Команды встречались совсем недавно. В декабре в рамках Лиги чемпионов. Тогда «Локомотив» одержал убедительную победу со счетом 3:0. Да и вообще в этом турнире «железнодорожники» стартовали очень здорово в отличие от москвичей.

КОЛЧИН

Борис Колчин возглавил «Динамо» в конце октября прошлого года, сменив Юрия Маричева. Эта перестановка шаг за шагом помогает москвичам прийти в себя после провального старта. Четыре поражения в шести матчах!

В конце декабря главный тренер перед матчем с казанским «Зенитом» осторожно говорил, что надеется «хотя бы на один забитый гол». Эту задачу динамовцы выполнили, хотя еще месяц назад она выглядела нереальной.

На этот раз соперник был проще. У сибиряков свои «тараканы в голове». Отличный состав, грамотный тренер, но шатает «Локомотив» в этом сезоне как украинский народ перед президентскими выборами. В двух последних матчах подопечные Пламена Константинова проиграли двум «Зенитам». И в матче с казанской командой они выглядели хуже, чем москвичи накануне.

ЛЕГИОНЕРЫ

После упомянутого матча с «Зенитом», «Динамо» расторгло контракт с французским блокирующим Кевином Ле Ру. Игрок и клуб друг другу не подошли, а может, просто российская лига поставила слишком высокую планку для игрока сборной Франции. Замену Ле Ру «Динамо» искать не стало. И костяк москвичей был уже виден невооруженным глазом.

Единственный легионер москвичей голландец Дик Кой вышел в стартовом составе и был заменен в середине второй партии. После этого в игре наступил перелом. Первый сет уверенно выиграл «Локомотив», который с выходом Юрия Бережко столкнулся с серьезными проблемами.

Новосибирцы имели большое преимущество на подаче. В первом сете «бомбил» Георг Грозер. Но со второй партии он начал «хандрить». Серия хороших действий немца сменялась серией ударов в блок.

Другой легионер хозяев Арслан Экши матч пропускал из-за травмы. Натурализованный россиянин Лукаш Дивиш вышел на помощь вместо Сергея Савина. Он усилил подачу, но защита и блок «Динамо» вышли на такой уровень, что напряженный второй сет остался за москвичами – 34:32.

ПРОБЛЕМЫ

В целом, причинами неудачи «Локомотива» послужили несколько факторов. Связующий Иван Лукьяненко излишне упрощал игру, делая ставку на Грозера. Другого связующего у Константинова не было.

На блоки Артем Смоляр и Михаил Щербаков не показали ничего стоящего. По сути, отдувался за всех только Ильяс Куркаев. Да и активность второй зоны, за которую ответственны доигровщики, оставляла желать лучшего. И это прямой вопрос к Константинову, который никак не найдет баланс Савину, Дивишу и Алексею Родичеву.

«Динамо» же находится на пути в выздоровлению. Уже появилась «командная химия». Волейболисты не сдаются при первых неудачах, а неприятности у москвичей были в каждой из партий.

Для полного выхода из кризиса команде не хватает вариативности на передней линии. Да и на месте Коя хотелось бы видеть легионера более высокого уровня. Пока голландец нужен только, чтобы закрыть «дыры».

Хорошая проверка ждет москвичей в следующем туре, в котором они встретятся с «Белогорьем», за которое выступает экс-капитан «Динамо» Сергей Гранкин. «Локомотиву» же нужно искать какие-то варианты. Впереди самая ответственная часть сезона.