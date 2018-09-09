Один из лидеров сборной России доигровщик Дмитрий Волков в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» – о подготовке к чемпионату мира по волейболу, который стартует 9 сентября, соперниках по группе, задачах на турнир, предложениях из-за границы и многом другом.

«ЭМОЦИИ НА ЧМ НАЙДЕМ»

– Дмитрий, как прошла подготовка к чемпионату мира? Все ли в команде здоровы?

– Мы готовились к этому турниру почти полтора месяца, выполнили большой объем работы. Были довольно тяжелые сборы, но это понятно, ведь чемпионат мира – важнейший старт. Что касается травм, то в целом все нормально. Есть, конечно, игроки, которые поедут на турнир с какими-то небольшими болячками, но в этом нет ничего удивительного. В команде хорошая, рабочая атмосфера, поэтому готовимся и надеемся выступить как можно лучше.

– Меньше двух месяцев назад вы играли в Финале шести Лиги наций, и тогда команду тоже выводили на пик. Сейчас вновь тяжелая подготовка. Вы почти все лето провели в сборной, усталость чувствуется?

– Ну, конечно, чувствуется. Мы на сборах уже почти четыре месяца с небольшим перерывом на две недели. Но, я думаю, что в других командах точно так же, поэтому все в одинаковых условиях. Так что, все нормально.

– В сборной довольно строгие порядки, на каждой тренировке игроки должны максимально сконцентрированы. Это не давит психологически?

– Нет, не давит. Все знают, к чему мы идем, поэтому относимся ко всему с пониманием.

– То есть эмоции на чемпионат мира найдете?

– Конечно!

– Вы уже давно работаете с Сергеем Шляпниковым, но в главной сборной он тренирует вас чуть больше года. В его подходах к работе что-то поменялось за это время?

– Я бы не сказал, что что-то меняется кардинально. Есть, конечно, небольшие изменения, но они касаются нюансов тренировочного и восстановительного процессов. Глобально все то же самое, выполняем работу, к которой привыкли.

– В прошлом году у Сергея Константиновича (Шляпникова) были претензии к медицинскому обеспечению сборной. Это проблемы решены?

– Конечно, хотелось бы иметь больше возможностей в этом плане. Но довольствуемся тем, что есть. Безусловно, есть моменты, которые можно улучшить, особенно если дело касается сборной России, всегда решающей самые высокие задачи. Восстановление игроков – это один из ключевых аспектов на крупных турнирах, тем более этот чемпионат мира будет затяжным.

«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО Я ЛИДЕР СБОРНОЙ»

– По вашим ощущениям, команда сейчас близка к пику или в оптимальных кондициях вы будете к плей-офф?

– Мы будем играть на победу в каждом матче. Мне кажется, что выход на пик невозможно рассчитать до конкретного дня. Но, думаю, что лучшую форму мы наберем ближе к середине турнира. Уже сейчас тренерский штаб уменьшает нагрузки, они уже не такие, как две недели назад перед Мемориалом Вагнера. На этот турнир мы поехали под нагрузками, и там было очень тяжело.

– Тренерский штаб сборной рассчитывает на вас как на одного из ключевых игроков, партнеры доверяют в атаке сложные мячи. Чувствуете себя лидером команды?

– Я считаю, что в составе есть более значимые игроки как, например, Макс Михайлов, Дима Мусэрский. Вот они – лидеры. Про себя я такого сказать не могу.

– Тем не менее, ответственность, которую на вас возлагают тренеры и партнеры, как-то сказывается на вас?

– Я не чувствую себя каким-то особенным в сравнении с другими игроками. Ответственность всегда лежит на всей команде, поэтому не могу сказать, что испытываю какое-то давление или мандраж, что все зависит только от меня.

– Сейчас вы тренировались с четырьмя связующими. Как привыкали к каждому из них?

– Ну, во-первых, связующих было трое. Не знаю, как там будет дальше – возьмут двоих или на чемпионат мира поедут все. Это решать тренерскому штабу. А так, мы с каждым из пасущих ищем оптимальное взаимодействие.

