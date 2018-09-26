Сборная России проиграла Бразилии в первом туре третьего группового раунда. Ведя 2:0 по сетам, подопечные Сергея Шляпникова позволили соперникам отыграться и вырвать победу на тай-брейке – 3:2 (20:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12). Наши шансы на выход в полуфинал теперь серьезно понизились.

ВОЛЕЙБОЛ И ТУРИН

Турин – специфический город. Здесь мало что напоминает о великой Римской империи. Здесь нет красот и древних строений, как в Риме. Нет очарования, как в Милане. Весь город – скопление многоэтажек разной степени архитектурной изысканности (как правило – изысканности нет никакой). А что вы хотели? Индустриальный центр. Автомобильная столица страны. Здесь мало что напоминает о зимних Играх 2006 года. Здесь главные слова последних нескольких месяцев – Криштиану Роналду. При этом не все рады приезду португальца в «Юве». Поймать в кафе сеть Wi-Fi под названием «Ювентус – отстой» - легче легкого! Еще здесь мало говорят по-английски, на улицах – так же грязно и мусорно, как и по всей Италии, зато хватает вкуснейших пиццерий и ресторанов легендарной местной кухни.

В общем, непонятно – влюбляться в Турин или нет? С первого взгляда не получится точно.

Зато про волейбол знают все. Точнее, про то, что именно здесь пройдут решающие матчи чемпионата мира. Рекламы немного, но баннеры есть - видны тут и там, на стенах зданий и на растяжках вдоль улиц. Фигурка золотого волейболиста – один из символов турнира – напоминает одновременно статуэтку «Оскара» и персонажа из древних видеоигр, еще с 8-битной графикой – такой же неказистый, полигональный и граненный, как стакан в вагоне поезда РЖД. Но ничего – он всем полюбился! И в заставках походу телетрансляций мелькает. И с рекламных плакатов улыбается. Если утром в день матча Россия – Бразилия вокруг арены «Пала Альпитур» ничто не намекало о возможном аншлаге (скорее даже возникли опасения, что болельщиков на встрече наберется от силы несколько сотен), то вечером картина меняется. Не сразу, не с первого розыгрыша, но ко второму сету встречи здесь уже шумно и весело! Свободные места есть, но немного. Народ разогревается перед игрой Италии (против команды Сербии). Аншлаг – не аншлаг, но тысяч 10 есть.

Все-таки, волейбол в Италии – если не спорт «номер один», то точно – один из любых.

ИНТЕРЕСНАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА

Когда-то на арене «Пала Альпитур» другая сборная России проиграла вдрызг. Важнейший матч. За бронзу Олимпийских игр. В хоккейном турнире. В 2006-м году. Кто не помнит – тогда мы отлетели от Чехии с обидным счетом 0:3.

Как будет сейчас?

Волейболисты России с трудом пробились в третий раунд. Два поражения – от США и Сербии – по ходу первого группового этапа поставили подопечных Сергея Шляпникова на грань вылета из турнира. Пришлось спасаться героически, как умеем. Сначала – уничтожить крепкую Голландию (3:0). Потом расстроить итальянцев в матче-триллере (3:2). Затем – легко уже пройтись по Финляндии (3:0). И после этого – отправляться в Турин. Куда из других городов, принимающих нынешний чемпионат мира (он проходил параллельно в Италии и Болгарии) также поехали волейболисты Сербии, США, Бразилии, Италии и Польши.

Деление шестерки лучших по двум группам превратилось в фарс. Жеребьевка оказалась комедией. Настолько явной и подставленной, что кроме смеха ничего не вызывала. Глубокая стеклянная тарелка, в ней – два пластиковых шара. В которые вложили бумажки со сборными прямо по ходу церемонии. Вялое «перемешивание» - одним пальцем, по кругу… Да даже ребенок сумел бы запомнить, в каком из шаров какая команда находится! Понятно, что Италии – как хозяевам площадки – досталась группа полегче (Польша и Сербия). Понятно, что Россия в этом случае попала в «группу смерти» - к Бразилии и США. Но никаких скандалов раздувать не стали. Какой, в конце концов, смысл? Это – финальная стадия чемпионата мира. Сейчас неважно, кто твой соперник. Хочешь считаться лучшим – обязан обыгрывать всех. В любом порядке. При любой жеребьевке.

