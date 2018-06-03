Мужская сборная России уверенно переиграла команду Болгарии на второй неделе Лиги Наций, устроив соперникам разгром в родных стенах – в Софии подопечные Сергея Шляпникова добились победы 3:0.

ПОКАЗАЛИ УРОВЕНЬ

- Проиграли? Ошибок много было, вот и проиграли, - вздыхал в субботу главный тренер нашей сборной Сергея Шляпников. – Причины есть объективные. Состав обновился, некоторых лидеров нет, все ребята приехали в сборную в разной форме, у многих – какие-то проблемы со здоровьем. Мы же, по сути, с одним связующим остались! Времени на тренировочный процесс не хватает, а наигрывать и пробовать надо многое. Так что такие ошибки – неизбежны. Главное – что процесс идет. И прогресс виден. Надеюсь, дальше будет лучше.

Особого расстройства не чувствовалось. Да, в субботу сборная России проиграла на тай-брейке Сербии – но проиграла достойно, в борьбе, причем – в равной. В пятницу была победа на Австралией, но качество игры оставляло желать много лучшего. Против сербов россияне смотрелись увереннее. Креативнее. Живее.

- Показали хоть какой-то уровень! – признал это и Игорь Кобзарь – тот самый единственный связующий в команде, по совместительству – ее капитан. – Сами получили удовольствие от игры, от борьбы. Психологически себя чувствуем даже лучше, чем после победы над австралийцами. Значит, работаем не зря. Хотя, в принципе, когда соперник более сильный – ты и сам сильнее играешь.

- Сербы накануне матча с Россией до полуночи бодались с болгарами – тоже пять сетов. Потом еле живые по отелю ходили. Это сегодня как-то чувствовалось?

- Возможно. Хотя тот же Дражен Любурич с задней линии нам выше блока забивал. Не знаю, как он так устал, что сегодня такие вещи делал, - улыбнулся Кобзарь. – Впрочем, кому это важно? Борьба была равной, очко в очко. В конце чего-то не хватило. Может, везения. Хотя я об этом говорить не люблю. Везет в конечном счете тому, кто сильнее.

РАЗГРОМ ДЛЯ ХОЗЯЕВ

Сербы уже грузили вещи в автобус, пока сборная России уничтожала Болгарию на новенькой арене «Армеец» в Софии.

- Нам тут семь часов дороги до Белграда. Ерунда! – улыбались довольные парни.

Свои три матча они здесь выиграли. В том числе – у нашей команды. Но если россияне по ходу серьезно прибавили, о чем сказали и Шляпников, и Кобзарь, то болгары – рассыпались, как домики Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа под мощным выдохом волка. В субботу уступили Австралии 0:3. А в воскресенье – получили разгром от России.

А, вроде бы, могла быть равная игра!

- Болгария – сильная сборная. Не хуже Сербии. Нам точно придется непросто! – предугадывал капитан нашей сборной.

Ошибся. Тяжело не пришлось. Не только потому, что хозяева площадки сыграли неважно – хотя поддержать их собралось несколько тысяч зрителей (в Софии спортивных развлечений немного). Просто и подопечные Шляпникова еще прибавили, по сравнению с субботой. Дмитрий Мусэрский, Егор Клюка, дебютант национальной команды Антон Карпухов раз за разом прошивают оборону соперников как мощными ударами в атаке, так и поставленным блоком. Подача? Идет! Прием? Ладится! Первый сет – и 25:17. Менее, чем за полчаса. Второй дается даже легче – за 24 минуты (25:15). Третий? Болгары, конечно, встрепенулись. Порадовал трибуны Николай Учиков, что-то попал Тодор Скримов – борьба завязалась. И все равно – ненадолго.

Так мощно и уверенно наша команда этим летом пока не побеждала!

Теперь бы дальше – так же идти по нарастающей…