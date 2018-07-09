Во французском Лилле завершился «Финал шести» Лиги наций. В главном матче турнира сборная России обыграла хозяев соревнований. «Советский спорт» - о новой победе российского волейбола.

ЛИГА НАЦИЙ

В других странах, наверное, уже успели смириться с тем, что российские клубы неизменно выигрывают Лигу чемпионов. Семь лет подряд. Теперь к победам начинает приучать и национальная сборная.

После триумфального 2013 года (победы в Мировой лиге и чемпионате Европы) коллекция трофеев российской команды долгое время не пополнялась. 2015 год и вовсе обернулся полной катастрофой. 11 поражений в 12 матчах Мировой лиги.

Именно с того сезона Международная федерация волейбола начала вносить коррективы в регламент, чтобы сохранить российскую команду в числе сильнейших. Это стало началом реформ, которые завершились в этом году. И Лига наций заменила Мировую лигу.

Ряд сборных получил гарантированные места в турнире, а еще четыре команды выявляли аутсайдера. В результате в следующем сезоне Португалия заменит команду Кореи. В остальном регламент остался похожим на Мировую лигу.

На предварительном этапе сильнее всех были французы, и это несмотря на гарантированное место в «Финале шести» – как хозяину. Далее расположились команды России, США, Бразилии, Польши и Сербии.

#17 Maxim Mikhaylov led Russia 🇷🇺 @VolleyRus with 19 points as they won the #VNL title, 3-0 over France 🇫🇷 @FFvolley Mikhaylov was also named the MVP of the VNL Finals!



Here are some of his best moments from Sunday! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/mQoMp1kGM5 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 8 июля 2018 г.

«ФИНАЛ ШЕСТИ»

К началу заключительной стадии сборная России, имевшая много проблем с составом, получила долгожданное усиление. К команде присоединились Максим Михайлов и Артем Вольвич, пропустившие весь предварительный этап. Полностью восстановились Дмитрий Мусэрский и Дмитрий Волков.

Даже не опасение, а настороженность вызывало то, что на предварительном этапе россияне проиграли матчи всем участникам «Финала шести» за исключением сборной США, выставившей второй состав.

Возвращение лидеров помогло россиянам. Михайлов и Вольвич очень легко влились в коллектив даже несмотря на минимальный опыт игры со связующим Дмитрием Ковалевым. И за проведенные четыре матча самой проблемной стала первая игра – против команды Польши.

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников быстро определил, что поражение в третьем сете было вызвано чрезмерным риском на подаче, и велел ее упростить. Поляков как ветром сдуло.

Следующими были повержены американцы, которые опять выставили резерв. Видимо, им очень хотелось сыграть с французами в полуфинале. Мы были не против. Второй раз обыграв Соединенные Штаты, россияне вышли на неудобную Бразилию.

У желто-зеленых сборная России не выигрывала на протяжение шести матчей с 2013 года, но в полуфинале отыгралась за все. Ни в одном сете бразильцы не смогли набрать и 20 очков, а россияне доминировали во всех компонентах.

Обольщаться не стоит. Поскольку Бразилия испытывала серьезные кадровые проблемы. Из-за ахилла пропустил сезон Рикардо Лукарелли, заболел Фелипе Фонталес, а уже в первом матче «Финала шести» «сломался» Маурисио Боржес. Это три основных доигровщика. В результате команда осталась на задней линии с Дугласом Соузой, Феликсом Лохом и Виктором Кардосо. Именно эта компания и провалила турнир.

ФИНАЛ

Относительное везенье сопутствовало российской сборной и в главном матче соревнований. В то время, как подопечные Шляпникова не глядя обыграли Бразилию, сборной Франции потребовалось пять сетов, чтобы одолеть в полуфинале американцев.

Неважно в той игре выглядел лидер французов Эрвин Нгапет. Но только он и Евгений Гребенников сумели сохранить силы на финал. Остальные французы за россиянами не успевали. Как Лоран Тийи не тасовал состав, удачного сочетания найти не мог.

Борьба началась только в третьем сете. И французы даже вели со счетом 22:20. Но вовремя на подаче оказался Мусэрский, в атаке – Михайлов, а на блоке - Ковалев.

Сборная России реализовала первый же матч-бол и стала победителем нового турнира. Это уже вторая победа Шляпникова на посту наставника главной сборной России. В прежние годы с молодежными командами он выиграл все, что было можно, а на национальном уровне в прошлом году взял чемпионат Европы.

Впереди чемпионат мира – единственный турнир, в котором сборная России еще не побеждала. Как уже показала практика, к новым победам россияне готовы.

Лига наций. Мужчины. Финал

Франция – Россия – 0:3 (22:25, 20:25, 23:25)

8 июля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа». 10164 зрителя.

Франция: Тоньютти (0), Тилли (3), Нгапет (16), Ле Ру (8), Буайе (7), Ле Гофф (4) – старт, Гребенников (либеро), Россар (5), Патри (4), Линель (0), Бризар (0).

Россия: Ковалёв (4), Вольвич (4), Волков (9), Мусэрский (12), Клюка (10), Михайлов (19) – старт, Кабешов (либеро), Полетаев (0), Кобзарь (0).

Очки – 66:75, подача – 3:6, атака – 39:41, блок – 5:11, ошибки – 18:17.