«Советский спорт» – о команде Владимира Алекно, которую не сможет остановить сам дьявол.

ГДЕ ИНТРИГА?

Многие жалуются на то, что казанский «Зенит» делает российский чемпионат неинтересным. Действительно, интриги в Суперлиге просто не существует. По-настоящему напрягаться команде Владимира Алекно приходится от силы три-четыре раза за сезон, но тогда давайте посмотрим на Лигу чемпионов.

Сильнейший клубный турнир Европы «Зенит-Казань» узурпировал точно также, как и Суперлигу. Российский чемпионат эта команда выиграла пять раз подряд, Лигу чемпионов – трижды. И в этом году в домашнем Финале четырех думает только об очередном титуле.

Неудачные матчи бывают у каждой команды, но совокупный уровень мастерства игроков казанского «Зенита» таков, что они способны обыграть любого соперника, даже не выдавая максимум. Да, Владимир Алекно такое не одобряет, но иногда это случается.

Впрочем, когда речь идет о Финале четырех Лиги чемпионов, допустить то, что казанцы могут подойти к решающим матчам в не лучшей форме, просто невозможно. В таких ситуациях «Зенит-Казань» всегда гоняет на максимальных настройках.

Тем более, когда в полуфинале Лиги чемпионов выходит на «Перуджу», которую годом ранее покрошил на салат в финале. Даже московское «Динамо» в борьбе за золото Суперлиги оказало казанцам более серьезное сопротивление, чем итальянцы сражаясь за Лигу чемпионов с Иваном Зайцевым, Лусиано Де Чекко и Александром Атанасьевичем в составе.

«ПЕРУДЖА» ДЛЯ РАЗОГРЕВА

С тех пор «Перуджа» стала чуть сильнее с точки зрения состава и выиграла очередной чемпионат Италии. Но это не повысило шансы итальянской команды в борьбе с «Зенитом». Чтобы обыграть коллектив Владимира Алекно, каждый игрок должен выдать свою лучшую игру, но такое бывает крайне редко.

Единственное, чего казанцам стоило было опасаться, это эффекта домашних трибун. Когда полный «Баскет-Холл» гонит тебя вперед, невольно начинаешь суетиться и допускать ошибки. Полностью избежать этого очень трудно. Главное – вовремя взять себя в руки.

«Зениту» это удалось уже в середине первого сета. Мощно начав, команда Владимира Алекно начала мудрить и позволила итальянцам подтянуться в счете, но Леон вовремя появился на подаче и по традиции зарешал. Казанцам удалось создать комфортный отрыв и подойти к решающему розыгрышу с тремя сетболлами.

Игроки «Перуджи» дико рисковали в концовке. Атанасьевич и Зайцев пытались подтащить свою команду, но ошибались в ключевые моменты. Вот их-то как раз казанские трибуны сплющили словно электричка монетку. Ни приема, ни доводки, ни четких передач – этим парням надо соревноваться в другой лиге. 25:22 – «Зенит-Казань» повел и трудно было представить, что в этой игре что-то может измениться.

А ТЕПЕРЬ, ХОККЕЙ!

Игры команды Владимира Алекно в принципе нет смысла описывать. Особенно это касается встреч, где для казанцев что-то решается. «Оп, давай-давай, доминируй, унижай» – этот чант идеально передает то, что «Зенит-Казань» творит на площадке.

И плевать, кто находится на противоположной стороне площадки. Ну вот есть у «Перуджи» лучший нападающий этой Лиги чемпионов Атанасьевич. И что? У них там еще и Зайцев, и американцы бодрые. Но что делать тому же Де Чекко, если ни либеро, ни доигровщики просто не могут довести?

А Леон и Михайлов в то же время имеют шансы для доигровки практически без блока. Александра Бутько хлебом не корми – дай наказать соперника, оставшегося без атаки. В таких ситуациях он разбирается с хладнокровием бывалого сапера.

Во втором сете ситуация на площадке не изменилась. Преимущество Казани стало еще больше. Итальянцы по-прежнему не могли собрать по кусочкам прием и потому не имели возможности что-то придумать в атаке. Убойная подача команды Алекно вынуждала их играть ситуативно. А лидеры «Перуджи» к такому не привыкли. Они обычно диктуют условия, навязывают свою игру сопернику, но тут первоначальный план итальянского тренера Лоренцо Бернарди отправился в шредер буквально с первых розыгрышей.

«Перуджу» это нервировало, угнетало. Из-за чего катастрофически не летела подача. А без нее строить игру в современном волейболе практически невозможно. Второй сет вновь уверенно выиграл «Зенит-Казань» – 25:20 и после этого итальянцам терять было уже нечего. Надо было забывать о нервах и просто играть в волейбол.

С первых розыгрышей они действительно подзавелись. Даже захватили небольшое преимущество – 6:4. Однако этот гандикап долго продержать не удалось. На подачу у «Зенита» вышел Артем Вольвич и своим коварным планером поставил в тупик принимающих «Перуджи».

Бернарди попытался притормозить свою команду, которая со скоростью света неслась в пропасть, взяв тайм-аут, но казанцы хотели побыстрее доиграть, чтобы успеть посмотреть матч сборной России по хоккею. С этим проблем не возникло – 25:20 в третьем сете, 3-0 в матче и теперь еще одни итальянцы в финале Лиги чемпионов. «Лубе Чивитанова», теперь ваша очередь проиграть.