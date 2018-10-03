Чемпионат мира завершен и теперь пришло время вернуться к реалиям клубного волейбола. Наша сборная не порадовала результатом на первенстве планеты, но стартующий 13 октября чемпионат России поможет быстрее забыть о неудаче команды Сергея Шляпникова.

Российские клубы на протяжении последних месяцев вели напряженную подготовку к сезону. В некоторых произошли серьезные изменения. Как, например, в московском «Динамо», которое с достоинством преодолело все трудности прошлого сезона, в четвертый раз подряд оказавшись в медалях, и теперь готовится продолжить движение наверх.

За счет грамотной работы на рынке в это межсезонье бело-голубые стали более сбалансированной командой. В «Динамо» вернулся один из лучших связующих мира Сергей Гранкин, который провел прошлый сезон в «Белогорье», а на позицию центрального блокирующего был подписан перспективный и прогрессирующий Илья Власов, игравший за «Факел».

Руководство «Динамо» всегда подчеркивает, что одним из пунктов клубной стратегии является развитие молодых игроков. Слова у бело-голубых с делом не расходятся. Команду покинул опытный либеро Артем Ермаков, теперь на этой позиции в «Динамо» будут выступать Евгений Баранов (23 года) и Александр Чанчиков (21 год). Спортивный директор клуба Владимир Касторнов так прокомментировал решение дать шанс молодым либеро:

- Мы не боимся, что на этой позиции у нас будет провал, но готовы к тому, что могут возникнуть трудности. Проанализировав ситуацию, которая сложилась на российском рынке, мы пришли к выводу, что растить своих игроков на позиции либеро – самый оптимальный вариант. Таким образом, мы решаем одну из задач руководства – проводить плавное омоложение состава.

Подготовка к сезону традиционно осложнялась для динамовцев тем, что сразу несколько человек основы все лето провели в сборной. Власов, Гранкин и Юрий Бережко пропустили весь этап подготовки с клубом, который подопечные Колчина провели в Польше. Все трое выступали на чемпионате мира в Италии и Болгарии, поэтому в стартовом раунде Кубка России «Динамо» побеждало «Факел» без своих лидеров.

- Подготовка команды к сезону прошла замечательно. Мы смогли заполучить очень сильного специалиста по физической подготовке в наш тренерский штаб – Михаила Вихневича. В целом все прошло по плану, если не считать травмы Павла Круглова, которую он получил в сборной. Он, как и Гранкин, Бережко и Власов, полностью пропустил сборы, - рассказал Касторнов.

Задачи на сезон спортивный директор бело-голубых также сформулировал максимально четко:

- Задачи-минимум на сезон – медали чемпионата России и выход из группы в Лиге чемпионов. Но «Динамо» будет бороться только за первые места.

Между тем, старт чемпионата России совсем скоро. Уже 13 октября динамовцы откроют сезон на своей площадке встречей с одноклубниками из Ленинградской области. А за несколько дней до этого (8 октября) в 18:30 во дворце спорта на улице Лавочкина пройдет предсезонная пресс-конференция и презентация команд «Динамо» и «Динамо-Олимп».

В рамках этого мероприятия состоится традиционное вручение игровых маек новичкам клуба, представители СМИ и болельщики получат возможность задать вопрос игрокам, руководству и тренерскому штабу команды, а после этого пройдет фотографирование и автограф-сессия.