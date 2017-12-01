В Новосибирске состоялись Всероссийские соревнования по подводному спорту (плавание в ластах) среди юниоров «Золотая ласта».

Спортсмены показали свое мастерство на дорожках 50-метрового бассейна «Нептун», где в очередной раз свой высокий класс продемонстрировали спортсмены Ярославля.

Чемпионка и рекордсменка мира Екатерина Михайлушкина (на фото) выиграла дистанцию 50, 100 (с рекордом соревнований) и 200 метров. Ещё одно «золото» и рекорд соревнований у Екатерины в женской эстафете 4х100 м вместе с Кариной Беляевой, Ксенией Игнатовой и Анной Артамоновой.

Карина Беляева финишировала второй на дистанции 50 и 100 метров и третьей – на 400 метров. Победительницей же на четырёхсотметровке стала ещё одна ярославская спортсменка – Анна Артамонова.

В соревновании приняло участие 200 участников из 12 регионов: Алтайского, Красноярского и Пермского краев, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областей.