Но до решающих матчей еще далеко, а система турнира невероятносложна и запутана.

Если вас раздражают абсурдные турнирные формулы вроде олимпийского хоккея, где из 12 сборных после групповой стадии не вылетает ни одна (меня, например, больше бесят бесконечные утешительные заезды в гребле и ей подобных видах спорта – все эти финалы «бэ», «цэ» и так далее), то лучше лишний раз посомневайтесь: стоит ли дальше читать? Или, по крайней мере, загодя положите под язык таблетку чего-нибудь успокоительного. Уверяю, ни хоккеистам, ни гребцам с их детскими заморочками даже в кошмарном сне не пришло бы в голову что-то похожее на систему волейбольного чемпионата мира. Я отнюдь не поклонник современного интернет-жаргона, но в данном случае лучшей характеристики, чем сломать или взорвать мозг, ей богу, не придумаешь. Хотя и старое-доброе «без полбанки не разберешься» - тоже вполне подойдет.

Этот чемпионат будет идти три недели в девяти городах Италии и Болгарии, и будет состоять аж из четырех стадий: трехзаумно-групповых и куцего двухдневного плей-офф, начинающегося только с полуфинала. Авторы этой системы-уродца как будто задались целью максимально затянуть процесс отсева команд - и надо признать, им это удалось с блеском. В первом раунде из каждой группы дальше проходят по четыре сборных из шести, во втором (тут еще ничего) – по одной-две из четырех, в третьем – по две из трех. Ни дать, ни взять, садистская «рубка хвостов мелкими кусками»!

КУЛИБИНЫ ИЗ ФИВБ

Какого лешего им понадобился третий групповой – вместо того, чтобы по-людски ограничиться двумя и устроить нормальный плей-офф с 1/4? Извините, но я не врач. У меня другая профессия. Хотя диагноз здесь, пожалуй, можно поставить и без медицинского образования. Что-нибудь типа «мании усложнения».

Волейбольная международная федерация давно славится своей неудержимой страстью к турнирным экспериментам. Переигрывать календари и формулы в последний момент или вообще «по ходу пьесы» у ФИВБ – в порядке вещей. Такие уж безудержные там работают фантазеры. Волейбольные Кулибины. Кстати, хотя на схему с тремя групповыми мужские ЧМ перевели еще восемь лет назад (мировые первенства у волейболистов проходят раз в четыре года), с тех пор ФИВБ умудрилась ни разу не повториться. В системе каждого следующего чемпионата хоть что-то да непременно было по-новому. Особенно комковатыму них получился первый «блин» из 2010-го, когда по ходу турнира появлялись и исчезали 16 различных групп! Для их обозначения пришлось добраться от привычных «А» и «В» аж до «Q» и «R». Еще немного - и целого алфавита не хватило бы.

Впрочем, сколь заковыристые турнирные лабиринты не выдумывали бы в ФИВБ, первыми выхода из них все равно достигают сильнейшие. И сборная России бесспорно входит в число главных претендентов на медали ЧМ-2018. В прошлом году наши выиграли чемпионат Европы, а в этом, два месяца назад, взяли золото Лиги наций (бывшая Мировая лига), в четырех матчах «Финала шести» отдав соперникам только одну партию.

Но чемпионат мира – это, конечно, другой уровень конкуренции. Стопроцентно главный турнир года.

ПЕРВЫЙ МАТЧ - ОДНИМ СОСТАВОМ

В продолжение череды своих странностей этот чемпионат после двух стартово-воскресных матчей (Италия – Япония и Болгария - Финляндия) зачем-то взял двухдневную паузу и по-настоящему начался только сегодня. Нашим в первые соперники достались австралийцы. Команда крепкая, но, скажем так, проходная. Ну, мы ее и прошли.

Хотя в первой партии они серьезно сопротивлялись и даже изредка выходили вперед. Что на итоговый результат, впрочем, не повлияло. А во втором и особенно третьем сетах россияне уже доминировали полностью. Главный тренер Сергей Шляпников провел игру одним составом: Мусэрский с Вольвичем у сетки, пасующий Бутько, Михайлов, Волков, Бережко – и либеро Вербов. На замену выходил только Куркаев и только в последней партии.

Временами у наших неплохо летела подача, причем с нее кроме «штатного» Михайлова по два очка набрали Вольвич и Бутько. Последний вдобавок часто задействовал «первый темп»: гигант Мусэрский (217 см), вернувшийся в сборную после долгого перерыва, набрал в этот вечер 13 очков. Больше (17) – только у Михайлова.

Турнир длинный, турнир запутанный. Что-то внятное о состоянии нашей команды на начальной стадии могут сообщить только матчи с двумя серьезными соперниками по группе - Сербией и США.

Чемпионат мира

Мужчины

1-й групповой этап

1-й тур

Группа С. Австралия – Россия – 0:3 (21:25, 20:25, 16:25), Камерун – Тунис – 3:0.

Группа А. Доминиканская республика – Словения – 1:3, Италия – Япония – 3:0.

Группа В. Франция – Китай – 3:0, Голландия – Канада – 0:3.

Группа D. Иран – Пуэрто-Рико – 3:0, Болгария – Финляндия – 3:0.

СИСТЕМА ЧМ-2018

1-й групповой этап

9–18 сентября

Группа А (Рим, Флоренция). Италия, Аргентина, Япония, Бельгия, Словения, Доминиканская республика.

Группа В (Русе). Бразилия, Канада, Франция, Египет, Китай, Голландия.

Группа С (Бари). США, Россия, Сербия, Австралия, Тунис, Камерун.

Группа D (Варна). Болгария, Польша, Иран, Куба, Финляндия, Пуэрто-Рико.

Игры в группах проходят в один круг (по 5 матчей). По четыре команды из каждой группы выходят во второй этап.

2-й групповой этап

21-23 сентября

Группа Е (Милан). А1 (1-е место в группе А), В2, С3, D4.

Группа F (Болонья). В1, А2, A3, C4.

ГруппаG (София).C1,D2, D3, B4.

Группа Н (Варна).D1, C2, B3, A4.

Игры в группах проходят в один круг (по 3 матча). Очки, набранные на первом этапе, не учитываются. Команды, занявшие 1-е места и две из четырех команд, занявших 2-е места, выходят в третий этап.

3-й групповой этап

26-28 сентября (Турин)

Группа I. E1 или F1, G1 или Н1, 12 (лучшая из команд, занявших вторые места в группах 2-го этапа).

Группа J. E1 или F1, G1 или Н1, 22 (вторая из команд, занявших вторые места в группах 2-го этапа).

Игры в группах проходят в один круг (по 2 матча). Очки, набранные на предыдущих стадиях, не учитываются. По две команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Плей-офф

29 сентября (Турин)

1/2 финала. I1 –J2, J1 – I2

30 сентября (Турин)

Матч за 3-е место и финал.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

14 сентября, пятница. 21.30 (время московское). Россия –Тунис

15 сентября, суббота. 21.30. США – Россия

17 сентября, понедельник. 18.00. Россия – Камерун

18 сентября, вторник. 21.30. Сербия – Россия

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Связующие: Александр Бутько, Сергей Гранкин

Блокирующие: Дмитрий Мусэрский, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Илья Власов

Диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев

Доигровщики: Дмитрий Волков, Егор Клюка, Юрий Бережко, Алексей Родичев

Либеро: Алексей Вербов, Александр Соколов

Главный тренер: Сергей Шляпников