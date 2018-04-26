Корреспондент «Советского спорта» – о московском волейбольном «Динамо», которое совершило самый мощный рывок по ходу сезона Суперлиги и выиграло бронзу.

ПРОБЛЕМЫ НА СТАРТЕ

Московское волейбольное «Динамо» уже давно приучило всех к тому, что при не самом большом бюджете стабильно навязывает борьбу казанскому «Зениту» и другим клубам-олигархам нашего чемпионата за место в тройке.

Бело-голубые установили планку на очень серьезной высоте, этому уровню надо соответствовать, но иногда появляются объективные трудности. Как, например, перед этим сезоном. «Динамо» лишилось своего многолетнего капитана и лидера Сергея Гранкина, другой ключевой игрок Юрий Бережко полностью пропустил предсезонку, потому что играл за сборную на чемпионате Европы, а дорогостоящего легионера Кевина Ле Ру замучила старая травма спины.

В таких условиях дополнительная ответственность ложилась на многочисленных молодых игроков бело-голубых, но им на старте сезона не хватило опыта и уверенности. Как результат – домашние поражения от петербуржского «Зенита», «Кузбасса» и последующий разгром от «Белогорья» в гостях. В итоге, к концу октября динамовцы обнаружили себя на 11-м месте в турнирной таблице Суперлиги.

ПЕРЕМЕНЫ

Все было очень плохо: лидеры с трудом набирали форму по ходу сезона, контакт между тренерским штабом и волейболистами начал теряться, эмоциональный фон тоже оставлял желать лучшего. Команда тяжело адаптировалась к игровой манере Сергея Антипкина, из-за чего упало качество атакующих действий, в общем, нужно было что-то делать.

Руководство «Динамо» это понимало, поэтому оперативно провело перестановки на ключевых должностях в тот момент сезона, когда еще ничего не было потеряно. Был подписан договор о сотрудничестве в области селекционной и организационной работы, связанной с комплектацией команды и построением спортивной структуры клуба с компанией известного волейбольного агента Владимира Касторнова – «Про-Волей Консалтинг».

Таким образом, «Динамо», по сути, получило нового спортивного директора на аутсорсе, который моментально включился в работу и решил вопрос с новым главным тренером. 23 октября в этой должности Юрия Маричева сменил Борис Колчин, который уже работал в московском клубе в середине 2000-х.

Динамовцы сделали ставку на опыт Колчина и не прогадали. Этот специалист не раз приходил в разные команды по ходу сезона и выступал в роли кризисного менеджера. В таком статусе он несколько раз помогал «Белогорью».



Фото: ВК «Динамо» (Москва)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Многое удалось сделать буквально за первый месяц работы. Колчин сделал ставку на опытных волейболистов: Маркина, Круглова, Бережко, Остапенко. Молодые игроки стали получать меньше времени, но того требовала ситуация. У «Динамо» стал просматриваться стиль – быстрый, темповой волейбол, риск на подаче, качественный прием – все по современным игровым стандартам. Оставалось только добавить в стабильности, но это был уже вопрос времени.

Ближе к середине сезона Колчину удалось вписать в игру команды Дика Коя, который долгое время привыкал к уровню российской Суперлиги. В какой-то момент голландец резко добавил на приеме, а в атаке он и без того проявлял себя неплохо.

Через качественную вдумчивую работу всегда приходит результат – в спорте это аксиома. Сработала она и в случае с «Динамо», которое завершило регулярку на третьем месте, получив в соперники по плей-офф новосибирский «Локомотив». Представить такой расклад, глядя на команду в начале сезона, было просто невозможно. В 19 матчах Суперлиги под руководством Колчина «Динамо» одержало 16 побед. Два поражения из трех пришлись на матчи против казанского «Зенита».

Несмотря на достаточно неплохой стартовый посев перед плей-офф, сетка динамовцам досталась очень непростая. В первом раунде москвичи в двух матчах убрали с пути «Локомотив», но обе встречи выдались крайне напряженными и энергозатратными. И вроде бы расписание позволяло восстанавливаться (между играми были почти недельные перерывы), но усталость, накопленная по ходу сезона, дала о себе знать в полуфинале.

