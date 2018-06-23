ПЕРВЫЙ СЕТ

У сборной России произошли серьезные изменения в стартовом составе по сравнению с предыдущими матчами. В запасе оказался Дмитрий Мусэрский, который немного приболел, и почти не разминался. К счастью, в игре он появился, выходя на замену вместо Игоря Филиппова в каждой из партий.

Кроме того, впервые в этом сезоне на площадку в составе национальной команды вышел диагональный Виктор Полетаев, который весь предыдущий месяц боролся с травмами. В атаке он не сыграл ярко, зато весь матч лучше всех держал подачу. В остальном состав был оптимальный. Предсказуемо в старте появился Дмитрий Ковалев.

Первая партия оказалась самой легкой для россиян. Во многом благодаря тому, что не «проснулся» лидер итальянцев Иван Зайцев. И основную роль забивалы взял на себе Филиппо Ланца.

Примечательным стал момент с появлением на площадке Мусэрского. Дважды он провел мощную атаку, но оба мяча поднял либеро соперников Массимо Колачи. Подумалось, что «Малыш» действительно не в форме, но забегая вперед, можно сказать, что все остальные атаки Дмитрий в этом матче реализовал, став самым результативным игроком россиян наравне с Егором Клюкой.

В целом, российские волейболисты постоянно имели хороший запас, и казалось, что больших проблем Италия не доставит.

ВТОРОЙ СЕТ

Вторая часть матча так же началась с хороших атак россиян. Российские волейболисты повели 7:2, но что-то мотивирующее в тренерском тайм-ауте сказал своим подопечным Джанлоренцо Бленджини. Итальянцы вырвались вперед 13:10. И страшно подумать вели даже со счетом 20:16.

Причем не просто вели, а поймали чудовищный кураж и просто летали в защите. Наши волейболисты не отставали. И второй сет оказался богат на большое количество затяжных розыгрышей. Замучил россиян своими скидками и атаками связующий итальянцев Симоне Джанелли.

При этом Сергей Шляпников произвел две замены. Появились Игорь Кобзарь и Антон Карпухов. В результате Кобзарь обыграл матч до конца, а Карпухову во втором сете не дали даже сыграть на передней линии. Мусэрский и Клюка начали убивать соперников подачами. Итальянцы посыпались и до онца партии сумели набрать лишь два очка.

ТРЕТИЙ СЕТ

Заключительный сет вновь начался с рывка сборной России – 5:1. И вновь итальянцы сумели догнать россиян и даже выйти вперед 10:9. Помогли хозяевам площадки замены. Удачно вышли Даниэле Маззоне и Симоне Пароди.

Но на этот раз россияне быстрее пришли в себя. Вышел либеро Александр Соколов. Вернулся на площадку Дмитрий Волков. И для Италии настали грустные времена. Волкова, замененного в середине второй партии, как будто держали на зарядке. Вернувшись в игру, он не атаковал, а просто метал молнии.

Каждая атака капитана сборной России ставила итальянцев в тупик и преимущество российской команды росло на глазах. Завершил матч ударом в центр площадки Илья Власов.

Эта победа обеспечила сборной России участие в «Финале шести» турнира. Помимо россиян в нем сыграют команды Франции, США, Бразилии, Польши и Сербии. Причем с США и Францией российским волейболистам придется сыграть еще и на этом этапе. И хорошо, что задача уже решена. С первой попытки.