ПЕРЕСТРОЙКА

Московское волейбольное «Динамо» после успеха в прошлом сезоне вступило на путь перестройки. Ее нельзя назвать глобальной, но изменения в составе команды были серьезными. Здесь, в первую очередь, стоит упомянуть переход многолетнего лидера и капитана «Динамо» Сергея Гранкина в «Белогорье».

Любой команде, которая в межсезонье меняет связующего, приходится реконструировать свою игру, находить новые связки и сочетания. Но если учесть масштаб личности Сергея и его игровые качества, то эту потерю можно назвать едва ли не фатальной для «Динамо».

И в то же время во всех перестановках можно найти позитив. У «Динамо» полно талантливой молодежи во второй команде и некоторые из них получили отличный шанс на старте нового сезона, чтобы закрепиться в основе.

В первую очередь, это касается 19-летнего Дмитрия Яковлева – сына легендарного российского диагонального Романа Яковлева. Существует мнение, что природа отдыхает на детях гениев, но это совершенно точно не относится к Дмитрию.

Прыгучий, умный, быстрый, с хорошей высотой съема, Яковлев-младший начал сезон в стартовой шестерке, но удержаться там не смог. Не хватило опыта и уверенности в себе. Да и «Динамо», как назло, стартовало не лучшим образом, команда потерпела несколько чувствительных поражений, из-за чего тренерский штаб был вынужден прекратить

эксперименты и довериться опытным игрокам.

И это тоже стало проблемой для бело-голубых и Юрия Маричева лично. Один из ведущих игроков команды – Юрий Бережко пропустил значительную часть предсезонной подготовки. Причина была более чем уважительная. Юрий находился в расположении национальной сборной, в составе которой сначала готовился чемпионат Европы, а затем выигрывал его.

Учитывая, что Юрий – не самый молодой спортсмен, после тяжелого турнира тренерский штаб «Динамо» дал ему время прийти в себя. На площадку Бережко вышел только в третьем туре, но к тому моменту москвичи успели дважды проиграть, провалив прием в обеих встречах.

Лишь к четвертому матчу в расположение команды вернулся центральный блокирующий Кевин Ле Ру – один из ключевых игроков для системы Юрия Маричева. С ним динамовцы в отличном стиле переиграли новосибирский «Локомотив», но даже в этом матче было видно, что бело-голубые действуют крайне нестабильно.

Моментами мы наблюдали на площадке то самое «Динамо», которое в прошлом сезоне рубилось в финале Суперлиги: быстрые, разнообразные атаки, агрессивная игра первым темпом, монументальная защита. И в то же время, отдельные отрезки москвичи проваливали – теряли подачу, ошибались на приеме, неидеален был и связующий Сергей Антипкин.

СМЕНА ТРЕНЕРА

«Динамо» теряло очки и опускалось в таблице все ниже. В таком раскладе абсолютно логичным выглядело решение руководства расстаться с главным тренером. Юрия Маричева во главе команды сменил известный специалист Борис Колчин.

Учитывая, что задачи перед командой всегда ставятся максимальные, он оказался в крайне непростом положении. Колчин принял «Динамо» на 11-м месте, но команду это встряхнуло. В первом же матче под руководством нового тренера бело-голубые уверенно обыграли на

выезде «Урал» - 3:0.

Обновленный тренерский штаб сделал ставку на опытных игроков, основная нагрузка легка на плечи Бережко, Александра Маркина и Павла Круглова. В матче за Суперкубок России против «Зенита» динамовцы рассчитывали навязать борьбу чемпиону страны, но опять завязли в собственных ошибках.

Поэтому на первых порах Колчину приходилось работать над общекомандной стабильностью. Кажется, что в последних матчах «Динамо» начало преуспевать в этом аспекте. Две последних победы над «Югрой-Самотлор» и «Динамо-ЛО» были одержаны москвичами на классе.

НА СТАРТЕ

Сейчас москвичам предстоит старт в Лиге чемпионов. В группе С вместе с «Динамо» сыграют новосибирский «Локомотив», польский «Бельхатув» и французский «Шомон». Первый матч бело-голубые проведут в Новосибирске и это будет крайне важная игра.

Для обретения уверенности москвичам нужна победа. При этом они могут всерьез рассчитывать на положительный исход. В этом сезоне «Динамо» уже обыгрывало «Локомотив» в одном из стартовых туров Суперлиги. Тот матч был наполнен испепеляющей борьбой, где у «Локомотива» совершенно невероятные мячи в атаке забивали Георг Грозер и Сергей Савин, а «Динамо» отвечало нереальными спайками в

исполнении Бережко и Маркина.

В Новосибирске москвичам будет очень тяжело, Грозера закрыть будет очень трудно и он захочет вернуть должок. Впрочем, это Лига чемпионов и проходных матчей здесь не будет. «Бельхатув» и «Шомон» на бумаге уступают «Динамо» по качеству состава, но в игре смотрятся увереннее и стабильнее. Кроме того, у поляков и французов нет проблем с психологией, на них не давит груз поражений во внутренних чемпионатах, там они уверенно обыгрывают почти всех.

Впрочем, тренерский штаб «Динамо» активно занимается улучшением атмосферы в коллективе, устраивая командные мероприятия в неформальной обстановке. 22 ноября ряд

игроков бело-голубых, в числе которых были Бережко, Алексей Остапенко, Артем Ермаков, Ле Ру и Дик Кой приняли участие в гала-вечере благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь». Деятельность этой организации направлена на помощь детям, лишенным возможности посещать крупные спортивные мероприятия. Представители фонда хотят дать им понять, что в жизни все возможно, нужно лишь только верить и бороться. Во время благотворительного вечера прошел аукцион, где были представлены спортивный инвентарь знаменитых спортсменов. Все деньги, заработанные с помощью этой акции, были направлены на помощь детям. Динамовцы приняли участие в аукционе, выставив на продажу футболку Остапенко со своими подписями.

А на днях бело-голубые в полном составе посетили один из квестов в Москве и сходили в ресторан. Такие вещи сплачивают коллектив, разбавляют рабочую рутину и добавляют приятных эмоций. «Динамо» стартует в Лиге чемпионов на позитивной волне.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД. СУПЕРЛИГА

Место Команда Победы-поражения Очки

1 «Зенит-Казань» (Казань) 12 (1*)-1 35

2 «Белогорье» (Белгород) 12 (1)-1 35

3 «Факел» (Новый Уренгой) 9 (1)-4(2) 28

4 «Зенит» (Санкт-Петербург) 8-5(1) 25

5 «Локомотив» (Новосибирск) 8(1)-5(2) 25

6 «Динамо» (Москва) 8(2)-5(1) 23

* - в скобках указано количество побед и поражений на тай-брейках

РАСПИСАНИЕ ИГР «ДИНАМО» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Тур Дата Соперник Время

1 07.12.2017 «Локомотив» Новосибирск (Россия) (в гостях) 15:30 (Мск)

2 20.12.2017 «Шомон» (Франция) (в гостях) 22:30 (Мск)

3 16.01.2018 «Бельхатув» (Польша) (дома) 21:00 (Мск)

4 30.01.2018 «Бельхатув» (Польша) (в гостях) 21:00 (Мск)

5 13.02.2018 «Шомон» (Франция) (дома) 21:00 (Мск)

6 28.02.2018 «Локомотив» Новосибирск (Россия) (дома) 21:00 (Мск)

Цифра: 8 ПОБЕД ОДЕРЖАЛО «ДИНАМО» В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ СУПЕРЛИГИ