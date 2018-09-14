Между прочим, это первое игровое первенство планеты с российским участием после завершившегося два месяца назад домашнего чемпионата мира по футболу. Какие там бушевали страсти, как вся страна сходила с ума!.. Здесь же все, увы, тихо и буднично. Вышли на площадку в итальянском городке Бари, размазали по ней соперника тонким слоем за какие-то часок с четвертью и, едва вспотев, пошли себе в раздевалку. Ни о каких общенациональных восторгах, как после пяти голов в ворота Саудовской Аравии или Чехии, тут речи не шло.

КАКАЯ ИГРА - №1?

Эка куда хватил! - воскликнет ошеломленный читатель – То ж футбол!

Так-то оно так, и все-таки контраст получается слишком уж разительным. А ведь волейбол – пожалуй, самый успешный для России игровой вид спорта. Даже почище хоккея, где все ограничивается успехами сборной (кстати, не такими уж частыми) и индивидуальными достижениями наших легионеров в НХЛ. В волейболе же мы имеем собственную НХЛ, сильнейший национальный чемпионат в мире! Российская мужская лига давно обогнала в этом плане итальянскую, и наши клубы уже семь лет подряд выигрывают Лигу чемпионов. Причем силами не только мощного казанского «Зенита»: по ходу победной серии на европейской (а значит и мировой) вершине побывали и «Белогорье», и новосибирский «Локомотив».

Кстати, женский чемпионат у нас, если и послабее, то ненамного. А женская сборная так даже поуспешнее: на трех последних ЧМ она взяла два золота, которое мужчинам не дается с времен бывшего СССР. Хотя в Европе они доминируют. Действующие чемпионы континента и вдобавок победители недавней Лиги наций.

Конечно, деньги в волейболе не те, что в хоккее, футболе или баскетболе. Сотни тысяч долларов вместо миллионов. Но так или иначе,это единственная игра, в которой Россия лидирует (ну, или всерьез борется за мировое лидерство) по всем направлениям. А эффект в плане интереса внутри страны – мягко говоря, слабенький. Если не сказать никакой.

20 ТЫСЯЧ БРАЗИЛЬСКИХ ФАНАТОВ - И НЕ НА ФУТБОЛЕ

И не надо мне городить чушь про «исторические традиции»! Я-то прекрасно помню, во что играли в советское время. Было пять видов спорта, которыми так или иначе занимались все. Настольный теннис (столы в каждом дворе), шахматы (какой буквой ходит конь знала любая дворняжка), футбол с хоккеем (куда ж без них?) и он, волейбол. Хоть «по-взрослому» через сетку, а хоть и в кружок. На ближайшем пляже или лесной опушке – и непременно с девушками.

Он незрелищный? Ну, на вкус и цвет товарищей, как известно, не бывает. Но, во-первых, по тактической сложности и изяществу волейбол даст сто очков вперед даже баскетболу. Там всякий раз за доли секунды по несколькувозможных вариантов атаки предлагается. А во-вторых, во многих странах мира по этой игре сходят с ума не хуже, чем по футболу. Да что там «во многих» - в самой Бразилии!

Не хотите - не верьте, но я это видел собственными глазами. 23 года назад на финальном турнире Мировой лиги. Как 20 тысяч бразильцев и бразильянок, сплошь одетые в цвета своей сборной (желто-зеленые футболки выдавали бесплатно – с символикой спонсоров и за их счет), беснуются в унисон два-три часа подряд на трибунах зала «Мараканазинью», расположенного аккурат под боком у легендарной футбольной «Мараканы». А уж какой ажиотаж царил вокруг Жибы, Танде и прочих местных (хотя зарубежных - тоже) звезд после матчей, какими правдами-неправдами сочные мулатки проникали в отели и какие глазки, собирая автографы в холлах, они своим кумирам строили, я вам рассказывать не стану. Потому что бессмысленно - это надо видеть.

Уверен, сейчас в Бари итальянки точно так же рвутся к Дмитрию Мусэрскому с Максимом Михайловым. Которые по футбольным меркам – еслине Роналду сМесси, то уж точно Неймар с Мбаппе.Но у нас, тем не менее, никого по массовому счету не интересуют. Одна из причин: руководство российского волейбола, достигнув серьезных успехов по линии «чистого спорта», выходить за его рамки, похоже, не собирается. Зачем? Деньги есть (в основном, конечно, государственные), медалей полно – значит, все в порядке. Хотя момент, чтобы выскочить на новый уровень, у них был идеальный - в 2012-м, после волевой суперпобеды над бразильцами в олимпийском финале, но… Недельку-другую посудачили на ТВ о волейболистах, и дальше все благополучно затихло. Куда там до Черышева с Дзюбой, их четвертьфиналом ЧМ и продолжающимся до сих пор по данному поводу безумием.

КЛЮКА ВЕРНУЛСЯ В СТАРТОВУЮ ШЕСТЕРКУ

Впрочем, нашей тихой волейбольной DreamTeamна еемировом чемпионате до плей-офф пока еще далеко. Там все только начинается.С чемпионом Африки Тунисом россияне, как уже было сказано, разобрались в тренировочном режиме. Главный тренер Сергей Шляпников задействовал всех 14 заявленных на турнир волейболистов, причем Егор Клюка, пропустивший стартовый матч с австралийцами, теперь вышел в стартовом составе и сыграл от звонка до звонка. В его активе – 10 очков, еще 11 добавил Максим Михайлов. Особенно велико было преимущество нашей сборной на сетке: бедолаги тунисцы просто не знали, что делать с этим высоченным блоком.

В субботу соперник у российской команды будет куда серьезнее: сборная США, наш обидчик по матчу за бронзу в олимпийском Рио-2016. Правда, в Бари американцы пока не блещут. И у австралийцев, и у сербов они выиграли, но потратили на это максимально возможные десять сетов и отстают от наших на два очка.

Чемпионат мира

Мужчины

1-й групповой этап

Группа С. Россия – Тунис –3:0 (25:19, 25:6, 25:19), Австралия – Камерун – 3:1

Россия – 6 очков (2 игры), США, Сербия – 4 (2), Австралия – 4 (3), Камерун – 3 (3), Тунис – 0 (2).

В субботу, 15 сентября, играют: США – Россия (начало в 21.30 по московскому времени), Сербия – Тунис.

Группа А. Япония – Словения – 1:3, Аргентина – Доминиканская республика – 3:0. Группа В. Франция – Египет – 3:0, Китай – Голландия – 1:3. Группа D. Финляндия – Куба – 3:1, Болгария – Пуэрто-Рико – 3:0.