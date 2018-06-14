Россиянки уступили хозяйкам площадки в матче Лиги наций, который прошел в польском городе Валбжихе, со счетом 0:3.

«МУСЭРСКИЙ ВЫЛОЖИЛ В ИНСТАГРАМЕ, КАК ПОЛЯКИ ПЕЛИ ГИМН»

Все билеты на матч Польша - Россия были проданы еще за неделю. За два часа до игры красно-белые ручейки тянутся во дворец спорта. Прямо у входа – палатка, там можно еще добрать атрибутики. Красно-белые шарфы по 30 злотых, майки – по 40, колпаки с рогами – по 25. Девочка лет 14 с отцом примеряет майку, двое мужчин просят шарфы с надписью Polska. Иногда попадаются дамы с большими красно-белыми клипсами в ушах. Впечатление, что находишься рядом с «Открытие Ареной» перед дерби с ЦСКА.

- У полячек высокий блок и мощные диагональные, - рассказал накануне главный тренер нашей команды Вадим Панков. В этом можно убедиться визуально, если оказаться рядом с волейболистками сборной Польши – рослые девушки составляют треть команды.

- С Польшей надо собраться, это будет совсем другая игра, чем с Доминиканой, - говорила накануне Ирина Воронкова. – Будет полный зал, здесь умеют болеть. Когда наши ребята играли в Польше, Мусэрский записал видео и выложил в инстаграм, как весь зал в едином порыве пел гимн. Такое, знаете, действует на психику. Надеюсь, здесь будет поспокойнее. Это заводит? Кого как.

«ПОСЛЕДНИЙ, ПОСЛЕДНИЙ!»

Вчера польский гимн зал исполнил в едином порыве. Молодой паренек-журналист по соседству, который накануне вечером после игры с Доминиканой минут пятнадцать мучил вопросами Ирину Воронкову, пел вдохновенно от первого до последнего слова. А затем за дело взялись два барабанщика, они задавали ритм, а болельщики стучали лапами и трещотками. С первой же подачей во дворце поднялся невероятный шум. Не стихал он до самого последнего мяча.

Первая партия совершенно равная. Но в концовке сработал тот самый польский блок, о котором говорил Панков. Именно на блоке хозяйки набрали три очка и уже - 24:20. При матчболе трибуны скандируют «Последний, последний!». А при вводе мяча в игру публика начинает считать «Раз, два, три». На счет три следует удар мимо российского блока - и 25:21.

Половину второй партии – опять все ровно, но до счета 11:11. Затем полячки выигрывают пять очков подряд. Панков берет тайм-аут. Но это не помогает – соперницы поймали кураж. Третья партия полностью повторяет сценарий второй. Равная игра до середины сета, затем сборная Польши полностью доминирует, и выигрывает вторую половину партии почти без сопротивления.

«НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО ТАКОГО ИСХОДА»

После матча за всех отдувалась капитан Екатерина Любушкина, согласившись на беседу с единственным в Валбжихе российским журналистом.

- Начали мы хорошо, ничто не предвещало такого исхода, - говорит Екатерина. – Настроены были на серьезную борьбу. Полячек тренеры разобрали досконально, ничего нового мы не увидели. Затем возникли проблемы на приеме, из-за этого наша игра и развалилась. Во второй партии счет был 11:11, а затем все пошло наперекосяк.

- В команде много молодых игроков. Возможно, давление зала сказалось?

- За других не могу говорить, но на меня трибуны не давили. Я люблю играть, когда такой горячий зал. Это наоборот, заряжает.

- Польская сборная сильнее, или так матч сложился?

- Они хорошо отподавались, сделали все четко. А мы плохо принимали и поэтому атаковали чаще по центру, где нас ждал мощный блок. Хотя тренеры говорили, что нужно атаковать по краям.

Уже сегодня наша команда проведет заключительный матч Лиги наций против сборной Японии. Напомним, россиянки не пробились в «Финал шести».