«Я очень рад, что приехал в Саратов. Я здесь бывал много лет назад, только как игрок. Помню этот зал, поэтому есть ностальгия по тем временам. Ну а главное, я очень много хорошего слышал и знаю о команде «Протон». Это прекрасный клуб со своими традициями, сплочённый коллектив, сильные игроки. Понятно, что всё это создано людьми, которым неравнодушна судьба «Протона», они стремятся развивать женский волейбол на саратовской земле.

В первую очередь я хотел бы отметить работу Романа Кукушкина. Он много лет проработал в этом клубе. И нельзя сбрасывать со счетов то, что именно в последние годы клуб «Протон» заслужил репутацию довольно серьезного соперника, которого просто так не сбросить со счетов. Например, в прошлом сезоне «Протон» стал бронзовым призером Кубка России. Так что планка довольно высока, и в этом сезоне нам предстоит непростая задача добиться как минимум не меньшего результата. Это дорогого стоит. Поэтому для меня приглашение в «Протон» стало приятной неожиданностью.

А вторая причина, не менее веская, касается лично меня. После Олимпиады было разочарование во многих вещах. За четыре года моей работы главным тренером национальной сборной у нас было всего две плохих игры. К сожалению, одна из них — против Сербии в четвертьфинале на Олимпийских играх. Я это переживал как личную трагедию. Но через какое-то время, оценивая работу в сборной России, пришел к выводу, что положительных моментов было значительно больше. Поэтому, когда поступило предложение тренировать саратовскую команду, я подумал, зачем отказываться, если можно заниматься любимым делом», — цитирует Маричева официальный сайт клуба.