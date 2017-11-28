«Матч против бывшей команды? Не могу сказать, что это мешает настраиваться. В прошлом сезоне я играл в «Локомотиве», а сейчас я нахожусь в «Самотлоре». У нас задача одна – отдаваться по полной во время игры. Не важно, против кого ты играешь. Не было переживаний особых.

Игра есть игра. Кому-то везет больше, кому-то меньше. На приеме провалились во второй партии. Очень обидно, что после первой успешной партии во второй произошел провал. Мы работаем над приемом. Но так получилось: полетела хорошая подача, с которой мы не справились.

В первой партии начали играть в качели с командой, которая в топе, а это не хорошо потому, что там более опытные игроки. Нас это не пугает и не останавливает, но мастерство приносит свои плоды. Не повезло в первой партии, а во второй – на одной подаче провалились, и каламбур пошел. Они чувствовали себя спокойно. В первой мы играли спокойно, раскованно, уверенно, напрягали постоянно. Они начали переживать, очень много переживали. Вот и получились качели», — цитирует Борисенко официальный сайт ВФВ.