Российская команда прибыла на турнир в ранге одного из главных фаворитов. Как ни крути, мы – чемпионы Европы. И чемпионы Лиги Наций. По ходу которой в решающих встречах устроили разгром и Бразилии, и США, и Франции (на ее-то площадке!). Два свободных дня после второго этапа должны были помочь волейболистам отдохнуть, перевести дыхание и подготовиться к заключительным играм. Пусть итальянцы радуются, что попали в группу «полегче» (случайно!). Главное – хорошо сыграть самим. Последние несколько лет показали – если Россия играет хорошо, ни США, ни Бразилия с ней справиться не может.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

Пока трибуны «Пала Альпитур» активно заполняются зрителями, подопечные Шляпникова уже берут первый сет. Как же восторженно кричат в микрофоны итальянские комментаторы! «Белиссимо!», «Грандиссимо!», «Профессура!». Да-да, профессура. «Профессор Михайлов!» - уточняют сеньоры, восхищенно цокая языками и наблюдая за игрой Максима. Россияне били Бразилию в главном финале в постсоветской истории – в Лондоне-2012. Потом проиграли им шесть матчей из девяти. Но в полуфинале этим летом в Лиге Наций опять бразильцев уничтожили – 3:0. И, вроде бы, готовы сделать это вновь.

Поэтому Михайлов так точно и остро прошивает блоки соперников, Дмитрий Волков вытаскивает тяжелейшие мячи, Дмитрий Мусэрский неудержим в атаках, Ильяс Куркаев подает эйсы, Егор Клюка блестяще подключается вторым темпом… И все же главное – защита. Блоки, блоки, нырки за мячами, уходящими в аут, падения на паркет в казалось бы безнадежных попытках спасти розыгрыш после атаки бразильцев… Снова блоки… И самоотдача. В каждом розыгрыше. Как в финале!

Собственно, это почти финал и есть. Проиграем сейчас – шансы на выход в плей-офф сократятся до минимума. Учитывая, что в четверг играть со свежей сборной США, а в пятницу американцы с бразильцами уже смогут сами по ситуации решить, как им лучше провести очную встречу, чтобы оставить Россию за бортом сражений за медали.

Итог – победа в первой партии – 25:20. И вторая проходит под те же восторженные возгласы «Белиссимо!». Не только итальянских комментаторов. Но и болельщиков, которых на трибунах собралось достаточно. Вот уже – 2:0 по сетам. Надо только дожать!

А вот дожать – не выходит.

Сложно представить, какой кошмар пережили бразильцы, когда в финале в Лондоне вели 2:0 по сетам, но упустили золотые медали. Что-то подобное, наверное, теперь должны пережить россияне.

Дель Зотто вносит коррективы в игру подопечных. Шляпников – нет. В третьем сете пропадает защита, не ладится прием, ошибки сыплются одна за другой. Выход Исака и Вильяма в составе Бразилии меняет рисунок – теперь соперники россиян сами контролируют ход матча. Если в третьем сете это кажется лишь эпизодом, досадной случайностью, небольшой потерей концентрации, то после четвертой превращается в тенденцию. Бразильцы сравнивают счет. И первыми получают преимущество на тай-брейке.

Волков будет бороться. Михайлов будет прошивать блок соперников. Клюка подаст несколько убойных мячей. Но это – лишь частности. А в общем целом четверной матчбол при счете 14:10 подводит черту под этим матчем – два мяча россиянам удается спасти, на третьем следует очередная ошибка. Уже – роковая.

Чтобы пробиться в полуфинал, теперь понадобится чудо.