Сегодня женская сборная России по волейболу провела первый поединок заключительного этапа Лиги наций против команды Доминиканской Республики.

Под зеленой горой

Местный дворец спорта находится в живописном месте на самой окраине города прямо у подножия зеленой горы. Валбжих – шахтерский город, правда, шахта, довольно большая, уже давно не работает. Она известна тем, что в 1980-81 годах здесь проходили забастовки – шахтеры были недовольны условиями труда, жизни и вообще социалистическим раем. Это как раз время зарождения «Солидарности», после чего в Польше было введено военное положение. Памятная табличка о тех событиях находится на самом видном месте – на пешеходной дорожке. Мимо пройти сложно.

К дворцу спорта примыкает аквапарк, тут же гостиница, где живет наша сборная. За два часа до игры на большом экране, установленном на площадке перед дворцом – футбол. Играют сборные Польши и Словакии. Читатели могут меня поправить, 12 июня поляки играли с Литвой последний матч перед отъездом в Россию. И будут совершенно правы, но игра Польша – Литва началась в 19.00, я же приехал в 15.30. Играли женские сборные. Какой статус носил матч – понятия не имею.

«У Польши мощный блок»

Проблем в игре у наших девушек не возникло – победа 3:0. На классе. Хотя наставник россиянок Вадим Панков нашел недостатки. Как, впрочем, и должно быть - такая у тренера работа. После матча мы пообщались с главным тренером прямо на тренерской скамейке. Как говорил Лелик в классическом фильме «Куй железо, не отходя от кассы». Вот мы и куем, по мере возможности.

- Вы только что сказали в интервью официальному сайту международной федерации, что у нашей команды было много ошибок. Разве много?

- Мы должны быстрее перестраиваться в защите. Когда идет скоростная передача, а блок не успевает. В этой ситуации только защита может помочь. Она была, он не сто процентов. Необходимо лучшее взаимодействие блок-защита. Когда мячи не бьются, а перебрасываются, а мы стоим далеко и не успеваем к мячу. Что касается остального, то по блоку более-менее, по нападению – вполне нормально. Реализация нужна в контратаке.

- Скоро начнется игра Япония - Польша. Соперниц будете просматривать внимательно?

- Обязательно. Сейчас проведем собрание и сразу в зал.

- А когда разбор матча с Доминиканой?

- Этим мы займемся завтра.

Далее Вадим Анатольевич рассказал, что у польской сборной очень высокий сильный блок в центре и хорошие диагональные. Кроме этого, отметил подачу полячек. Так что на приеме нашим девушкам придется непросто. Но как Россия будет бороться с польским блоком, Панков, понятно, не сообщил. Завтра увидим.

Хотелось бы отметить, что когда россиянки после окончания игры вышла на центр площадки поблагодарить публику, польские болельщики очень тепло проводили девчонок аплодисментами. И еще один момент: перед нашей подачей диджей включал калинку-малинку. Мировой штамп: если русские, значит, калинка-малинка. Но мы не в претензии: не рюмку же водки на столе запускать.

После матча в лобио отеля собралась приличная группа польских болельщиков, все в красно-белой атрибутике. На экране шел второй тайм встречи Польша – Литва. Только что поляки забили третий гол. Кто забил, убейте, не помню, просто внимания не обратил, а вот ассистента запомнил – чемпион России Мацей Рыбус.