– В команду после долгого перерыва вернулся либеро Алексей Вербов. В своем клубе он выполняет роль играющего тренера. Сейчас в сборной Вербов много подсказывает партнерам?

– Алексей – очень опытный игрок, поэтому, конечно, он дает много советов, особенно нам – молодым игрокам. Но в сборной Вербов – обычный игрок, тренером он является только в своем клубе.

– При этом сам Вербов говорит, что чувствует себя намного лучше, чем два года назад и находится в отличной форме. На тренировках это видно?

– Если он так сказал, значит так и есть. Да, на тренировках Алексей часто тащит тяжелые мячи, он – великолепный либеро. Я, конечно, не знаю, как Вербов себя чувствует, но по игровым качествам он точно не стал хуже за последние два года, а может и лучше. В любом случае, все покажут игры.

«СОПЕРНИКОВ НАЧАЛИ РАЗБИРАТЬ ЕЩЕ МЕСЯЦ НАЗАД»

– Соперников по группе уже разбирали?

– Да, у нас уже было собрание, на котором мы смотрели наших основных соперников на групповом этапе. Причем стали изучать их довольно давно – еще месяц назад начали смотреть видео. Пока просто смотрели на игровой рисунок команд, разбирали их сильные и слабые стороны. Уже ближе к играм будем собираться и детально обсуждать: как играть, кто и что делает на площадке. В общем, как обычно.

– США, Сербия, Австралия, Тунис, Камерун – среди этих команд есть неудобные для вас?

– Нет. Со всеми нужно выходить и играть на результат.

– Совсем скоро начнется чемпионат мира, наша сборная претендует на победу, но об этом почти не говорят…

– Наоборот, мне кажется, что только об этом и говорят. Все ждут от нас только победы. За последние годы мы приучили всех к тому, что если мы не занимаем первое место, то это считается провалом. Хотя еще два года назад вряд ли кто-то мог подумать, что мы поедем на чемпионат мира в ранге одного из фаворитов. А сейчас, чье интервью не прочитаешь – все говорят, что сборная России – основной претендент на победу.

– Но при этом руководство Всероссийской федерации волейбола ставит аккуратную задачу – место в тройке будет считаться успехом.

– Ну это у них надо узнать. Я таких задач не слышал, но, думаю, каждый понимает, что все будут довольны, только если мы займем первое место.

«Я ОСТАЮСЬ В «ФАКЕЛЕ»

– Дмитрий Мусэрский также после перерыва вернулся в сборную и великолепно провел Финал шести Лиги наций. Насколько это важный игрок для национальной команды? Ведь вы побеждали и без него, в том числе на чемпионате Европы.

– Я могу сказать, что Дима Мусэрский – лучший центральный блокирующий в мире, поэтому, конечно, все рады, что он вернулся в сборную.

– При этом в межсезонье он сменил клуб и теперь будет играть в Японии. Максим Жигалов уехал в Польшу. У вас не было предложений поиграть за границей?

– Звали в этом году, но я предпочел остаться в «Факеле».

– «Факел» – очень перспективная команда, которая в чемпионате России может претендовать на тройку призеров, но ей всегда чего-то не хватает. Вас это не смущает? Не проще ли уйти в тот же казанский «Зенит» и за один сезон выиграть вообще все?

– Конечно, хотелось бы всегда бороться за первые места во всех турнирах, но пока так складывается, что мы не претендовали на большие победы. Да, были моменты, когда мы могли бороться за то, чтобы войти в тройку, но концовка всегда получалось смазанной. Не знаю, с чем это связано.

При этом мы были практически единственным клубом России, который играл вообще без легионеров. С этого сезона у нас будет два иностранца, они должны усилить команду. Надеюсь, что мы сможем улучшить наши результаты. Но пока все мысли о чемпионате мира, а о сезоне даже не думаю.

– Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Как вы к этому относитесь?

– Я думаю, это привлечет внимание болельщиков к волейболу в нашей стране. В России давно не было такого значимого события. Это положительно скажется на нашем волейболе.