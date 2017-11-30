Во Флоренции (Италия) состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по волейболу 2018 года среди мужских команд.

Турнир пройдет в Италии и Болгарии с 10 по 30 сентября.

Соперниками сборной России по группе С стали команды США, Сербии, Австралии, Туниса и Камеруна.

Составы остальных групп следующие:

Группа А: Италия, Аргентина, Япония, Бельгия, Словения, Доминиканская Республика;

Группа В: Бразилия, Канада, Франция, Египет, Китай, Нидерланды;

Группа D: Болгария, Польша, Иран, Куба, Финляндия, Пуэрто-Рико.