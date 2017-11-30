Панков и Гилязутдинов выразили желание возглавить женскую сборную России
Вадим Панков и Ришат Гилязутдинов претендуют на пост главного тренера женской сборной России по волейболу.
«Вадим Панков написал бумагу на имя президента ВФВ, где высказал желание возглавить национальную команду. Насколько мне известно, то же самое сделал и Ришат Гилязутдинов. Пока других кандидатов официально нет, но был интерес от иностранных специалистов, пока на устном уровне», - цитирует ТАСС куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислава Фадеева.
Напомним, что ВФВ в конце декабря отправил в отставку главного тренера женской сборной России Константина Ушакова из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы. Россиянки в четвертьфинале уступили команде Турции.