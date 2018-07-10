Лучший игрок волейбольной Лиги наций, которую выиграла сборная России - об игре против целого стадиона, чемпионате мира по футболу и сходстве тренеров Черчесова и Шляпникова.

Сборная России по волейболу во Франции одержала победу в финале первого нового турнира сборных команд Лига Наций. Лучшим игроком решающей стадии турнира был признан диагональный Максим Михайлов, принявший непосредственное участие в разгроме хозяев. Об итогах турнира и впечатлениях от чемпионата мира по футболу он рассказал "Советскому спорту".



«Счёт личным наградам не веду»

- Очередной крупный турнир завершился не только победой вашей команды, но и признанием вас MVP турнира. Ведёте счёт личным наградам?

- Конечно, не веду, потому что самое главное - это победа команды. Волейбол - это командная игра, поэтому я бы вообще отменил личные награды и оставил только командные.

- Финальный матч проходил на футбольной арене. Какие впечатления от такой атмосферы?

- Отличные, потому что мы выиграли. С другой стороны приятно было играть на такой большой арене, где было просто море болельщиков. Они очень хорошо поддерживали свою команды. Понравились и элементы шоу с музыкой и спецэффектами. Если раньше в вопросе организации волейбольных шоу лидерами были поляки, то сейчас французы им не уступили и очень удивили. Этот турнир они провели на самом высоком уровне, и теперь все знают, что Франция - волейбольная страна.

- В России что-то подобное возможно на волейболе?

- Конечно, у нас любят волейбол. Если сделать хороший матч или турнир, атмосфера будет ничуть не хуже.

- Французы выиграли предварительный раунд и играли в решающем раунде в финале. Их уже можно отнести к главным фаворитам предстоящего чемпионата мира?

- Я бы не стал по этому турниру делать серьёзных выводов, потому что не все сборные играли в оптимальных составах, но, безусловно, французы будут одними из фаворитов. Они уже давно входят в пятёрку лучших команд мира, претендуют на награды всех соревнований и занимают высокие места.

- В финале вы много и оправданно рисковали на подаче. Сложно идти ва-банк, когда такая толпа поддерживает соперников?

- Мы находимся в такой ситуации не первый раз и уже к этому привыкли. Конечно, к этому надо готовиться, и мы это делаем на тренировках с шумовой поддержкой. Но у нас нет 16-18-летних игроков, которые могли бы в такой ситуации дрогнуть. Мне даже кажется, что играть в такой атмосфере нам идёт только на пользу.

- Что изменилось с переименованием этих соревнований из Мировой лиги в Лигу наций?

- Безусловно, изменения есть. Они касаются раскрутки соревнований. К турниру сделали красивые ролики, рекламу. Из минусов отметил бы очень большое количество игр на предварительном этапе, пройти которое без спадов после тяжёлого сезона под силу не многим. Сложно представить, какая команда прошла бы ровно эти 15 игр. С другой стороны турнир стал интереснее. Это был только первый сезон, посмотрим, что будет дальше.

- Как относитесь к тому, что финал Лиги наций прописался в США на целых три года?

- С чем-то я согласен, а с чем-то не очень. С одной стороны стабильность - это всегда хорошо. Из года в год организация должна становиться лучше. В то же время, неизвестно, какой интерес турнир вызовет в Америке, где к волейболу хоть и пытаются привлечь большое внимание, но он испытывает сильную конкуренцию со стороны других видов спорта.



«Для футболистов четвертьфинал — успех, а для нас — не достижение»

- В клубе вы продолжаете работать с бывшим тренером сборной Владимиром Алекно, а в сборной - с Сергеем Шляпниковым. В чём отличие этих наставников?

- Конечно, это разные тренеры. Владимир Романович больше исповедует европейский стиль, то есть много общается с людьми, доверяет игрокам. Сергей Константинович более требователен и всегда уделяет внимание дисциплине. В тактике у каждого из них тоже своё видение волейбола, а насколько оно правильное показывает результат.

- Во время соревнований у вас было время следить за ходом чемпионата мира по футболу?

- Конечно, за матчами сборной России все следили. Не всегда удавалось посмотреть игры, потому что иногда они совпадали с нашими матчами и тренировками, но в целом мы поддерживали футболистов. Для них это большой успех, главное, чтобы он не остался одиночным, а дал какое-то развитие. Выход в четвертьфинал в нашем виде спорта - не достижение, но ребята доказали, что умеют играть в футбол. Теперь нужно соответствовать этому уровню и развиваться дальше, чтобы не было провалов как после чемпионата Европы-2008.

- Не находите, что тренеры волейбольной и футбольной сборных Шляпников и Станислав Черчесов похожи?

- Я не знаком с Черчесовым, поэтому не знаю, насколько он требовательный и жёсткий. Об этом лучше расскажут игроки, но внешнее сходство из-за усов, конечно присутствует. Народ даже смеётся по этому поводу.

- За кого будете болеть в оставшихся матчах чемпионата мира?

- Я рад, что в четвертьфинал вышли европейские команды, потому что поддерживаю европейский футбол. В финале жду встречу Франции и Англии.

- После возвращения из Франции вас встречали болельщики или ваш успех остался в тени футбола?

- Да, болельщики в аэропорту встретили. Приятно, что эти люди ассоциируют нас со своей командой, смотрят и переживают за нас во всех матчах, а мы стараемся их радовать. Было приятно видеть большое количество народа в аэропорту. Это говорит о том, что о нас не забывают.

- Перед подготовкой к чемпионату мира вам удастся полноценно отдохнуть?

- У нас будет две недели полноценного отдыха. На море я уже в этом году отдохнул, поэтому эти две недели проведу со своей семьёй в Казани.