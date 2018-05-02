Награды главной волейбольной лиги страны распределены, но это не значит, что сезон можно закрывать. Многие, конечно, так и сделают, но будут не правы. Ведь с 3 по 9 мая во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина пройдет розыгрыш Кубка Молодежной лиги, в котором примут участие восемь сильнейших команд по результатам молодежного чемпионата России.

Они будут разделены на две группы. В квартете «А» сыграют новосибирский «Локомотив-ЦИВС», «Белогорье-2» из Белгорода, хозяева Кубка «Динамо-Олимп» и новоуренгойский «Факел». В группе «В»: нижневартовский «Университет», новокуйбышевская «Нова-2», кемеровский «Кузбасс-2» и «Енисей-2» из Красноярска.

Как вы понимаете, все это молодежки клубов, выступающих в Суперлиге, где сезон уже закончен. А это значит, что все самые крутые молодые волейболисты, игравшие в основе, освободились и смогут сыграть в Кубке Молодежной лиги. И это дает возможность увидеть будущее нашего волейбола.

Просто приходите на матчи и через несколько лет, когда кто-то из этих парней пробьется в главную сборную, вы сможете сказать друзьям: «А ведь я помню, как он еще в молодежке играл». Смотреть, как растут спортсмены – это всегда большое удовольствие.

Не говоря уже о том, что молодежный спорт по накалу, принципиальности и эмоциональности борьбы во многом превосходит профессиональный.

Парни выходят на площадку и бьются, чтобы расти, доказывать, что у них есть будущее в спорте, а не для того, чтобы заработать денег. Да и вообще молодых спортсменов многое объединяет с болельщиками. В первую очередь – любовь к игре.

В российском молодежном волейболе давно сложились принципиальные противостояния. То же «Динамо-Олимп» имеет особенный настрой на Кубок. В прошлом розыгрыше москвичи вынесли всех на групповой стадии, а потом на кураже зашли в финал, где в сумасшедшем пятисетовом матче проиграли «Локомотиву-ЦИВС». Сейчас эти команды оказались в одной группе.

За «Динамо» наверняка сыграют прошлогодние лидеры, которые нынешний сезон провели в основе: либеро Алексей Чанчиков, диагональный Дмитрий Яковлев и доигровщик Денис Антонов. Новосибирск может укрепиться доигровщиком Евгением Волковым, но вряд ли будет это делать. У «Локомотива» очень сыгранная молодежная команда, которая в этом году уже победила в чемпионате России.

Тогда в финале шести москвичи дважды проиграли новосибирцам, но единственными из всех навязали борьбу и однажды довели дело до тай-брейка. Всех остальных «Локомотив-ЦИВС» убрал под ноль, даже не заметив. Можно не сомневаться, что «Динамо-Олимп» вновь зарубится против Новосибирска и попытается взять Кубок Молодежной лиги.

Кстати, за «Белогорье-2» сыграет сын завершившего карьеру Сергея Тетюхина. 17-летний Паша уже сыграл с отцом в матче Суперлиги и стал одним из лучших игроков прошлогоднего юниорского чемпионата мира. Судя по всему, природа на нем, как на детях гениев, не отдохнула. Увидеть продолжателя династии – вот еще один повод оказаться на трибунах ДС «Динамо» на улице Лавочкина с 3 по 9 мая.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

РАСПИСАНИЕ КУБКА МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГИ

3 мая, четверг:

16.00 «Локомотив-ЦИВС» - «Факел-2»

16.00 «Университет» - «Енисей-2»

18.00 «Белогорье-2» - «Динамо-Олимп»

18.00 «Нова-2» - «Кузбасс-2»



4 мая, пятница:

16.00 «Локомотив-ЦИВС» - «Белогорье-2»

16.00 «Енисей-2» - «Кузбасс-2»

18.00 «Факел-2» - «Динамо-Олимп»

18.00 «Университет» - «Нова-2»



5 мая, суббота:

16.00 «Белогорье-2» - «Факел-2»

16.00 «Нова-2» - «Енисей-2»

18.00 «Динамо-Олимп» - «Локомотив-ЦИВС»

18.00 «Кузбасс-2» - «Университет»

7 мая, понедельник:

16.00 1/4 финала

16.00 игра за 5-8 места

18.00 1/4 финала

18.00 игра за 5-8 места

8 мая, вторник:

16.00 1/2 финала

16.00 игра за 5-8 места

18.00 1/2 финала

18.00 игра за 5-8 места

9 мая, среда:

13.00 игра за 7-8 места

17.00 игра за 5-6 места

17.00 игра за 3-4 место

19.00 игра за 1-2 место