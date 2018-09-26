«Советский спорт» начинает цикл статей о невероятных людях. Тех, кто пережил личную трагедию, попав в страшную катастрофу. Но благодаря спорту не просто вернулся в полноценную жизнь, а стал еще более успешным, чем прежде. Первый рассказ – о паралимпийской чемпионке по плаванию Олесе Владыкиной.

Есть истории, похожие на страшные сны. Про них хорошо смотреть кино, ужасаясь как бы понарошку. Или отстраненно охнуть, прочитав новость в интернете. Нам трудно поверить в их реальность. Не потому, что мы такие уж черствые и равнодушные люди. А потому, что это действительно очень страшно. И мозг блокирует информацию.

Люди, прошедшие через это – особая каста. Их можно было бы без натяжек назвать и героями. И все же это не совсем верно. Они пережили то, чего никто из нас испытать никогда не захочет. А пережив, стали не просто сильнее. Они иначе смотрят на мир. И на человеческую жизнь. И на свое место в этом мире.

ПРОСНУЛАСЬ, А РУКИ УЖЕ НЕТ

Вот одна из таких историй. Юная красавица, работающая в модном бутике и мечтающая о карьере модели, летит из московской зимы в Тайланд вместе с тремя подружками – отметить свой 20-й день рождения. Это ее первый в жизни взрослый, без родителей, отпуск. Незнакомая страна, никакого контроля, свободный режим. Ночью – дискотеки в клубе. Днем – экскурсии по диковинным местам.

По пути к ним девушки дремлют в под теплым даже в феврале тайландским дождем. И все так здорово и красиво, что словно во сне. А когда они проснутся, вокруг будут только кровь и смерть… Все изменится за считанные секунды, когда двухэтажный автобус на скорости 120 км в час слетит с мокрого шоссе. Это произойдет настолько быстро, что… поверить в реальность будет очень трудно. А потом придется измениться. Тоже очень быстро и уже навсегда. Чтобы выжить.

Это история очень известной ныне спортсменки, чемпионки Паралимпийских игр Олеси Владыкиной. Только в том уже далеком 2008-м, она была обычной красивой девчонкой, вовсе не помышлявшей ни о большом спорте, ни о рекордах. Уже, кстати, простившейся с плаванием. Хотя и выполнившей норматив мастера спорта.

Красивая и счастливая девчонка заснула в экскурсионном автобусе. А проснулась от криков и боли. Хотя, если верить ее собственному рассказу о той страшной аварии, даже боли не было. Был кусок искореженного метала, накрывший левую руку. А когда Олеся его сдвинула с места, оказалось, что руки уже нет. И что ее лучшей подруги Александры тоже уже нет. Она только что сидела рядом. И погибла…

Со стороны кажется, что от этого можно сойти с ума. Но там, в Тайланде, у Олеси не было времени даже на банальную женскую истерику. Девушка сама пробиралась к окну, через которое можно было вылезти наружу. И сама зажимала рану на руке, чтобы не истечь кровью по дороге в госпиталь. А доехав до больницы, даже на каталку легла сама. Не осознавая, что кроме оторванной руки у нее сломаны лопатки, крестец, нос…

Покалеченную руку ей, кстати, показали. Уже в больнице. Чтоб сама убедилась, что пришить ее никак нельзя и потом не предъявляла медикам претензий. Возможно, уже в тот момент Олеся раз и навсегда перестала себя жалеть. И начала бороться.

ПОБЕДУ ПОСВЯТИЛА ПОГИБШЕЙ ПОДРУГЕ

Конечно, рядом были близкие люди. Сперва две подруги, уцелевшие в автокатастрофе. Потом прилетевшая в Тайланд мама. Даже местные полицейские, узнав, что турфирма отказывается платить девушке страховку, посоветовали бороться за свои права – дело, мол, выигрышное.

