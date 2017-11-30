«Вадим Панков написал бумагу на имя президента ВФВ, где высказал желание возглавить национальную команду. Насколько мне известно, то же самое сделал и Ришат Гилязутдинов. Пока других кандидатов официально нет, но был интерес от иностранных специалистов, пока на устном уровне», - цитирует ТАСС куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислава Фадеева.

Напомним, что ВФВ в конце декабря отправил в отставку главного тренера женской сборной России Константина Ушакова из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы. Россиянки в четвертьфинале уступили команде Турции.