МИХАЙЛОВ И ВОЛЬВИЧ

Впервые в сезоне в составе сборной России появились диагональный Максим Михайлов и блокирующий Артем Вольвич. Они вышли в стартовом составе и практически без замен провели всю игру. Лишь Михайлов один раз сменился в рамках двойной замены.

Игру российской сборной они, несомненно, усилили, но сыграли не без проблем. Связующий Дмитрий Ковалев никак не мог «найти» удобную передачу для диагонального, когда тот находился в четвертой зоне. Каждый раз Максиму приходилось играть аварийные мячи, но в итоге он набрал 16 очков. Причем у Михайлова еще есть резерв для усиления. В матче с поляками у него не летела подача.

Наладить взаимодействие с Вольвичем Ковалеву было проще. Артем реализовал 6 из 9 атак. Но одна неудача у Вольвича случилась не с передачи связующего, а после атаки по переходящему мячу. При этом и Артем сыграл не идеально – ни одного блокирования за полные четыре сета. Все это следствие того, что Вольвич и Михайлов провели первую игру в сезоне.

А Ковалев в целом здорово вел игру, и равномерно распределил нагрузку между всеми игроками команды. Хотя пару раз он «подставил» Дмитрия Мусэрского заниженными передачами.

ПРОБЛЕМЫ ТРЕТЬЕГО СЕТА

Проблемы у сборной России возникли только в третьей партии. Полякам удалось сразу захватить преимущество. Это случилось чуть ли не впервые в матче. Игроки соперника завелись и на каждую ошибку россиян проявляли бурю эмоций.

Поводов было достаточно. Если в первых двух партиях наш прием был очень надежен – выше 60 процентов, а Егор Клюка и вовсе отработал на безумные 87 процентов, в третьем сете этот показатель упал до 26.

В эти минуты лютовал Бартош Курек. Диагональный сборной Польши в итоге стал самым результативным игроком матча с 23 очками. Только в четвертой партии ему уже отличиться не дали.

Помимо этого вдруг у всех наших лидеров перестала лететь подача. Трудно догонять соперника, если твои подачи идут в сетку или в аут. Здесь очень точную подсказку дал главный тренер россиян Сергей Шляпников. Тренер попросил игроков собраться, а затем отметил: «Не идет силовая, перейдите на планер».

ПОДАЧИ КАПИТАНА

Это обращение в основном казалось капитана команды Дмитрия Волкова. Доигровщик принял слова к сведению. Он упростил подачу и дал возможность полякам ошибаться самим. В результате он оказался самым стабильным подающим матча и добавил в атаке, став и самым результативным игроком сборной России – 17 очков.

Настоящий «караул» для поляков начался при счете 4:4, когда Волков оказался на подаче. Россияне ушли в отрыв – 10:4. И пять очков в этой расстановке они набрали на блоке.

Началось все с того, что Мусэрский закрыл один в один Бартоломея Лемански, а затем зачехлил Курека, которого тут же отправили на лавку. Еще блоками отметились Ковалев и Клюка. Многое в матче стало понятно.

Поляки предприняли попытку погони, но наткнулись на подачи тех же Ковалева и Клюки. Разрыв в счете вновь начал расти и завершилась игра с комфортным преимуществом - 25:17.

РАСКЛАД

В четверг сборная России отдыхает, а полякам предстоит матч против сборной США. Для того, что выйти в полуфинал им необходимо обыграть американцев со счетом 3:0. Что маловероятно. Победа поляков в пяти партиях и любая победа американской команды автоматически выводят россиян в полуфинал.

В другой группе сборная Франции одержала волевую победу над бразильцами со счетом 3:2. Героями матча стали Стефан Буайе и Эрвин Нгапет, набравшие 48 очков. У бразильцев самым результативным оказался Уоллес – 21 очко. Омрачила встречу травма бразильского доигровщика Маурисио Боржеса. В третьем сете он неудачно перенес вес на правую ногу и порвал связки колена, а французы дожали бразильцев в четвертой и пятой партиях.

Лига наций. Мужчины. «Финал шести»

4 июля, среда

Россия – Польша – 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 25:17)

Волков (17), Михайлов (16), Мусэрский (14) – Курек (23), Шалпук (12), Кохановский (8)

Франция – Бразилия – 3:2 (22:25, 25:20, 21:25, 25:22, 15:13)

Буайе (25), Нгапет (23), Ле Ру (8) – Уоллес (21), Маурисио (11), Лукас Лох (10)