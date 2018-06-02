Мужская команда России проиграла Сербии в очередном туре Лиге Наций. В Софии подопечные Сергея Шляпникова потерпели поражение на тай-брейке со счетом 12:15.

ПОЛУНОЧНЫЕ СЕРБЫ

Связующий сборной Сербии Иван Костич, казалось, едва стоял на ногах. Мы встретились в лифте в отеле уже за полночь. Парень выглядел предельно уставшим.

- Как сыграли?

- Дожали их на тай-брейке - 3:2. Но было тяжело, - улыбаясь, вздохнул серб.

- Тяжело завтра против России будет?

- Еще бы! Времени на восстановление почти нет – мы час назад только играть закончили. Россиянам в этом плане проще – они уже спят, наверное, давно. С другой стороны – это жизнь, никто не спрашивает, как тебе удобнее.

Лифт остановился на шестом этаже, но… не открылся. Раздался сочный сербский матч.

- Да что ж такое, - пытаясь отодвинуть дверь, выругался Костич. – Второй раз уже. С ног валюсь, а тут до номера – не доберешься.

Наконец, вырвавшись из капкана, он протиснулся в коридор и отправился к своей комнате. Технически в Софии уже наступила суббота. Свой первый, пятничный матч Сербия с трудом выиграла у Болгарии, Россия же одолела Австралию. Но – тоже не без проблем, отдав соперникам третий сет и уступая 2:8 в четвертом. Может, времени на отдых перед встречей с сербами у подопечных Сергея Шляпникова и было больше, только вряд ли этот фактор мог стать решающим в новом матче.

ИГРА НА ХАРАКТЕРЕ

- Пока все идет нормально, но проблемы есть. В том числе – со здоровьем игроков, - отмечал накануне наставник нашей сборной. – Приходится давать отдыхать лидерам – потому, в частности, Мусэрский не выходил на площадку в третьем сете против Австралии. Плюс, надо наигрывать всех в составе, использовать разные сочетания – турнир предстоит длинный, а осенью еще чемпионат мира… Это все мы держим в уме.

- Что не получилось в третьей партии, которую отдали австралийцам?

- После двух выигранных сетов ребята немного успокоились – и дали разыгрываться соперникам. Такое бывает. Главное – вовремя собрались и на классе, на мастерстве все равно добились победы.

- У нас почти ничего не получалось сегодня, - вздыхал Егор Клюка. – И на приеме были проблемы, и на блоке, и с нападением… Многое позволяли соперникам. Расслабились после двух сетов? Ничего подобного! Просто волейбол такой спорт, в котором в третьей партии все начинается сначала. И австралийцы начали лучше нас.

- Раз ничего не получалось, за счет чего все-таки выиграли?

- За счет характера. Каждый старался выложиться по максимуму, отдать все, что есть. В ключевые моменты это – самое важное. Вот именно характер мы и проявили.

- Дмитрий, что у вас со здоровьем?

- Есть небольшие сложности, но обойдемся без деталей. Все должно быть нормально, - улыбнулся Мусэрский.

- Согласны, что сборная провела не лучший матч?

- Действительно, немало ошибались, многое предстоит улучшать. Но все приходит со временем. Главное – все равно победили.

- Сербия – не Австралия. Таких ошибок уже не простит.

- Это мы понимаем. Что ж, будем стараться в субботу сыграть лучше. Получится? Да кто ж знает. Вот сами и посмотрите.

ДВЕ БЕЗУСПЕШНЫЕ ПОГОНИ

И ведь действительно – прибавляют! Дело не в сербах – в начале матча они выглядят вполне бодро, будто и не было у них накануне изматывающего поединка с хозяевами. Просто сборная России смотрится лучше. Надежнее. Стабильнее. Креативнее, что ли! Обманные удары, прострелы вдоль линии, сочные блоки – хватает всего. После равной борьбе на старте партии, к середине первого сета подопечные Шляпникова постепенно уходят в отрыв. Блоки Карпухова, Власова и Бакуна, мощнейшие атаки Мусэрского и Клюки – все дает результат. Сет наш – 25:20.

Но не только небо над Софией впервые с начала недели затягивает мрачными тучами. Над россиянами они тоже постепенно сгущаются. Во второй партии сербы прибавляют тоже. Прошивающие, неберущиеся удары Дражена Любурича и Шречко Лисинача все чаще ставят в тупик защиту нашей сборной. Соперники быстро уходят в отрыв – 12:6, и догнать их получается с трудом. Да, зайди в концовку сета выходит, но вот выиграть его – нет. То ли сербы окончательно проснулись, то ли россияне стали раньше уставать.

Третья партия – почти точная копия предыдущей. Опять подопечные Шляпникова оказываются в роли отстающих (12:17), опять героически спасаются (спасибо подачам Мусэрского и Власова, хитрым ударам Бакуна и все тем же блокам Карпухова), но окончательно сравнять счет не выходит – в ключевой момент сербы каким-то чудом вытягивают почти проигранный мяч, подняв его с пола ногой и заколотив на другую половину площадки. Вместо 23:23 счет становится 22:24. А вскоре – и 23:25.

ОДНО ОЧКО ВМЕСТО ДВУХ

Ладно, три очка в этом матче уже взять не получится. Но за два ведь надо бороться! И это не только гром гремит над столицей Болгарии. Это и звук от вколоченных в площадку мячей после убойных выстрелов Мусэрского и Бакуна выводят россиян вперед в четвертой партии. Точку в сете ударом под заднюю линию ставит Карпухов – ох, не зря он с такими трудами пробивался в состав главной команды страны! Ждем тай-брейк.

Победу над Австралией даже при плохой игре принес характер. А тут – и игра у россиян заметно лучше, и характер остался! Чего же не удается сразу повести в счете? Сербы оторвутся (4:2) – атаки Бакуна исправят ситуацию (6:6) и тут же соперники вновь уходят вперед (9:6)…

Возвращается на площадку Мусэрский, помогает взять пару важных очков, и вскоре после смены сторон Клюка впервые делает нашу команду лидером – 11:10. Жаль, закрепить успех не удается. Да, борьба будет до конца. Но мощные подачи Любирича в какой-то момент подведут черту под этой напряженной встречей. Которая закончилась не в нашу пользу.