А потом в Тайланд, где Олеся еще месяц проходила реабилитацию, неожиданно позвонил бывший тренер Владыкиной: «Возвращайся-ка в бассейн».

Она вернулась. И в бассейн пришла уже через неделю после возвращения в Москву. Хотя борьбы впереди еще было много. Это сейчас Олеся с улыбкой рассказывает, как девушке без руки российские медицинские чиновники со скрипом присвоили третью группу инвалидности с диагнозом «общее заболевание». И как она отказалась от неудобных протезов, которые сделала за свои деньги. И как поначалу ловила на себе в бассейне любопытные и недоуменные взгляды…

Чтобы пройти все это, нужно тоже очень много сил и выдержки. Возможно даже больше, чем в экстренной ситуации. Потому что это гораздо более длительный процесс. Но Олесю было уже не остановить.

И все же главным делом, дорожкой в активную жизнь стал спорт. 2008 год, перевернувший в феврале Олесину жизнь, был годом Олимпиады в Пекине. Случайно узнав о существовании паралимпийской сборной России по плаванию, Владыкина загорелась идеей попасть на Игры в Китай.

Это было невозможно. Команда сформирована. Все отборочные заплывы проведены. Но для новой Олеси слова «невозможно» уже не существовало. На свои первые соревнования она поехала за свой счет, через два месяца после начала тренировок. И выиграла их. А потом убедила руководство паралимпийского движения включить ее в состав. И ее включили. Под личную ответственность.

Уже перед финалом ее все-таки затрясло. И тут на помощь опять пришел тренер: «Вспомни о Саше. У нее нет шанса проплыть, а у тебя есть!». С Сашей, погибшей в Тайланде, они все детство вместе ходили в бассейн.

Ну а дальше вы, наверное, знаете. Владыкина выиграла «золото» на стометровке брассом. И свою первую олимпийскую победу посвятила Александре. От трагического февраля до триумфального августа прошло всего полгода. И целая вечность.

В ДЕТСТВЕ БОЯЛАСЬ ВОДЫ

Через четыре года на Олимпиаде в Лондоне Владыкина повторит свой успех на стометровке, став уже зрелой и ответственной спортсменкой. Это будет время тяжелых тренировок и жесткого самоконтроля. Кроме своего коронного брасса она завоюет для России еще серебро в комплексном плавании. И бронзу – на спине. И эти победы посвятит уже своему тренеру.

«Мне незачем себя жалеть, я осталась жива. Не хочу забывать об аварии именно потому, что она перевернула мою жизнь. Раньше я расстраивалась и злилась по пустякам. А теперь знаю – жизнь такая короткая, не стоит растрачивать ее на мелочи. А еще я узнала, что в мире много неравнодушных людей. И теперь моя очередь помогать тем, кому трудно». Олеся Владыкина

И мир, как в известной песне, под нее прогнется. Вместе с победами придет уже и успех, и признание. Звание «Заслуженного мастера спорта», ордена Дружбы и Почета. Олеся станет послом Олимпийских игр в Сочи. Сейчас она принимает участие во многих спортивных форумах и живет очень активной жизнью. А в интервью рассказывает, что в плавание ее родители отдали, потому что она воды боялась – чтобы преодолеть этот страх…

P.S. Нынешним летом, во время чемпионата мира по футболу я попал на одно светское мероприятие. Известные спортсмены и артисты напутствовали детей, которым предстояло выйти с футболистами на поле перед матчем. Пока почетные гости готовились к выступлениям, а журналисты проверяли отоаппараты и видеокамеры, я с удовольствием скользил взглядом по фигуре длинноногой блондинки. Но тут диктор, известный комментатор Георгий Черданцев, начал объявлять ВИП-персоны. И Олеся обернулась т я невольно встретился с ней взглядом. Честно говоря, в первый момент даже не понял – кто и что. Просто подумал откровенно: «Хороша!». И прочел в ее ответном взгляде слегка снисходительное: «Сама знаю».