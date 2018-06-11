В польском Валбжихе с 12 по 14 июня пройдет заключительный этап Лиги наций. В его преддверии мы пообщались с Вадимом Анатольевичем в лобби отеля, где остановилась наша команда.

– Как я понимаю, задача выйти в «Финал шести» перед командой стояла?

– Да, конечно. Но не смогли сыграть Самойленко, Малыгина. Мы надеялись, что поправится Старцева, и сможет помочь в двух последних турах. Но, к сожалению, этого не случилось, и мы опираемся на тех волейболисток, которые сейчас в строю.

– Правильно понимаю, что некоторым заслуженным игрокам дали отдохнуть? Я про Фетисову.

– Фетисова сыграла два тура, потом у нее была травма. Она ее до сих пор долечивает. Сейчас с нами не поехали в Польшу Ксения Парубец и Катя Ефимова. Вместо них приехали Бровкина и Горбачева.

– Парубец и Ефимова в данный момент лидеры сборной?

– Это волейболистки основного состава. Они играли во всех матчах, за исключением, когда Парубец приболела, и пропустила в Сербии две встречи.

– Уверен, что многие наши читатели зададут вопрос: что с Натальей Гончаровой?

– У Гончаровой была небольшая травма плеча, и совместно с руководством федерации было принято решение не усугублять травму, дать Наталье ее залечить. Она ее залечивала, поэтому в Лиге наций не участвовала. Но скоро приступит к тренировкам.

– Это означает, что Гончарова у вас есть в списке.

– Безусловно. Сейчас она находится на сборах, тренируется.

– Давайте поговорим про последний этап в Китае.

– У нас была возможность попасть в «Финал шести», но, к сожалению, в Китае мы ничего не выиграли. Хотя реально могли победить в последний день Бразилию. Имели матч-бол, но не смогли довести игру до победы. После этого стало ясно, что мы не попадаем в «Финал шести». Сейчас стоит максимальная задача: постараться выиграть все матчи.

– И обкатать молодых девчонок…

– Безусловно.

– Бразильянки по-прежнему лидеры мирового волейбола?

– У них новая команда, есть несколько игроков из прежнего состава.

– Но все же, с Бразилией здорово играли.

– Надо давать результат, а мы не победили.

– У наших соперниц по последнему этапу основные составы?

– Не у всех. У Доминиканы и Японии, да, а вот Польша тоже обновляет состав.

– В сентябре пройдет чемпионат мира. Ведущие игроки к тому моменту

восстановятся?

– Надеемся и очень на них рассчитываем.

– Если в процентах, какую прибавку в силе нашей сборной дадут эти волейболистки?

– Прибавку они дадут существенную. Но сколько это будет в процентах, сказать не могу. Многое будет зависеть от их состояния.

– Я узнал насчет билетов на матч Польша – Россия, мне ответили, что на эту игру билетов уже нет.

– Это ж очень хорошо! В Польше здорово болеют, в таких условиях играть приятно. Такая обстановка заводит и еще больше хочется победить. В Китае тоже были полные залы,

– Мне показалось, что вы не последователь Николая Карполя. В том смысле, что ведете себя достаточно спокойно во время матчей.

– За собой замечаю в последнее время, что сильно переживаю.

– Но планшет в матче с бразильянками всего раз бросили в сердцах.

– Порой, трудно сохранять спокойствие, когда игроки ошибаются в простых ситуациях. Из-за этого я начинаю дополнительно переживать, приходится воздействовать на команду.

– В баскетболе существует понятие – женский тренер. Некоторые специалисты обижаются, когда их так называют. В волейболе такое понятие есть?

– Раньше такое разделение существовало. Мужчины играли в силовой волейбол, а женщины в более быстрый. Сейчас многие мужские тренеры переходят в женский волейбол.

– Чемпионат мира по футболу на носу…

– Пожелаем нашей команде выйти из группы, и как можно больше побед на этом чемпионате. А мы все будет за нашу сборную болеть.