На этой стадии соперником «Динамо» стал новичок лиги – «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в первом раунде легко расправился с «Факелом». Здесь все решалось на двух тай-брейках, где сказалась свежесть питерцев. Динамовцы неудачно начали домашний матч и всю дорогу догоняли, но в пятой партии их подвели собственные ошибки.

Спустя неделю в Санкт-Петербурге москвичи демонстрировали вдохновенный волейбол и были близки к победе в трех партиях, но уступили в третьем сете на балансе (26:28) и позволили «Зениту» вернуться в игру. Это был ключевой момент серии. «Динамо» в итоге проиграло на тай-брейке и отправилось бороться с «Кузбассом» за третье место.

Кемеровчане до этого вынесли одного из фаворитов сезона «Белогорье» (два раза по 3:0) и навязали серьезное сопротивление «Зениту-Казань». Динамовцам тоже пришлось нелегко – первый матч дома они выиграли лишь в пяти сетах. Зато на выезде не испытали проблем и выиграли бронзу, которая по итогам такого тяжелого сезона может считаться успехом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Генеральный директор Николай Ступаков, главный тренер Борис Колчин и спортивный директор ВК «Динамо» Владимир Касторнов подвели итоги прошедшего сезона.

Николай СТУПАКОВ:

– Сезон оставил двоякие впечатления. С одной стороны, все прекрасно знают, что старт получился довольно сложным, у команды не всегда получалось показывать свою игру, в результате чего последовала серия поражений в чемпионате и кубке России. Определенные изменения в тренерском штабе и структуре клуба позволили команде «перезагрузиться», выйти на свой уровень, добраться до полуфинала чемпионата России и, в конечном итоге, занять третье место. С другой стороны, для клуба с такими победными традициями, как «Динамо», мы ставим всегда максимальные цели.

Мы довольны тренерским составом. Борис Николаевич – очень опытный тренер, хороший специалист и психолог, что позволяет установить необходимый контакт с командой. Безусловно, с его приходом команда заиграла по-другому, и во многом это именно его заслуга.

Борис КОЛЧИН:

– В целом у нас получился вот такой интересный чемпионат. Очень ровный. Малейшее расслабление в нем чревато большими потерями. Ещё раз – я доволен нашим результатом. Лично для меня это уже третья бронзовая медаль. Ранее я её выигрывал с «Факелом» и «Белогорьем». Теперь с «Динамо». Я очень рад, что нам удалось поднять команду со дна. Спасибо тренерскому составу, врачам, массажистам. Все сработали как единое целое. Всех поздравляю с завершением сезона!

Владимир КАСТОРНОВ:

– Я считаю, что сезон для нас однозначно получился успешным. Мы преодолели тяжелейшую ситуацию, которая сложилась в самом начале, когда команда оказалась на 11-м месте. Руководству пришлось принять решение о радикальных изменениях в клубе, как в тренерском штабе, так и на руководящих должностях. Тогда пришлось с нуля все перестраивать. Мы понимали, что делаем все правильно, но к чему придем, было не совсем понятно.

Но команда сплотилась, приняла тренера, и мы начали двигаться вперед. По итогу «Динамо» оказалось в медалях, хотя вряд кто-то мог на это рассчитывать. Да, мы могли играть в финале, но очень обидно проиграли «Зениту» из Санкт-Петербурга. На протяжении всего чемпионата у нас была проблема третьей партии. Выигрывая два первых сета, в третьем «Динамо» не дожимало соперника, что давало возможность оппонентам перевернуть игру.

Это и произошло во втором матче против «Зенита». Нам не хватало запаса прочности, чтобы катком пройтись по сопернику. Но опять-таки, матчи «Динамо» в плей-офф были самыми тяжелыми и самыми красивыми, поэтому зрителей мы порадовали.