«График-то, может быть, и проще. Но цена каждой игры в Суперлиге неизмеримо выше. В Высшей лиге можно что-то поправить в ответной встрече, здесь – нет, нужно готовиться к следующему туру, а там уже совсем другой соперник. При этом в Высшей лиге «А» быть запасным диагональным и основным игроком этого амплуа – огромная разница. Мало того что основному составу запас сил нужно рассчитывать на две игры, так вторую еще и потому тяжелее играть, что соперник к тебе успевает приспособиться», — цитирует Локтионова официальный сайт «Ярославича».