Напомним, что в первом групповом раунде наши сумели обыграть только Тунис, Австралию и Камерун, из-за чего им пришлось переезжать из Бари в Милан с неприятным грузом в два поражения. Ведь на втором этапе все прежние результаты учитываются, а еще дальше – в шестерку сильнейших – проходят только первые сборные из каждого квартета и две из четырех, занявших вторые места. Так что права проигрывать у россиян больше практически не осталось.

Они и не проиграли. Голландцы, в 90-е доминировавшие в мировом волейболе, но давно растерявшие былое величие, на этом ЧМ удивили мощным стартом, нанеся поражения Бразилии и Франции. Но сегодня их, что называется, не спросили. Наша команда показала свой лучший (пока) волейбол на турнире и разгромила соперника в пух и прах.

Тон задал герой золотого прошлогоднего чемпионата Европы Дмитрий Волков. Он и принимал, и стабильно атаковал, и блокировал, а уж как российский доигровщик издевался над голландцами, выходя на подачу… То влепит мощнейшую силовую, то кинет планер в уголок, под самую линию, а то, наоборот, под сетку. Когда эмоциональный Волков начинает играть так, кураж ловят все. К сборной как будто вернулась ее душа. За стартовые сет с небольшим Волков набрал 12 очков – более трети от всех командных!

Потом во второй партии очень вовремя сработала двойная замена: Виктор Полетаев и Александр Бутько вместо Максима Михайлова и Сергея Гранкина соответственно. Гранкин, кстати, сегодня пасовал тоже блестяще. А у сетки доминировали центральные Ильяс Куркаев с Артемом Вольвичем. Последний начал матч на скамейке, но в конце первого сета заменил самого Дмитрия Мусэрского и больше в запас не уходил.

В начале последней партии голландцы встрепенулись – 5:2 в их пользу. Но тут, приняв эстафету у Волкова, на подачу вышел Михайлов, наши взяли пять очков подряд и в оставшееся время удержали лидерство. Итоговая коллекция Волкова: 3 эйса, 3 блока, 9 точных ударов, 15 очков. 13 добавил Михайлов (4 эйса), 11 – Егор Клюка, 10 – Куркаев. Россия и Голландия совершили рокировку в таблице, и наши вышли на заветное второе место.

До первого, боюсь, не добраться: итальянцы на этом чемпионате еще не потеряли ни одного очка и сильно оторвались. Но это вовсе не означает, что завтра их нельзя будет обыграть, пусть и в Милане. Если получится, наша сборная сделает решающий шаг в следующий раунд. Если нет – побеждать финнов и считать показатели, конкурируя со вторыми командами из других групп.

Чемпионат мира. 2-й групповой этап. 1-й тур

Группа Е. Голландия – Россия – 0:3 (17:25, 16:25, 21:25)

Положение: Италия – 5 побед, 0 поражений (15 очков), Россия – 4-2 (13), Голландия – 4-2 (11), Финляндия – 2-3 (6)

Матч Италия – Финляндия состоится сегодня поздно вечером. Завтра – 2-й тур: Италия – Россия (начало в 22.15 мск), Голландия – Финляндия

Группа F. Бразилия – Австралия – 3:0

Положение: Бразилия – 5-1 (14), Бельгия – 3-2 (10), Словения – 3-2 (9), Австралия – 2-4 (7)

Группа G. США – Канада – 3:1

Положение: CША – 6-0 (13), Иран – 4-1 (11), Болгария – 3-2 (9), Канада – 3-3 (9)

Группа Н. Сербия – Франция – 3:2

Положение: Польша – 5-0 (15), Сербия – 5-1 (14), Франция – 3-3 (12), Аргентина – 2-3 (6)