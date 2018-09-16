До сборной США наши на этом чемпионате не встречались с соперниками из мировой элиты. Теперь встретились – и проиграли в четырех партиях.

Турнирное значение этого матча было невелико. И россияне, и американцы наверняка попадут в следующий этап (туда из каждой группы выходят по четыре команды), где все участники чемпионата перемешаются совершенно по-новому. А вот с нетурнирной точки зрения игра была достаточно важной.

Во-первых, после шести разминочных сетов с австралийцами и тунисцами нашим достался, наконец серьезный соперник. А во-вторых, у сборной России на американцев два года назад вырос здоровенный зуб. С тех пор, как они вырвали у нас победу в схватке за олимпийскую бронзу Рио (после 2:0 в нашу пользу) и испортили завершение карьеры в национальной команде легендарному Сергею Тетюхину.

Зуб остался невырванным. И по-прежнему больным. Наши опять проиграли. Что ж, это не Европа, где мы являемся действующими чемпионами. Мировой волейбол - дело посерьезнее.

Хотя команда Сергея Шляпникова вполне могла и победить. Это была упорнейшая битва равных соперников, в которой все решали нюансы, эпизоды и сантиметры. Даже не в матче в целом, а в каждом из сетов. Впрочем, одно «сквозное» преимущество сборной США, прошедшее красной нитью через все четыре партии, стоит упомянуть. Это связующий Мика Кристенсон, явно переигравший нашего Александра Бутько. Американский распасовщик так шустро выводил партнеров на позиции для атак, что высоченный российский блок просто не успевал подстроиться.

Создать проблемы Кристенсонупо идее могла бы наша славная подача. Но она, к сожалению, в этот вечер «летела» только во второй партии – единственной, завершившейся в пользу сборной России. А в остальном… Характерно, что все четыре лидера нашего нападения очков набрали поровну и для четырехсетовой встречи, мягко говоря, немного: Максим Михайлов, Егор Клюка и Дмитрий Мусэрский – по 13, Дмитрий Волков – 12. И если Мусэрского с Клюкой еще стоит похвалить за блок и защиту соответственно, то Михайлова со второго сета американцы закрыли практически наглухо. А Волков, при всей его атакующей эмоциональности, регулярно ошибался на приеме.

Последний розыгрыш, в котором американцы умудрились вернуть мяч в игру чуть ли не с трибуны и забить, получился особенно обидным. А ведь по ходу четвертой партии и у наших в какой-то момент было «+4». После чего и та, и другая команды еще несколько раз поочередно вырывались вперед…

Что ж, это был большой и красивый волейбол, которого у сборной России на этом чемпионате будет, надеюсь, еще немало. Правда, в понедельник нашим опять предстоит экзотическое свидание с камерунцами, но дальше все должно быть уже всерьез. Сербия, а потом и следующий групповой раунд.

Чемпионат мира

Мужчины

1-й групповой этап

Группа С. США - Россия – 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20), Сербия – Тунис – 3:1.

США, Сербия – 7 очков (3 игры), Россия – 6 (3), Австралия – 4 (3), Камерун – 3 (3), Тунис – 0 (3).

Группа А. Бельгия – Словения– 2:3, Италия –Аргентина – 3:1. Группа В. Канада – Китай – 3:1, Голландия – Бразилия – 3:1. Группа D. Польша – Финляндия – 3:1, Куба – Иран – 1:3.