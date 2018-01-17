ПОЛЯКИ – ЭТО ВАМ НЕ КОЛХОЗ

Перед игрой с польским «Бельхатувом» московское «Динамо» настолько осложнило себе жизнь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, что команду Бориса Колчина устраивала только победа. Стартовые поражения от новосибирского «Локомотива» и «Шомона» вряд ли входили в планы бело-голубых, но ситуация в итоге сложилась как нельзя хуже. Особенно обидной получилась осечка во Франции, где «Динамо» вело 2:0 по партиям, но умудрилось проиграть на тай-брейке.

Компанию, в которую попали москвичи, изначально называли «группой смерти», но, учитывая то, что под руководством Колчина «Динамо» серьезно прибавило и совершило приличный турнирный рывок в чемпионате России, можно было смело рассчитывать, что бело-голубые будут занимать лидирующие позиции в Лиге чемпионов. Не получилось.

С новым тренером москвичи прибавили во всем, кроме стабильности. Они могут в блестящем стиле разгромить лидера российского сезона «Белогорье», а потом без борьбы проиграть «Факелу» из Нового Уренгоя. Да, там сейчас собрана дерзкая молодая банда во главе с хорошим тренером, но москвичи никак не должны уступать в таком стиле.

В «Динамо» это понимают и делают все, чтобы исправить ситуацию. Впрочем, начало игры с «Бельхатувом» хозяева проспали. У поляков положение в группе еще хуже – два поражения и ни одного очка. В Москву они приехали биться за каждое очко, поэтому с первых же розыгрышей начали вгрызаться своим блоком в динамовскую атаку.

Сложилось впечатление, что игроки «Динамо» просто не ожидали такой дерзости от «Бельхатува». А ведь там собраны приличные мастера. Взять хотя бы Мариуша Влажлы, который хоть и не молод, но вполне себе топчик. Кроме него есть Милад Эбадипур, умный связующий Грегож Ломач и Николай Пенчев, который с первых розыгрышей притаился на лавке.

БЕДНОЖ – НЕ ПОРОК

Впрочем, лучше всех в команде Роберто Пьяццы смотрелся Бартош Беднож. В первой партии он прекрасно принимал и практически все добивал до пола. Поляки превосходили москвичей в скорости и разнообразии атакующих действий. Они были опасны не только в краях сетки, но и активно использовали первый темп.

Динамовцы действовали проще, не всегда обеспечивали качественную доводку с приема, из-за чего регулярно упирались в польский блок. Колчин пытался как-то повлиять на ситуацию, брал тайм-ауты, убеждал игроков действовать умнее – не ломиться через руки, настроить отыгрыш. Получалось лишь эпизодами. Ближе ко второму техническому динамовцы окончательно развалились и о том, чтобы спасти сет, никто уже не говорил. Вернуться бы в игру во второй партии…

Хоть и с трудом, но это удалось сделать уже с первых розыгрышей. Завязалась плотная борьба, команды не давали друг другу сильно отрываться в счете. Динамовцы нашли управу на блок «Бельхатува» и атаковали значительно лучше, чем в стартовом отрезке, но всегда получали адекватный ответ в виде неуловимой «зоны» от Ломача и Сречко Лисинаца. Судьба сета решилась в нервной концовке, где динамовцам удалось добыть брейковое очко и удержать преимущество.

Однако речи о том, что после этого «Бельхатув» сдастся, не шло. На старте третьего сета зрители вновь увидели «качели». Ровно до того момента, пока на подачу у поляков не вышел Влажлы. Динамовцы долго не могли сняться, капитан гостей исполнил два эйса и максимально затруднил сопернику прием. Этот рывок «Бельхатува» предопределил исход партии. Команда Пьяццы добыла комфортное преимущество и грамотно его обороняла.

БЕЗ БЕРЕЖКО НЕ СПРАВИЛИСЬ

Борис Колчин пытался отвечать, предпринимая разные тактические ходы, но ничего не работало. Эбадипур не гнулся под давлением и четко справлялся с подачами хозяев, а польский блок раз за разом останавливал Павла Круглова и Дика Кооя. В эти минуты явно ощущалась нехватка Юрия Бережко, который с трибун наблюдал за происходящим на площадке.

Из строя его вывела травма, полученная в игре с «Белогорьем», к матчу с поляками он восстановиться не успел. Будет готов играть только через неделю. А без него динамовцы проиграли третий сет, и ситуация для них стала критической. В такие моменты могут спасти только экстраординарные решения, на которые пошел Колчин.

В середине четвертого сета динамовцы перестроились в защите так, что Круглов оказался в приеме. При этом Павел выдал великолепный отрезок. Сначала принял тяжелую подачу и завершил доигровку, а потом великолепно отзащищался и помог команде добыть преимущество в сете. И все равно, для хозяев все складывалось крайне тяжело.

«Бельхатув» навязал динамовцам душный волейбол, нагрузив Кооя подачами так, что Колчину пришлось его прятать. Гости крайне редко ошибались в атаке. В концовке опять все было очень на тоненького, но до тай-брейка «Динамо» все же дотянуло. И там уже сил не хватило. Слишком дорогой ценой достались хозяевам два сета в этой игре.

В пятой партии поляки выглядели свежее и провели его на максимальном уровне концентрации. Динамовцы много ошибались в приеме и позволили гостям оторваться уже к середине сета. В концовке команду Колчина в одиночку принялся спасать Круглов, но его усилий не хватило. 3:2 по сетам – «Бельхатув» берет важнейшие два очка в Москве.