На этапе втором нашими соперниками будут Италия, Голландия и Финляндия.

На любом игровом чемпионате – хоть мира, хоть водокачки - последний день групповой стадии - это математика. Кто какие места занимает, кто на кого выходит и все такое-прочее. Но в данном случае эта математика была высшей. Боюсь, в ней запуталась бы целая академия наук.

О сверхнавороченной турнирной формуле волейбольного ЧМ-2018 с его тремя групповыми этапами «Советский спорт» уже рассказывал - настолько подробно, насколько это возможно. Однако лабиринтом из десятка групп сия головоломка, увы, не ограничивается.

Во-первых, в волейболе победы важнее очков. Не тех, что в каждом розыгрыше, а тех, что даются именно за победы в матчах. Для следящих за волейболом постоянно это не сюрприз: регламент хоть и свежий, но уже не первый год используется. Хотя поклонникам, скажем, хоккея (там из-за овертаймов-буллитов, как известно, тоже действует схема «3-2-1-0») объяснить подобную перемену не так-то просто. Как это «очки – не главное»?

Да вот так. Могу лишь повторить то, что уже писал: волейбольные чиновники-организаторы по склонности к экспериментам и изобретательности на их счет равных в спортивном мире не имеют. Кулибины-с.

Но и это, оказывается, еще не все! Дело в том, что на ЧМ-2019 и все победы, и очки за них (пусть чуть менее важные) из первого этапа полностью учитываются на втором. А там 16 продолжающих борьбу сборных кардинальным образом перемешиваются - в новые группы «четыре по четы...

Эй? Вы где? В обмороке или у аптечки? Ну, ничего, ничего… Отдышитесь, потерпите. Я же терплю? И даже понемногу проникаюсь. Еще с утра кучу бумажек замарал турнирными вариантами.

…В расписании сегодняшнего дня игра нашей сборной с сербами стояла предпоследней. Позже начинали только Италия со Словенией, для которых в плане состава новых групп не решалось уже ничего. А вот для России - решалось. Причем в связке с матчами в других городах Франция – Канада и Болгария - Польша, стартовавшими на час раньше.

Уже к середине второй партии стало ясно, что выбор таков: в случае победы - остаемся в Варне с Польшей, Францией и Аргентиной, при поражении - едем в Милан к Италии, Голландии и Финляндии. Второе сочетание соперников вроде как полегче, но оно ведь «на поражение» - то есть, на меньшее число побед у нашей команды.

А с сербами получилась настоящая битва. В стартовом составе сборной России произошли две замены: Ильяс Куркаев вместо Артема Вольвича у сетки и Сергей Гранкин вместо Александра Бутько на позиции связующего. В обоих случаях тренер Сергей Шляпников оказался прав. Даже с поправкой на нестабильность Гранкина, который первую партию начал прекрасно, завершил – не очень, дальше продолжал в том же «волнистом» духе, но пятый сет провел хорошо. Во всяком случае, когда выходил Бутько, прибавки в «разбросе» у команды не появлялось. По сумме – скорее, наоборот.

В середине первых двух партий у сборной России было по «+5». В первом случае нас перебороли-переломили, во втором – мы сумели сохранить-додержать. Сербы прекрасно действовали в так называемых пограничных ситуациях. Типа поднять невероятный мяч в защите или забить с места через тройной блок. Они тоже понимали важность этого матча.

В четвертой партии наши заиграли просто здорово. И пятую, короткую тоже начали хорошо – 3:0. Но потом вдруг опять поймали «ступор», и 11:8 превратились в 11:13. А такое сербы уже не отдают. Поражение.

Самым результативным в составе сборной России в этом матче был Егор Клюка, набравший 19 очков. У Максима Михайлова – 17, у Дмитрия Мусэрского – 14, у Дмитрия Волкова – 13. Впрочем, это лишь статистика.

А реальность говорит другое: теперь, чтобы выйти в следующий раунд ЧМ-2019, нашим наверняка понадобится выиграть в Милане три матча из трех. У Италии (в Италии), Голландии и Финляндии. Первое место в группе, боюсь, уже недоступно, но два из четырех вторых тоже продолжат борьбу за медали.

Хотя мне сегодня все-таки больше понравилась не математика, а игра. Этот был большой волейбол. Хотя с другой стороны кое-что и смущает: если не брать всякие камеруны, то оба матча с классными соперниками – США и Сербией – наши на этом чемпионате проиграли. Отсюда возникает логичный вопрос: а мы кого-то серьезного обыгрывать можем?

Ответ получим совсем скоро. В Милане.

Чемпионат мира

1-й групповой этап

Группа С. Сербия – Россия (25:21, 24:26, 25:17, 22:25, 15:12), США – Тунис – 3:0.

Итог: США – 5 побед (13 очков), Сербия – 4 (12), Россия – 3 (10), Австралия – 2 (7), Тунис – 1 (3), Камерун – 0 (0).

Группа А. Италия – Словения – 3:1, Япония – Аргентина – 3:2

Итог: Италия – 5 (15), Бельгия – 3 (10), Словения – 3 (9), Аргентина – 2 (6), Япония – 2 (5), Доминиканская республика – 0 (0).

Группа В. Канада – Франция – 1:3, Китай - Бразилия -0:3.

Итог: Бразилия, Голландия – 4 (11), Франция – 3 (11), Канада – 3 (9), Египет – 1 (3), Китай – 0 (0).

Группа D. Болгария – Польша – 1:3, Иран – Финляндия – 3:2.

Итог: Польша – 5 (15), Иран – 4 (11), Болгария – 3 (9), Финляндия – 2 (6), Куба – 1 (3), Пуэрто-Рико – 0 (1).

2-й групповой этап

Группа Е (Милан). Италия –5 (15), Голландия – 4 (11), Россия – 3 (10), Финляндия – 2 (6).

Группа F (Болонья).Бразилия – 4 (11), Бельгия – 3 (10), Словения – 3 (9), Австралия – 2 (7).

Группа G (София).CША – 5 (13),Иран – 4 (11), Болгария, Канада – 3 (9).

Группа Н (Варна).Польша – 5 (15), Сербия – 4 (12), Франция – 3 (11), Аргентина – 2 (6).