Сборная России уступила команде США в своем последнем матче на третьем групповом этапе. И лишилась шансов на выход в плей-офф.

«МЫ СЛИШКОМ РАНО ПОВЕРИЛИ В ПОБЕДУ»

Приехать на чемпионат мира в ранге одного из главных фаворитов (а как иначе, если летом была победа в Лиге Наций!), тяжело начать турнир, потерпеть поражения от двух сильных сборных (американской и сербской)… Затем – героически исправлять ситуацию, вытаскивать тяжелейший матч с Италией, в последний момент вскочить на подножку уходящего в «Финал шести» поезда… Наконец – повести 2:0 в принципиальной встрече с Бразилией, одной ногой уже зайдя в плей-офф. И после этого – проиграть шесть сетов подряд. А с ними – и лишиться шансов на медали.

Сборная России провела этот турнир – как прокатилась на американских горках. Жаль, что в итоге именно американцы и отправили нашу команду домой.

- Слишком рано ребята поверили в то, что мы уже победили бразильцев, - вздыхал Сергей Шляпников после осечки в первом матче третьего группового этапа. – С командой такого уровня, класса и опыта надо сражаться до самого последнего мяча. Но счет 2:0 по партиям сыграл с нами злую шутку. Мы потеряли концентрацию, совершили ряд ошибок, несколько раз не справились с подачей, и в итоге упустили преимущество. На самом деле, мы подготовились неплохо. Но не смогли играть по плану в трудных, ключевых ситуациях. Что ж, надо сделать выводы и двигаться дальше. Шансы на полуфинал остаются.

- Важно, что во встрече с Бразилий мы все-таки добыли очко. Так что победа над США без тай-брейка по факту обеспечит нам плей-офф. За это и будем бороться, - добавил Ильяс Куркаев.

Сказать легко. Как сделать? Сборная США на этом турнире не проиграла ни одной встречи. Восемь матчей – восемь уверенных побед. В том числе – над Россией. Американцы – сильны, сконцентрированы, играют стабильно и не допускают ошибок. К тому же у них был лишний день отдыха, тогда как россияне в среду почти три часа рубились с бразильцами. Тут и физика, конечно, подсела. И все эмоции на паркете остались. И настроение после такого проигрыша было отнюдь не лучшим… Как со всем этим справиться? Собраться? Завести себя? Победить?

Увы – оказалось, никак.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Италия в четверг не играла, так что и на трибунах «Пала Альпитур» - довольно пусто. Если накануне по ходу матча Россия – Бразилия здесь собрался почти аншлаг (туринцы разогревались перед игрой родной сборной), то теперь – от силы пара тысяч зрителей. Но атмосфера – чувствуется! Есть и болельщики обеих команд. Американцев – меньше (оно понятно – им добираться дальше). Россиян – чуть больше. Кто-то приехал специально. Кто-то, отдыхая поблизости, случайно узнал о волейбольном ЧМ и быстро прикупил билеты на арену. Кто-то здесь просто живет. Есть парни с российскими флагами, есть девушки в кокошниках. Кричат, переживают, держат за ребят кулаки…

Помогает? Не очень…

Хорошо, когда есть козыри в игре. Максим Михайлов весь турнир радует подачей. Дмитрий Мусэрский – хорош первым темпом! Сергей Гранкин выводит на атаки партнеров в идеальные точки. Ильяс Куркаев – почти безупречен на блоке. Но золото чемпионата достается не тем, кто хорошо использует свои сильные стороны. А тем, кто в нужный момент маскирует слабейшие. Кто может прибавить, забыть о прошлых ошибках и удивить соперника своей игрой.

Михайлов не так часто, как хотелось бы, реализовывал свои атаки. Мусэрский – при своем-то росте и мощи! – слишком неуверенно вводил мяч в игру. Гранкин допускал падение нелепых мячей на своей половине площадки. Александр Бутько то и дело терял взаимопонимание с партнерами. Егор Клюка и Дмитрий Волков часто ошибались на приеме… Американцы выучили все. Знали все слабые точки в игре российской сборной. Знали, куда бить, как вести розыгрыш, где искать брешь в обороне. Они отлично сделали домашнее задание. И чтобы победить команду США необходимо было лишить их возможности применить эти знания. Получилось? К сожалению, нет.

РОКОВОЙ ВИДЕОПОВТОР

Американцы лучше начинают матч – сразу вырываются вперед 5:2. Правда, нам быстро удается отыграться. Мусэрский хорош на блоке, делает очередной эйс Михайлов, Вербов порхает, как бабочка, доставая невероятные мячи… Россия даже лидирует – 13:11! Но то ли силы кончаются, то ли внимание падает, то ли уверенности в себе не хватает… В относительно равной борьбе в последний момент соперники, за счет атак Мэтью Андерсона и Тэйлора Сэндера, вновь получают преимущество. Гранкин с Клюкой сшибаются при приеме подачи, Егор корчится от боли, покидает площадку, а сборная США берет первый сет – 25:21. Если хотим остаться в борьбе за медали, больше ни одной партии проигрывать нельзя!

Желания – одно, реальность – другое. Второй сет – повторение первого. Опять же – равная борьба на протяжении почти всего отрезка. И решающий рывок американцев в конце. Подачи Гранкина спасают два сетбола, но на последнем (при счете 23:24) Сергей целует мячом сетку…. И вот уже – 0:2.

Даже победа на тай-брейке при каких-то раскладах оставит нам шансы на выход в полуфинал. Беда в том, что для этого надо как минимум сравнять счет по партиям. В Бразилии, на Олимпийских играх, в матче за бронзу американцы сумели это сделать – отыгрались у России с 0:2. И нанесли нам самое обидное поражение за последние годы. Как раз пора об это вспомнить! Взять реванш! Тем более – так гонят парней болельщики на трибунах. И даже итальянцы, как кажется, стараются поддержать ребят в синей форме.

Поначалу – выходит. Атаки Мусэрского, курьезное очко Вербова (после неудачной передачи мяч пролетел над сеткой и приземлился там, где американцы его никак не ждали!), блоки Клюки (да, травма оказалась несерьезной, и Егор быстро вернулся в игру) и Виктора Полетаева приносят россиянам лидерство – 10:8. Но это – слишком малый запас, чтобы всерьез на что-то рассчитывать. Сэндер и Аарон Расселл раз за разом ставят защиту россиян в тупик. Концовка партии – опять за США. И тройной матчбол (24:21) – почти как приговор. Два удается спасти. На третьем после убойной подачи Клюки соперники каким-то чудом проводят атаку – и вбивают мяч прямо по линии.

Система видеоповтора – лишь призрачный шанс на то, что удастся продолжить борьбу. Но нет – компьютер аут не фиксирует. Американцы – обнимаются. А россияне – уходят с площадки.

И одновременно - покидают турнир.