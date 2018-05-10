Если во время майских праздников вы ни разу не побывали во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина, то совершили ошибку. Там был очень крутой волейбол – разыгрывался Кубок Молодежной лиги. Сценарий турнира вышел покруче, чем у последних «Мстителей».

На домашней площадке «Динамо-Олимп» мечтало поквитаться с новосибирским «Локомотивом-ЦИВС» за поражение в прошлогоднем финале и получило эту возможность еще на групповой стадии. Бело-голубые основательно усилились игроками основы в лице Дениса Антонова, Дмитрия Яковлева, Александра Чанчикова и Александра Мельникова, но все равно сгорели в трех партиях более молодым новосибирцам.

«Локомотив-ЦИВС» вообще обыграл всех и занял первое место в группе. В четвертьфинале их ждала худшая команда квартета «Б» кемеровский «Кузбасс-2». Новосибирцы благодаря успешному старту получили самую легкую сетку, их ждали в финале, но уже в первой стадии плей-офф что-то пошло не так.

Сложилось впечатление, что железнодорожники просто недонастроились – «Кузбасс» выиграл в трех партиях. При этом равная борьба наблюдалась только в первой. Главный тренер «Локомотива-ЦИВС» Георги Петров после матча признался: его команда думала о финале.

– Мы выиграли пять игр и проиграли одну. В итоге мы заняли пятое место. Это не наше место. Самая большая проблема была в том, что после игры с «Динамо», команда расслабилась. Они уже думали о финале. Когда команда вышла на игру с Кемерово, я их не узнал. Это место не отвечает нашему уровню, но мы проиграли четвертьфинал и получили то, что имеем сейчас, – сказал Петров.

Но не все так однозначно. Заслуги «Кузбасса-2» тоже принижать неправильно. В конце концов, команда Дениса Матусевича дошла до финала, где встретилась как раз с «Динамо-Олимп». И в решающем матче пошли настоящие качели.

Кемеровчане уверенно взяли первый сет – 25:17, но уже в следующем игровом отрезке получили практически симметричный ответ – 14:25. В составе динамовцев был неудержим Антонов, на другом краю сетки лютовал Яковлев. «Кузбасс-2» тащили Юлий Сытник и Роман Пакшин, но их усилий хватило лишь на то, чтобы дотянуть до пятой партии.

Бело-голубые понимали, что титул близко и не допустили ошибок «Локомотива». Да, молодежь не может ровно проводить все матчи, но на жилах, на характере и старании «Динамо-Олимп» дожало своего соперника в финале. Таким образом, динамовцы обыграли «Кузбасс» во второй раз за последний месяц. В Суперлиге основная команда бело-голубых оказалась сильнее кемеровчан в серии за бронзу. Теперь к успеху пришла молодежка.

– Было очень тяжело играть сегодня и вчера. Днем ранее мы провели нервную игру. «Университет» довольно сильная команда. Но вчера они не показали того уровня, который могли. Мы выиграли на характере. А сегодня «Кузбасс» показал красивую игру. Я снимаю перед ними шляпу. Нам подвернулась удача и мастерство нам помогло. Молодежь непредсказуемая. Здесь не идет вопрос тактики. Здесь нужен характер. Этим отличаются мастера и молодежь. Там мастерство, а тут характер на первом месте. Я счастлив, – подвел итоги Кубка Молодежной лиги тренер победителей Эдуард Сенин.

Волейбол

Кубок Молодежной лиги

Финал

Кузбасс-2 (Кемерово) – Динамо-Олимп (Москва) – 2:3 (25:17, 14:25, 22:25, 25:22, 11:15)

Матч за 3-е место

Нова-2 (Новокуйбышевск) – Университет (Нижневартовск) – 3:2 (25:16, 21:25, 25:18, 22:25, 15:11)

Матч за 5-е место

Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) – Енисей-2 (Красноярск) – 3:1 (24:26, 25:20, 25:23, 25:23)

Матч за 7-е место

Белогорье-2 (Белгород) – Факел (Новый Уренгой) – 3:2 (16:25, 27:29, 25:23, 26:24, 15:6)