеть в Думе. Ни в коем случае!

– А мамой вы себя представляете?

– Да, конечно. Сейчас у меня в главных планах – Олимпиада-2020 в Токио. А потом уже попробую совмещать обязанности мамы и спортсменки. Посмотрим, как все будет.

– Как строить карьеру в плавании, когда там мало денег?

– Я помню, однажды летела с волейболистами. Они спросили, сколько я получаю. Ответила, а они засмеялись: «Мы за эти деньги даже кроссовки бы не завязали!»

– Это вы еще с футболистами не разговаривали.

– Этапы Кубка мира – одни из самых главных коммерческих стартов в плавании. Первое место – полторы тысячи долларов.

– Ого.

– Но есть общий зачет, там – 150 тысяч долларов. Но это надо весь мир облететь, и на каждом этапе одержать несколько побед. Вот, это Вове Морозову удалось. Я становилась четвертой-пятой.

– Так что же с финансами делать?

– Я просто надеюсь хорошо выйти замуж, – смеется Юля.

– Ваша любимая страна?

– Мне очень нравится Италия, а еще – Испания, Австралия, Америка, Россия. Те места, где есть солнце. Вот Индонезия – абсолютно не вся. Но остров Бали нравится. Не знаю, смогла бы я там жить. Но иногда хочется все бросить и махнуть туда, чтобы поймать нирвану. Когда уже надоела Москва, все эти пробки, беготня, плавание, пресс-конференции.

И вот тогда думаешь: «Сейчас бы на Бали!» Приезжаешь туда и… тренируешься. Но там можно за пять долларов снять жилье. Одну комнату.

– И вы могли бы жить, как серфер на пляже?

– Да, давала бы уроки по плаванию. У меня так некоторые знакомые живут. Целый дом арендуют, еда там стоит копейки. И круглый год кайфуют на солнце. Серфинг, дайвинг, расслабон. Но думаю, такой образ жизни мне тоже может надоесть. Думаю, я слишком амбициозная. Вообще очень хочу путешествовать в невероятные места – туда, где горы, водопады.

– Были в Магнитогорске? Там красиво, когда смотришь с горы. Трубы, комбинат, разноцветный дым.

– Сейчас приезжала в Новокузнецк. Спросила: «У вас есть какие-нибудь горячие источники?» Мне ответили: «Есть металлургический завод. Там в любую лужицу залезь – будет тепло».

– Как бороться с хейтерами?

– С ненавистниками? Я привыкла все переводить в шутку. Помню, когда попала в ту неприятную историю, то сидела в компании со своим молодым человеком. И начинаю сама над собой очень жестко шутить насчет мельдония. Он на меня смотрит с серьезным видом: «Вообще это не смешно! Это же с тобой происходит!» – «А что мне, рыдать сидеть? Я свое уже отплакала».

И если неприятности не переводить в шутку, то вообще не выжить. Поэтому сарказм – мое второе имя. Поверьте, это очень здорово помогает.

И когда у тебя есть хейтеры, значит, ты популярный и крутой. Тебя так сильно не любят, что даже тебе пишут.

Первая часть интервью Ефимовой

Вторая часть интервью Ефимовой