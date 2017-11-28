«Не пошла подача, были мелкие ошибки на страховке, а в первом сете полностью провалили атаку. В первой партии мы чудом догнали соперника, но все-таки не смогли выстоять. Следующий круг будет поинтереснее. Соперники друг друга знают, у команд больше информации. Предстоит работа над каждым соперником. Будем убирать те ошибки, которые не позволяли играть в этом круге», — цитирует Ковалева официальный сайт ВФВ.