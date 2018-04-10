«В АНКАРЕ БУДЕТ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ»

Он выступал на шести Олимпиадах. Выиграл на них четыре медали. Включая – золотую, в Лондоне, где стал героем эпичного финального матча с Бразилией. На счету Тетюхина – серебро чемпионата мира, две победы в Кубке мира, пять медалей чемпионатов Европы, восемь наград Мировой лиги… Все титулы – не перечислить. И это – только в сборной! А сколько было клубных…

Но все когда-нибудь заканчивается. Этот сезон для легендарного доигровщика станет последним. И именно сегодня он, возможно, завоюет свой последний трофей – если «Белогорье» обыграет в Анкаре «Зираатбанк». Первый матч завершился разгромом турецкой команды – 3:0.

– За счет чего так успешно сыграли на своей площадке?

– Тут много факторов сложилось, – рассуждает Тетюхин. – И наши последние проигрыши, и разговор с тренерским штабом, и максимальный настрой на этот матч. До этого мы дома уступили новокуйбышевской «Нове». Понятно – не трагедия, в спорте бывает всякое… Но нужно делать выводы – этим и занимаются спортсмены. Играть так, как в том матче, мы просто не имеем права. Возможно, у «Белогорья» случилась черная полоса. Но мы делаем все, чтобы она сменилась на белую.

– «Зираатбанк» в первой встрече хоть какие-то проблемы вам создал?

– Мы просто хорошо провели матч. За исключением самого начала третьей партии постоянно вели в счете, причем – с запасом. Так что чувствовали себя раскрепощенно, уверенно. Из-за этого многое получалось в атаке, на подаче, в защите… Но надо понимать, что в Анкаре все будет иначе. Во-первых – скажется фактор домашней площадки и поддержка родных болельщиков у «Зираатбанка». Во-вторых – это просто такая команда с таким серьезным составом, которая не может провести два неудачных матча подряд.

– Конкретно к этому сопернику что-то особое тренировали?

– На это нет времени. Но, разумеется, всегда ведется определенная тактическая работа. Составляется план на игру, и мы стараемся его выполнять. Судя по результату в первой встрече – у нас все получилось.

«ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД ТАКИМИ, КАК БЬОРНДАЛЕН»

– Этот сезон действительно для вас последний?

– Да. Вот, осталось всего несколько матчей – и все, на площадку я больше не выйду, – немного грустно улыбается Сергей.

– А кажется, судя по игре с «Зираатбанком», что сил у вас еще вагон!

– Это только кажется. Годы берут свое. Тело уже не то, что было в молодости. На многие вещи не получается реагировать так же остро и быстро, как раньше. В конце концов, затягивать не стоит – нужно вовремя остановиться и повесить бутсы или кеды на гвоздь. Для меня этот момент настал. Пора уходить. Пусть молодежь развивается и доказывает, что может быть еще лучше, чем было старшее поколение игроков.

– Когда приняли такое решение?

– Конкретный день не назову. В течение всего сезона постепенно приходило осознание – пора, пора… Да и здоровье сказывается – есть моменты, которые напоминают о себе каждый день, каждое утро.

– В один день с вами о завершении карьеры объявил Уле-Эйнар Бьорндален.

– Великий спортсмен. Настоящая легенда биатлона! Выиграл миллион олимпийских медалей, несколько лет был просто непобедим. Преклоняюсь перед такими атлетами! Но любая эпоха когда–то заканчивается. И на смену Бьорндалену придут новые ребята. Которые, возможно, будут лучше него.

– Уле-Эйнар – легенда. А вы?

– О себе так говорить нельзя. Нескромно.

– Бьорндален специально тянул с завершением, надеясь выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Сейчас до Токио – всего два года. Может, вы все-таки поторопились?

– Нет, нет, – смеется Сергей. – Достаточно. Терпеть до новых Игр не буду. Уходить надо сейчас.

– Есть шанс, что в новом сезоне Тетюхина-старшего в составе «Белогорья» заменит Тетюхин-младший? (сын Сергея Павел сейчас выступает за «Белогорье-2», – Прим. ред.).

– Думаю, именно в следующем – вряд ли. Все-таки, ему всего 17 лет. Рановато пока и по возрасту, и по физиологии, и по физическим кондициям. А вот года через два – вполне. Пусть работает, тогда все может быть.