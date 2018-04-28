Корреспондент «Советского спорта» - об очередной победе команды Владимира Алекно. Никакой интриги.

НЕФУТБОЛЬНЫЙ «ЗЕНИТ»

«Зенит» из Санкт-Петербурга изначально расценивали как новую силу в российском волейболе, но вряд ли кто-то мог предположить, что в своем дебютном сезоне эта команда выйдет в финал Суперлиги. Все-таки, построение клуба – не только трудоемкий, но и длительный процесс. Собрать игроков, поставить им игру и сразу взять все трофеи – так бывает только в компьютерных играх.

«Зенит» на подобные свершения и не замахивался. Перед сезоном руководство питерского клуба признавало, что попадание в медали уже будет успехом. Петербуржцы собрали приличный по меркам Суперлиги состав, но настоящих топов схантить не удалось. В основном в Санкт-Петербург ехали игроки, искавшие еще один шанс в карьере. Например, Александр Волков, который не смог полноценно перезапуститься в московском «Динамо», и Андрей Ащев с Евгением Сивожелезом, приросшие к лавке в Казани.

Регулярка для «Зенита» получилась тяжелой. Команде Александра Климкина не хватало стабильности не только в результатах на дистанции, но в отдельно взятых матчах. Игроки долго притирались друг к другу, пришлось провести перестановки в составе прямо по ходу сезона. Но все это списывалось на болезнь роста.

То, что к решающим матчам «Зенит» прибавил, вряд ли кого-то сильно удивило, учитывая, что в тренерском штабе питерцев работает сильнейший тактик и методист Серджио Бузато.

Итальянец также входит в штаб сборной России, где долгое время ассистировал Владимиру Алекно. Еще и поэтому можно было предположить, что его «Зенит» сможет навязать серьезную борьбу в финале «Зениту-Казань». Бузато прекрасно знаком с тренерскими идеями Алекно, и в ходе регулярки питерцам удалось обыграть лучший клуб мира.

БЕЗЛИМИТНАЯ МОТИВАЦИЯ

Но плей-офф – совсем другой разговор. Здесь Казань не прощает ошибок. Вырвать у команды Алекно один матч можно, но победить ее в серии, если все лидеры здоровы, - практически нереально. Монолитная игра, ощущение собственного превосходства, отточенные и максимально уверенные действия в каждой атаке.

«Зенит-Казань» ломает соперника не хитроумной тактикой или геройствами в защите, а нереальным качеством атакующих действий. Мастера здесь собраны просто межгалактического уровня. Да, с течением времени звезд в Казани становится меньше, но главные топы на месте: Вильфредо Леон, Максим Михайлов, Мэттью Андерсон и Алексей Вербов, который, будучи играющим тренером, все равно способен поднимать мертвые мячи.

В первой игре финала Питер сгорел без шансов, но уже на следующий день уверенно вел 2-0 по сетам. Впрочем, потом выяснилось, что настоящий «Зенит-Казань» просто задержался в раздевалке. Команда Алекно перестала валять дурака и взяла три сета подряд.

Рассчитывать на то, что история может повториться в Санкт-Петербурге было тяжело. Когда Казань отделяет от титула один матч, соперник практически обречен. Это подтвердят «Динамо», «Ресовия», «Трентино», «Перуджа» и далее по списку. Все эти коллективы были снесены в финале командой Алекно.

Поразительно! Откуда вообще эти ребята берут мотивацию? Девять чемпионств в России, пять кубков Лиги чемпионов, победа в чемпионате мира среди клубов. Сколько подряд титулов нужно взять «Зениту-Казань», чтобы у их соперников появились хоть какие-нибудь шансы?

ЕЩЕ ОДИН ТИТУЛ

Этот вопрос пока остается риторическим. На третий матч финала питерский «Зенит» вышел с куражом и огромным желанием. Больше семи тысяч на трибунах – выдающаяся посещаемости для нашей Суперлиги. Такая поддержка обязывала выходить и показывать свою лучшую игру.

Но сумасшедшая атмосфера «Сибур-Арены» сказалась положительно только на Ореоле Камехо. В первом сете он колотил за всех и после каждого забитого мяча бросал красноречивые взгляды на партнеров: «Парни, присоединяйтесь! Давайте поиграем вместе».

Но для механистичной команды Алекно эти порывы хозяев ничего не значили. «Зенит-Казань» действовал предельно собранно и рационально. Если есть прием и хоть какая-то доводка, дальше Леон с Михайловым разбираются на мастерстве. И ни один блок тут не поможет.

Петербуржцам он и не помог по другой причине – его практически не было. Выбить Казань с приема хозяевам не удалось, Бутько пасовал в люкс-условиях, поэтому с блокирующими соперника он игрался, как котик с клубком ниток.

Да, Зенит» из Санкт-Петербурга боролся на максимуме и даже вырывал отдельные брейковые мячи, сокращая отставание по ходу партий, но всякий раз Казань отвечала абсолютно ломовым атаками, которые ни одним краном не поднимешь.

Описывать сюжет всех партий нет никакого смысла. Все это в исполнении казанской команды мы видели не раз. Когда Алекно что-то нужно, он этого добивается. Правда нынешняя победа добыта в энергосберегающем режиме. Впереди финал четырех Лиги чемпионов в Казани, который тоже надо выигрывать.

Петербуржцы так и не смогли заставить «Зенит-Казань» играть на максимальных настройках. Все ключевые мячи раз за разом укладывались в пол на стороне команды Климкина. Тренер хозяев рубился, как мог: брал тайм-ауты, челленджи, пытался выбить игроков соперника с подачи.

Но против Казани мало куража, нужны еще стальные нервы, опыт и просто более сильные игроки. Это уже задание для менеджмента петербуржцев на лето. А пока 3:0 в матче (25:21, 25:22, 25:22), 3-0 в серии и десятое чемпионство «Зенита-Казани». Интересно, что после побед Алекно говорит своим волейболистам?