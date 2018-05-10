Круче «Мстителей». «Динамо-Олимп» выиграло Кубок Молодежной лиги по волейболу
Корреспондент «Советского спорта» — об итогах Кубка молодежной лиги по волейболу.
Если во время майских праздников вы ни разу не побывали во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина, то совершили ошибку. Там был очень крутой волейбол – разыгрывался Кубок Молодежной лиги. Сценарий турнира вышел покруче, чем у последних «Мстителей».
На домашней площадке «Динамо-Олимп» мечтало поквитаться с новосибирским «Локомотивом-ЦИВС» за поражение в прошлогоднем финале и получило эту возможность еще на групповой стадии. Бело-голубые основательно усилились игроками основы в лице Дениса Антонова, Дмитрия Яковлева, Александра Чанчикова и Александра Мельникова, но все равно сгорели в трех партиях более молодым новосибирцам.
«Локомотив-ЦИВС» вообще обыграл всех и занял первое место в группе. В четвертьфинале их ждала худшая команда квартета «Б» кемеровский «Кузбасс-2». Новосибирцы благодаря успешному старту получили самую легкую сетку, их ждали в финале, но уже в первой стадии плей-офф что-то пошло не так.
Сложилось впечатление, что железнодорожники просто недонастроились – «Кузбасс» выиграл в трех партиях. При этом равная борьба наблюдалась только в первой. Главный тренер «Локомотива-ЦИВС» Георги Петров после матча признался: его команда думала о финале.
– Мы выиграли пять игр и проиграли одну. В итоге мы заняли пятое место. Это не наше место. Самая большая проблема была в том, что после игры с «Динамо», команда расслабилась. Они уже думали о финале. Когда команда вышла на игру с Кемерово, я их не узнал. Это место не отвечает нашему уровню, но мы проиграли четвертьфинал и получили то, что имеем сейчас, – сказал Петров.
Но не все так однозначно. Заслуги «Кузбасса-2» тоже принижать неправильно. В конце концов, команда Дениса Матусевича дошла до финала, где встретилась как раз с «Динамо-Олимп». И в решающем матче пошли настоящие качели.
Кемеровчане уверенно взяли первый сет – 25:17, но уже в следующем игровом отрезке получили практически симметричный ответ – 14:25. В составе динамовцев был неудержим Антонов, на другом краю сетки лютовал Яковлев. «Кузбасс-2» тащили Юлий Сытник и Роман Пакшин, но их усилий хватило лишь на то, чтобы дотянуть до пятой партии.
Бело-голубые понимали, что титул близко и не допустили ошибок «Локомотива». Да, молодежь не может ровно проводить все матчи, но на жилах, на характере и старании «Динамо-Олимп» дожало своего соперника в финале. Таким образом, динамовцы обыграли «Кузбасс» во второй раз за последний месяц. В Суперлиге основная команда бело-голубых оказалась сильнее кемеровчан в серии за бронзу. Теперь к успеху пришла молодежка.
– Было очень тяжело играть сегодня и вчера. Днем ранее мы провели нервную игру. «Университет» довольно сильная команда. Но вчера они не показали того уровня, который могли. Мы выиграли на характере. А сегодня «Кузбасс» показал красивую игру. Я снимаю перед ними шляпу. Нам подвернулась удача и мастерство нам помогло. Молодежь непредсказуемая. Здесь не идет вопрос тактики. Здесь нужен характер. Этим отличаются мастера и молодежь. Там мастерство, а тут характер на первом месте. Я счастлив, – подвел итоги Кубка Молодежной лиги тренер победителей Эдуард Сенин.
Волейбол
Кубок Молодежной лиги
Финал
Кузбасс-2 (Кемерово) – Динамо-Олимп (Москва) – 2:3 (25:17, 14:25, 22:25, 25:22, 11:15)
Матч за 3-е место
Нова-2 (Новокуйбышевск) – Университет (Нижневартовск) – 3:2 (25:16, 21:25, 25:18, 22:25, 15:11)
Матч за 5-е место
Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) – Енисей-2 (Красноярск) – 3:1 (24:26, 25:20, 25:23, 25:23)
Матч за 7-е место
Белогорье-2 (Белгород) – Факел (Новый Уренгой) – 3:2 (16:25, 27:29, 25:23, 26:24, 15:6)