«Советский спорт» о новичках волейбольной Суперлиги, которые не оправдали наджд и не прижились в своих клубах.

Маркус Нильссон («Зенит» Санкт-Петербург)

Страна: Швеция

Позиция: Диагональный

Статистика: 3 матча, 10 очков

В 2013 году шведский волейболист стал главной движущей силой новосибирского «Локомотива», который выиграл Лигу чемпионов. В Санкт-Петербург Нильссона приглашали чуть ли не в качестве главной звезды. Но у шведа все не заладилось с самого начала. Волейболист приехал в ужасной физической форме. После трех матчей менеджмент «Зенита» признал свою ошибку и нашел замену в лице серба Дражена Любурича.

«К сожалению, у Нильссона возникли определенные проблемы со здоровьем, и клуб был вынужден искать ему замену», - заявил главный тренер «Зенита» Александр Климкин.

Статус: Покинул клуб

Кевин Ле Ру («Динамо» Москва)

Страна: Франция

Позиция: Блокирующий

Статистика: 9 матча, 40 очков

«Динамо» этим летом показало пример совершенно неправильной работы на «рынке». Из-за конфликта с главным тренером клуб покинул Сергей Гранкин. Через пару месяцев был уволен и главный тренер.

Но еще больше бело-голубые начудили с блокирующими. Отлично показавшего себя в прошлом сезона Игоря Филиппова отдали в «Урал». Расстались со стабильным американцем Максвеллом Холтом. Закрыть позицию должны были Дмитрий Щербинин, Алексей Остапенко и французский новичок Кевин Ле Ру. Но дело дошло до того, что у сетки пришлось играть голландцу Дику Кою, номинальному доигровщику. Ле Ру приехал в Мосву с травмой и по сути так и не вышел на свой уровень. Как результат, дороги игрока и клуба разошлись.

Статус: Перешел в «Ренн»

Михайло Митич («Газпром-Югра»)

Страна: Сербия

Позиция: Связующий

Статистика: 14 матчей, 31 очко

23-летний сербский связующий Алекса Брджович здорово провел прошлый сезон в «Газпром-Югре». Но заскучал по родине и ему на замену взяли соотечественника Михайло Митича, который недавно стал серебряным призером Лиги чемпионов в составе «Перуджи». Но вот только второй год он сидел там в глубоком запасе под Лучано де Чекко.

Главного тренера сургутян Рафаэля Хабибуллина это не смутило. Он был намерен вернуть Митича на прежний уровень. В конце декабря понял, что не вернет. «Мы с Митичем по-доброму расстались, к нам подъезжает Горан Белица – опытный игрок, нормальный человек», – был лаконичен Хабибуллин.

Статус: Покинул клуб

Райли Барнс («Урал»)

Страна: Канада

Позиция: Доигровщик

Статистика: 8 матчей, 18 очков

Статус: «Урал» – хрестоматийный пример того, как клуб каждый год берет «не того легионера». Может, Уфа как-то негативно влияет на иностранцев? Но Барнс все равно сумел удивить. Канадец присоединился к команде только к 7-му туру, хотя не был заигран в сборной. Были ли у него уважительные причины такого «прогула»? В первом матче за «Урал» волейболист набрал семь очков, и это была лучшая игра Барнса в этом сезоне. Далее травма и глубокий запас. Заслужил, ничего не скажешь.

Статус: Остался в клубе

Георг Грозер («Локомотив»)

Страна: Германия

Позиция: Диагональный

Статистика: 12 матчей, 201 очко

Подписывая многоопытного диагонального, новосибирцы верили, что Георг Грозер будет тащить «Локомотив» как сборную Германии на чемпионате Европы. Но бывший игрок «Белогорья» вернулся в Россию с травмой, а его акклиматизация настолько затянулась, что дело шло к досрочному разрыву контракта. Этот этап был преодолен и немец стал показывать привычный высокий уровень, но почему-то не в каждом матче.

Есть подозрение, что разрыв отношений произойдет в конце сезона, поскольку новосибирцы уже проявляют настойчивый интерес к доигровщику сборной Франции Эрвину Нгапету и связующему сборной Бразилии Бруно Резенде.

Статус: Остался в клубе