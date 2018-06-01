Сборная России обыграла команду Австралии в первом матче второй недели мужской Лиги Наций. В Софии подопечные Сергия Шляпникова добились успеха – 3:1.

КРИКИ МАОРИ

Жуткий рев из тоннеля, по которому на площадку выходят игроки, заставляет содрогнуться всех стоящих рядом. Кажется, сам грозный Кракен, услышь такое, забился бы на дно самой глубокой океанской расщелины – и дрожал был там от страха пару дней. Но нет – чудовищ в новенькой «Армееч Холл Арене» пока не поселилось. Вроде бы… А орут дурниной австралийцы – готовясь выйти на матч.

Вроде, пока в отеле полдничали вместе с нашими волейболистами, да рассаживались по автобусам, такие тихие были… Видать, не только новозеландцы любят в командных видах эти ритуалы с кричалками – дух воинов маори не чужд и их соседям. Ладно, хоть, танец на площадке исполнять не стали. А громкий ор из-под трибун – всего лишь антураж. Звучит грозно – да. На деле – помощи от него подопечным Марка Лебедева никакого. В трех первых матчах Лиги Наций австралийцы зацепили лишь сет (у Японии). В турнирной таблице ниже них – лишь корейцы (те вовсе на оставили за собой ни одной партии). Из всех соперников по второй неделе для россиян именно Австралия считалась самым легким.

Хотя, конечно, настраивались наши парни, как обычно, серьезно.

ПРОБЛЕМЫ С СОСТАВОМ

Визит в Краков, где сборная России начала выступление в Лиге Наций, оставил впечатление двойственное. С одной стороны – были добыты две победы, над Канадой и упомянутой Кореей. С другой – поляки не отдали нашей сборной ни сета. Да, встречаться с Польшей в Польше – задача из тяжелых, на это можно сделать скидку… Но основная проблема – в другом. В частности – в отсутствии ряда игроков основы.

Ладно, волейболистам казанского «Зенита» предоставили отдых после тяжелого сезона, который клуб из Татарстана завершил победой в Лиге чемпионов. При этом Сергей Шляпников отметил – Максим Михайлов и Антон Вольвич присоединятся к сборной, если появится реальный шанс поехать на «Финал шести» (а, скажем, Александр Бутько вернется в команду только при подготовке к осеннему чемпионату мира). Но ведь еще и травмы сказались! Павел Панков и Дмитрий Ковалев не успели полностью восстановиться, оставим основным и, по сути, единственным связующим Игоря Кобзаря. Плюс в Кракове небольшие повреждения получили Роман Мартынюк и Александр Маркин. А капитан Дмитрий Волков свалился с ангиной – и вовсе улетел лечиться домой. Понятно, что решать такое обилие проблем одновременно – сложнейшая задача для тренерского штаба! Игра сборной в Кракове не впечатляла надежностью, стабильностью и отсутствием ошибок. Но все-таки, принесла неплохой результат. Который, том числе, обеспечил вернувшийся в состав Дмитрий Мусэрский.

Что будет в Софии?

ИГРА ПОЛНОЙ РОТАЦИЕЙ

София встретила солнцем, яркой природой, чистыми улочками и красивыми девушками. Моря нет, но ощущение – что приехал на курорт! Жаль, расслабляться некогда. Уж игрокам-то – точно.

Главные испытания – встречи с Болгарией и Сербией – нас ждут в выходные. Пока можно «размяться» на Австралии… Хотя с первых минут понятно – совсем уж легко эти «потомки маори» (ну, судя по их реву перед матчем) победу отдавать не планируют. По крайней мере, Александр Уильямс и Джордан Ричардс усердно трудятся в атаке, создавая видимость интриги в начале стартового сета. Хватает, правда, лишь до первого технического тайм-аута – да и на него наша команда уходит лидером (8:5). Впоследствии прострелы Мусэрского и Егора Клюки окончательно разбирают всю защиту австралийцев по кирпичикам, что приводит к уверенной победе в партии- 25:18. Счет мог быть и более крупным, но… без ошибок опять не обошлось.

Настрой австралийцев проявляется и в ротации Лебедева – свой костяк он держит на площадке без замен. Зато Шляпников задействует почти всех – кроме, в итоге, одного Панкова, все еще испытывающего проблемы со здоровьем. Подолгу выходят на площадку и дебютанты Антон Карпухов и Игорь Филиппов, и все остальные. Тогда как Бакун и Мусэрский начало третьей партии проводят на скамейке – пока внезапно к середине сета не обнаруживается, что австралийцы все еще впереди (16:12).

Возвращать лидеров Шляпников не спешит, хотя позднее выпускает Бакуна. Исправить ситуацию, увы, не удается- партия упущена 18:25. Не катастрофа, нет. Пока лишь – повод австралийцам снова огласить зал своим грозным ревом, а наставнику мужской сборной – устроить разбор полетов с подопечными по ходу перерыва.

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ СЕТ

Правда, и возвращение Мусэрского в начале четвертого сета ситуацию спасает не сразу – австралийцы поначалу ведут, а с выходом на подачу Уильямса и вовсе выдают рывок 6:0! Прилетает нам на любой вкус – и чистым эйсом, и прямо в голову Соколову… В итоге – 2:8! Лишь атака Дмитрия первым темпом слегка разряжает ситуацию, принося первое за долгое время очко. И он же спустя еще 10 минут своим блоком сравнивает счет после затянувшейся погони – 12:12.

Борьба на этом не кончится – продлится до конца партии. Но на классе сборная России все же добьется заслуженной победы. Которая, тем не менее, получилась не такой убедительной, как многим казалось изначально…