АЛЕКНО В СТРАЗАХ

В очередном финале Лиги чемпионов «Зенит-Казань» заходил на очередной рекорд. Во-первых, команда Владимира Алекно могла впервые в истории четыре раза подряд выиграть сильнейший клубный трофей Европы. Во-вторых, казанцы имели шанс победить во всех турнирах сезона. К тому моменту «Зенит» один за другим сграбастал Кубок и Суперкубок России, а также выиграл чемпионат страны и клубный чемпионат мира.

Владимир Алекно уже давно вписал свое имя в историю мирового волейбола золотыми буквами. После такого достижения его можно было обвести пожирнее, попутно инкрустировав бриллиантами. Повторить это будет практически невозможно.

Вчерашний матч казанцев с «Перуджей» называли досрочным финалом. Многие боялись, что у «Зенита» возникнут проблемы, ведь Вильфредо Леон покидает Казань и со следующего сезона будет выступать именно за итальянский клуб. Как он сыграет против своей будущей команды – это была загадка.

Но Леон – суперпрофессионал, который свой уровень готов продемонстрировать в любых условиях. «Перуджу» он снес в привычном, ураганном стиле. Поэтому не было никаких сомнений, что в своем последнем матче за «Зенит» он тоже покажет максимум.

А это значило, что «Лубе Чивитанове» не повезло. Итальянцы в противовес казанцам в этом сезоне проиграли почти все. В том числе и клубный чемпионат мира – той же Казани. Понятно, что в таком раскладе мотивациях у команды Джампаоло Медеи зашкаливала. Вот только в матчах против «Зенита» это скорее минус.

Команду Владимира Алекно можно победить только выдав свою лучшую игру и сохранив при этом холодный расчет и трезвую голову. Для итальянских команд задача практически непосильная.

ЛЕОН НА НЕРВАХ

Да, лидеры в «Лубе Чивитанове» иностранцы, но любой игрок начинает психовать, если его команда проигрывает. Однако в стартовом сете итальянская команда закусилась. Им удалось затруднить прием казанцам и слегка притормозить Леона. Впрочем, накануне «Перуджа» тоже сопротивлялась. Но только до тех пор, пока на подаче не появился Леон.

Сегодня кубинца в начале слегка потряхивало. Несколько раз его поймали блоком, потом он излишне рискнул в доигровке, но не попал. Впрочем, ко второму техническому «Зенит» вел - 16:14.

После этого «Лубе» удался трехочковый рывок на подаче Станковича. Леона продавили в борьбе над сеткой, но никакой паники у казанцев не было. Спокойно обнялись, снялись в следующем же розыгрыше и ответили своими мини-рывком, который заставил Медеи брать тайм-аут.

При этом тренд итальянцы прочувствовали. Если «Зенит» оставался без скоростной атаки, у «Лубе» получалось отлавливать в краях сетки даже Леона. Но выиграть сет, просто затруднив казанцам прием невозможно. Нужно еще как-то на своей половине площадки справляться.

Когда в твоей команде играет Жени Гребенников, делать это чуть проще, чем всем остальным. Он, конечно, не маг, но несколько атак «Зенита» смог тормознуть. А потом еще и ЦветанСоколов своим эйсом вывел «Лубе» вперед 22:21. Пошла нервная концовка, в которой на первый план выходят лидеры. Разумеется, во всех сложных ситуациях Александр Бутько искал Леона, но у кубинца не шло.

Ситуацию спас Алексей Самойленко. Его планер застал врасплох Тейлора Сандера, а Артем Вольвичзабил переходящий мяч. После этого казанцы додавили «Лубе» и выиграли сет с помощью эйса от Леона – 28:26.

ЗАКРЫВАЙТЕ ВОЛЕЙБОЛ

И все-таки на кубинца очень давило осознание того, что он проводит последний матч за Казань. Он продолжал ошибаться, в следующих розыгрышах шел реваншироваться и вновь не попадал. С идеального пайпа он умудрился запулить мяч в аут, почему-то решив сыграть не в ход.

Но ошибки лидера «Зенит» из игры не выбивали. Напротив, партнеры поддержали Леона уверенными действиями. Алексей Вербов поднял несколько сумасшедших мячей, а Максим Михайлов был точен в доигровке.

Итальянцы, хоть и имели небольшой отрыв, все равно не могли оставаться спокойными. Команда Владимира Алекно перехватывала инициативу незаметно. Даже карманники в московском метро работают не столь искусно.

Однако пара ошибок в приеме и сет у казанцев подвис. «Лубе» добился комфортного преимущества, и даже тайм-ауты Алекно ничего не смогли изменить. Итальянцы взяли вторую партию – 25:18, найдя в концовке управу даже на Михайлова.

Больше всего пугал процент «Зенита» в атаке – 33. Такое вообще когда-нибудь было? Итальянцы закрыли не только Леона и Михайлова, но и Мэттью Андерсона. Американец справлялся с приемом, но в нападении вообще не вывозил.

Без первого темпа казанцам было очень сложно. Перед Михайловым и Леоном регулярно вырастали по два-три человека, а вот игроки «Лубе» атаковали в люкс-условиях. Станкович на первом темпе забил вообще все, поэтому Алекно усилил блок, заменив Самойленко на Александра Гуцалюка.

Этот ход запоздал на несколько розыгрышей. Итальянцы к тому моменту уже завладели комфортным преимуществом, разбазарить которое было очень трудно. Впрочем, у них почти получилось. Леон исполнил несколько эйсов и почти спас эту партию в концовке, но атаку Станковича казанцам остановить не удалось – 25:23 и команда Медеи вышла вперед по сетам 2-1.

В четвертом сете Алекно оставил на площадке Гуцалюка и это принесло плоды. У «Зенита» появился хоть какой-то первый темп и вариативность в атаке. Это позволило Леону постепенно прийти в себя, а Бутько равномерно распределить нагрузку между атакующими игроками. Но «Лубе» цеплялись изо всех сил. Победа была близка, но в атомной концовке, расщепляющей нервы на атомы, «Зенит» сыграл блестяще. 25:23 и вот она – развязка – пятый сет.

Согласно сценарию хорошей драмы в решающий момент Леон должен был стать либо героем встречи, либо, наоборот, провалиться. Кубинец выбрал красивую историю и не стал портить проводы. Пять очков на тай-брейке и «жизнь – лучший драматург!». Что тут скажешь? Гений! Качать его! «Зенит-Казань» выиграл все на этом свете. Клубный волейбол можно закрывать.